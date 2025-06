Jens Spahn und die Masken„Okay, also entweder du …“ „Oder ich!“

E ndlich Transparenz! Nach langer Geheimniskrämerei hat uns das Büro von Bundeskanzler Friedrich ■■■■ tazsächlich das Protokoll vom letzten Gespräch mit Jens ■■■■ zur Verfügung gestellt. Allerdings gilt auch hier wie bei dem Untersuchungsbericht des Gesundheitsministeriums zum Maskenskandal die Einstufung als VS-NfD (Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch). Also bitte nicht öffentlich lesen!

■■■■ Spahn (ohne zu klopfen ins Kanzlerbüro eintretend): „Hallo, wieso hast du mich rufen lassen? Ist was passiert?“

■■■■■■■■ Merz: „Der war gut. Aber jetzt setz dich. Jens, wir müssen mal reden.“

Spahn: „Ach, du ■■■■■■■! Muss das sein? Eigentlich habe ich schon Wochenende.“

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Merz: „Willst du deinen Job behalten oder nicht?“

Spahn: „Wie meinst du das?“

Merz: „Na ja, so langsam ist das nicht mehr lustig. Deine ■■■■■■-Masken gehen mir total auf den ■■■■, du musst das irgendwie beenden. Sonst …“

Spahn: „Sonst was?“

Merz: „Tja, ich kann dich nicht ewig schützen. “

Spahn: „Aber ich hab doch die Dings, wie heißt die noch mal, egal, die neue Gesundheits■■■■■, extra alle Namen schwärzen lassen.“

Merz: „Hat nix gebracht. Viel zu offensichtlich alles! Die Dings hätte lieber dem Lauterbach anbieten sollen, dass er weiter im Keller Tischtennis spielen darf. Das war ihm doch so wichtig. Dafür hätte er bestimmt den ■■■■■■-Bericht verschwinden lassen. Aber jetzt ist alles rausgekommen. ■■■■■■■!“

Spahn: „Aber der Scheuer hat bei der Maut doch auch …“

Merz: „Der war CSU, da ist das wurscht, außerdem hast du zehnmal so viel verprasst! 3,5 Milliarden für viel zu teure Masken! Und in echt war’s ja noch mehr. Also, entweder du …“

Spahn: „Genau! Entweder du oder ich! Wenn du mir weiter so drohst, du ■■■■■, sag ich dir mal eins: Du willst deinen Job doch auch behalten, oder?“

Merz: „Also, ich muss doch sehr bitten.“

Spahn: „Ja, musst du. Sonst gehe ich mit meiner Fraktion zur ■■■. Die Weidel wartet nur drauf. Unsere Leute haben sowieso schon lange keinen Bock mehr auf dein Wischiwaschi. Dann werde ICH Kanzler!“

Die Tür geht auf.

Julia Klöckner (mit Tablett, fröhlich): „Hallo, die Herren. Noch jemand Nescafé?“

Spahn: „Nein! Die ■■■■■■ kannst du selber saufen!“

Merz: „Aber wenn du schon mal da bist, Julchen, kannst du bitte alle weiteren Anträge zu dieser ■■■■■■-Masken­sache künftig von der Tagesordnung streichen? Und falls noch jemand Fragen stellt, einfach nicht weiterleiten. Danke.“