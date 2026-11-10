Wie aufgeregt über die Rente gestritten wird, hängt sehr davon ab, wo man sich befindet. In Würzburg, beim jährlichen Presseseminar der Deutschen Rentenversicherung, lässt man sich jedenfalls von den aufgeregten politischen Debatten nicht so leicht aus der Ruhe bringen. „Die Rentenversicherung steht solide da, die Renten kommen pünktlich, und daran wird sich nichts ändern“, sagt Anja Piel, Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung und Gewerkschafterin. Auch im Jahr 2027 werden die Renten voraussichtlich um 4,1 Prozent steigen.

Natürlich sieht auch Piel die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft. Der finanzielle Puffer der Rentenversicherung schmelze erwartungsgemäß ab, doch der Beitragssatz bleibe nach Schätzungen mit 18,6 Prozent „im kommenden Jahr stabil“. Für 2028 erwartet die Rentenversicherung jedoch einen deutlichen Anstieg auf 19,7 Prozent des Bruttolohns. „Es wäre die erste Anhebung seit mehr als zwei Jahrzehnten“, betonte Piel. In den Folgejahren gehe es dann in kleinen Schritten weiter nach oben. „Ich sage das ganz unaufgeregt: Das ist keine Krise. Das ist das Umlageverfahren, das genau so funktioniert, wie es soll.“

Für die Finanzen der Rentenversicherung gebe es trotz verbesserter Konjunkturaussichten „weder Entwarnung noch Alarm“. Zwar sei die deutsche Wirtschaft zuletzt überraschend etwas gewachsen. Doch es brauche Zeit, bis sich das in spürbaren Rückgängen der Arbeitslosigkeit niederschlage. Wichtig sei, dass der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung nicht weiter gekürzt werde, so Piel. Gemessen an der Wirtschaftsleistung, also am Bruttoinlandsprodukt, fließe heute „spürbar weniger Steuergeld in die Rentenversicherung als vor gut zwanzig Jahren“. Auch ihr Anteil am Bundeshaushalt ist in dieser Zeit gesunken.

Streit um die Rente nach 45 Jahren

Gespannt sei sie darauf, „wie sich die geplanten Reformen auf die Finanzentwicklung auswirken werden“. Gemeint ist die Rentenreform von Schwarz-Rot, die der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zügig auf den Weg bringen soll. Doch noch ist sich die Koalition in entscheidenden Punkten nicht einig, vor allem bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, der Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Die Alterssicherungskommission hatte im Juni vorgeschlagen, diese Form der Frührente abzuschaffen und im Gegenzug Härtefallregelungen für diejenigen zu finden, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können. Kanzler Friedrich Merz will die Empfehlungen eins zu eins umsetzen. Doch in der SPD wächst der Widerstand. Auch die CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen die abschlagsfreie Frührente erhalten. Nun muss ein Kompromiss gefunden werden – und der beträfe viele Menschen.

„Immerhin ein Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen, die 2025 erstmals eine Altersrente bezogen, sind mit der Rente für besonders langjährig Versicherte abschlagsfrei vorzeitig in Rente gegangen“, erklärte Alexander Gunkel, der Co-Vorsitzende im Bundesvorstand der Rentenversicherung, der die Arbeitgeberseite vertritt. Diese Rente abzuschaffen, bedeute „einen Eingriff in die Lebensplanung derjenigen, die diese Rente beantragen wollten“.

Was als Beitragszeit zählt

Zuletzt wurde in Medienberichten spekuliert, ob für den Bezug dieser Frührente Kindererziehungszeiten weiterhin zählen sollen. Zum Hintergrund: Um die abschlagsfreie Frührente beziehen zu können, braucht man 45 Versicherungsjahre. Angerechnet werden dabei nicht nur Zeiten der Erwerbsarbeit, sondern auch Kindererziehungs- und Pflegezeiten. Auch Zeiten der Arbeitslosigkeit (Arbeitslosengeld I) werden in der Regel berücksichtigt.

Aus Zahlen der Deutschen Rentenversicherung geht nun hervor: Nur 53,7 Prozent derjenigen, die 2024 erstmals die abschlagsfreie Frührente bezogen, haben das ausschließlich durch Erwerbstätigkeit erreicht. Dabei zeichnet sich ein großes Geschlechtergefälle ab: 76 Prozent der Männer konnten die erforderlichen Beitragsjahre allein durch Beschäftigungszeiten erfüllen, bei den Frauen waren es nur 27 Prozent – bei ihnen spielten Kindererziehungszeiten eine weit größere Rolle.