In einem Jahrzehnt kann viel passieren. Zweimal trumpscher Wahnsinn zum Beispiel, eine globale und aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängte Pandemie, der jähe Aufstieg von gekünstelter Intelligenz, die Verwechslung von Kultur- mit Klassenkampf.

Die vergangenen, durchaus turbulenten zehn Jahre wurden von der Entwicklung eines Videospiels begleitet, das auch die vielfach beschworene Polykrise zum Inhalt hat: „GTA VI“, entwickelt von Rockstar Games. Am 19. November ist es erschienen und sorgt nicht nur für Chaos, sondern auch für offene Münder, ungläubige Blicke und einen bis dato einzigartigen Medienrummel. Am wunderlichsten: Es hält, was es vollmundig versprochen hat.

Aktuell schlüpfen über 20 Millionen Spie­le­r:in­nen in die Rollen der vom Crime-Couple Bonnie und Clyde inspirierten Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos. Letztere wird in den ersten Spielstunden aus dem Gefängnis entlassen, hinein in die Arme ihres Freundes. Der Schauplatz ist Leonida sowie Vice City, respektive der US-Bundesstaat Florida und die Stadt Miami.

Dort setzt sich die Formel fort, für die „GTA“ seit 1997 bekannt und ab dem dritten Teil berühmt ist: Kriminalität in allen Facetten, große und kleine Delikte, als Paar oder alleine. Die beiden wollen für sich und ihren jungen Sohn Tomás ein neues, finanziell abgesichertes Leben, doch gelingt das nicht mit klassischer Lohnarbeit. In der rund 40-stündigen Hauptgeschichte rutschen die beiden immer tiefer in das Verbrechen, das sie von ihrem Kind fernhalten wollen.

Angenehme Überforderung

Um die Handlung liegen die Versatzstücke, für die die „GTA“-Reihe zwar bekannt, aber nicht mehr einzigartig ist: große, optisch unterschiedliche Areale, schrille Haupt- und Nebenfiguren, Missionen als Paar oder Nebenmissionen als Individuum.

„GTA“ inszeniert sich seit jeher als Gangsterdrama mit reichlich Zynismus und folgt diesmal auch ganz alltäglichen Aufgaben im Alligator-Staat wie Reparaturen am Haus oder dem Date am Strand. Die offene Spielwelt wird erst durch die Missionen narrativ auf kleine Räume beschränkt, nur um anschließend wieder auszubrechen und die Spie­le­r:in­nen mit ihrer Freiheit zu überfordern. Und selten hat sich Überforderung besser angefühlt.

Diese Freiheit besteht nicht nur in unzähligen Details und zufälligen Begegnungen, die sich plötzlich zu großen Handlungssträngen entwickeln. Sie zeigt sich auch in der fluchenden Lucia, ist es doch das erste Mal, dass „GTA“ eine prominent platzierte Protagonistin hat.

Aber eine weibliche Spielfigur macht noch kein feministisches Spielerlebnis, wie die stets engen und knapp bemessenen Kleidungsstücke so vieler anderer Frauen zeigen. Zwar kann man sich nicht splitterfasernackt ausziehen, wie es die vorzeitigen Leaks suggerierten, trotzdem sieht man in einigen Missionen überaus detaillierte Geschlechtsteile. Der Akt selbst wird aber in gewohnt prüder US-Manier mit Blenden kaschiert, während die Gewalt spritzend und berstend daherkommt.

Weder „woke“ noch extra Macho

Doch selbst in den Schusswechseln, Verfolgungsjagden, Tauchgängen und Strandspaziergängen verliert das Spiel nicht seinen Fokus: die Geschichte zwischen Jason und Lucia. Ihre Abenteuer und Dialoge wirken deutlich reifer und weniger pubertär als in den Ablegern zuvor, „GTA IV“ einmal ausgenommen.

