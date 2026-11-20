Nun, wo der neue James Bond feststeht, fragt sich: Wer wird das neue Bond-Girl? Ganz klar: Florentina Holzinger! Die österreichische Performancekünstlerin steht seit dieser Woche mal wieder an der Spitze der Top 100 des Kunstmagazins Monopol.

Und schaut man ihren Film „Eternity“ (ab 25. November im Kino) an, liegt der Gedanke nah, dass Holzinger an Robert Pattinsons Seite brillieren könnte. Regisseurin Susanne Regina Meures schickt Holzinger und ihre Crew ins nicht ganz so ewige Eis und lässt sie die gewagten Stunts vollführen, für die Holzingers Bühnenperformances bekannt sind.

Der Film beginnt mit einem wilden Ritt über Serpentinen in der Art von Sportauto, wie man sie von 007 erwarten würde. Nicht der sitzt aber am Steuer, sondern nackte Frauen, die sich halsbrecherisch aus den Fenstern lehnen. Ihr Trip, weltlich, aber auch dank „Pillen“, wie es die Erzählstimme verrät, führt sie in eine Gletscherlandschaft im Schweizer Wallis.

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Wie nackte Amazonen entsteigen die Darstellerinnen – eine von ihnen die kanadische Künstlerin Peaches – den Fahrzeugen, um sich dann auf dem Eis eine Paintballschlacht zu liefern. Unterbrochen werden die atemberaubenden Bilder immer wieder durch Hieronymus-Bosch-Stills, die den Tanz auf dem Vulkan unterstreichen.

Krieg, Tod und Sex auf der Leinwand ungefiltert

Vulkan ist der Gletscher natürlich keiner, doch bedroht scheint er zu sein, wie die eingespielten Geräusche (alles wurde nachträglich synchronisiert) unterstreichen. Da tröpfelt es gar zu schnell, knackt und knistert gefährlich, während Eisplatten ins Wasser rutschen. Tatsächlich zieht sich der Rhonegletscher jedes Jahr um 50 Meter zurück, das auf 2.300 Höhenmetern gelegene Plateau, auf dem Holzinger und ihre Crew performen, ist wohl längst abgeschmolzen.

Nachdem Holzinger bereits in Kurdwin Ayubs „Mond“ als professionelle Mixed-Martial-Arts-Kämpferin auftrat, ist „Eternity“ das erste Projekt, bei dem sie ihre fulminante Bühnenperformance auf die große Leinwand bringt. Zu Beginn des Films wird vor Nacktheit, sexuellen Handlungen und Selbstverletzung gewarnt. All das kommt vor, hat aber nicht ansatzweise denselben Effekt wie auf der Theaterbühne. Vielleicht ist man in einer Welt, in der einem Krieg, Tod und Sex auf der Leinwand ungefiltert begegnen, auch Erschreckenderes gewohnt. Diese Schockmomente real zu erleben, ist dann doch etwas anderes.

Die Idee, Holzinger als Bond-Girl zu installieren, war natürlich ein Scherz. Diese Ausnahmekünstlerin in eine so patriarchal geprägte Rolle zu quetschen, würde weder ihr noch ihrem Publikum gerecht. Das darf nach „Eternity“ auf das nächste Live-Erlebnis gespannt sein.