Das merkt man unter anderem daran, dass die Spielenden – wenn sie denn wollen – die Beziehung zwischen Lucia und Jason ausbauen können; auf Knopfdruck sogar mit Händchenhalten. Das stößt besonders rechten Influencern und Streamern böse auf, die mehr Machotum und (noch) mehr Objektifizierung fordern. Die von rechter Seite befürchtete „Wokeness“ im Spiel sucht man dagegen vergebens.

Stattdessen lassen sich unscheinbare, die Spielwelt aber lebendig machende Details finden wie die Spritpreise. Rund vier Dollar kostet die Gallone Sprit in Leonida und Vice City, was den aktuellen Preisen der Tankstellen im Sunshine State sehr nahekommt. Nur von einem Irankrieg oder gar einem egomanischen Trump schweigt das Spiel.

Dafür bietet das Radio während der Fahrt eine riesige Auswahl an Songs und eigens produzierten Podcasts und im Fernsehen geben die an Fox News angelehnten Weazel News ihr Comeback mit einem originalgetreuen Programm aus Verschwörungen und Hasstiraden. Und um sich vollends an den Zeitgeist anzupassen, hat „GTA VI“ auch seine eigenen, spielinternen Social-Media-Plattformen: Instagram wird zu Snapmatic, Uber heißt nun RydeMe und Geld wird statt mit PayPal mit BuckMe überwiesen.

Berichterstattung in Superlativen

Ähnlich, wenn nicht noch spannender als das Spiel selbst war und ist die Berichterstattung über eben dieses. Die journalistische Aufmerksamkeitsökonomie produzierte im Vorfeld alle erdenklichen Superlative: „GTA VI“ sei der Zenit des Gamings, ein sicheres Milliardengeschäft, gefolgt von der obligatorischen Frage, ob das Spiel seinem Hype überhaupt gerecht werden kann.

Bei all den Vorschusslorbeeren und jetzigen Hype-Texten hat man wohl die desaströsen Arbeitsbedingungen beim Entwicklungsstudio Rockstar Games vergessen sowie dessen erfolgreiche Verhinderung einer Gewerkschaftsgründung. Dennoch bildet das Studio eine Ausnahme in der Gamingindustrie, hat es doch all die Versprechen gehalten, die bis vor Kurzem noch utopisch klangen.

Selbst mit den hohen, gerechtfertigten Wertungen bleibt auch „GTA VI“ – man mag es kaum glauben – ein Videospiel. Heißt: es will erfahren, erkundet und im besten Fall reflektiert werden. Die Rezeption von Medien verändert sich mit der Zeit, so auch die von Videospielen. In Rockstar Games letztem Spiel, dem Western-Abgesang „Red Dead Redemption II“ von 2018, wurden bis Ende vorigen Jahres noch immer Geheimnisse gefunden.

Auch „GTA VI“ wird diesen Entdeckungsdrang für die nächsten Jahre bedienen. Doch die bisherigen Eindrücke sind allerorts gleich: ein Meisterwerk ohnegleichen, das beste Spiel aller Zeiten mit einer – darauf können sich Unbefleckte wie Hardcore-Gamer stets einigen – über jeden Zweifel erhobene Grafik.

Wenn sich die Welle an Superlativen gelegt und man die Zeit am Vice City Beach lange genug genossen hat, wird man sich vielleicht eingestehen können, dass auch bei „GTA VI“ ein wenig Sand im Getriebe steckt. Das Meer kann noch so türkisblau, Strände und Innenstädte so belebt und die Sportwagen giftgrün oder metallisch glänzend sein – es bleiben bekannte Bilder. Die Geschichten mögen unterhaltsam sein, erreichen aber nur das Niveau des typischen Hollywoodfilms mit bestenfalls oberflächlichem Gesellschaftskommentar.

Das ändert nichts an der restlichen Qualität des Spiels und seiner fulminanten Welt, eine Revolution oder gar ein Novum ist „GTA VI“ aber nicht. Es mag der beste und größte Titel des Jahres sein, nicht aber das bisher beste Videospiel.