Ich stehe im Drogeriemarkt und lege eine Packung der ultra-starken Ultra-Binden in meinen Einkaufskorb. Es ist erst eine Woche her, dass ich auf einer spezialisierten Station für Angststörungen und Depressionen aufgenommen wurde, doch an die Abläufe habe ich mich schnell gewöhnt. Wenn das therapeutische Angebot um 16 Uhr endet, dürfen die Pa­ti­en­t*in­nen die Klinik bis zum Abend verlassen: Einkaufen, Wäsche waschen, essen gehen. Die Schwestern sagen, es ist wichtig, dass wir nicht den Kontakt zur Realität verlieren.

Der Ausgang muss vorher beantragt werden, ich habe „Einkauf im Drogeriemarkt, 16–17 Uhr“ in das kleine Feld geschrieben. Beim Losgehen bekomme ich jedes Mal eine Ausgangsbescheinigung in die Hand gedrückt; falls ich ohnmächtig werden sollte, eine Panikattacke bekomme oder anderweitig verloren gehe, wissen die Menschen, wohin ich gehöre.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Wenn ich die Klinik am Nachmittag verlasse, treffe ich oft auf meine Mitpatient*innen. Wir laufen uns im Buchladen über den Weg, stehen hintereinander beim Bäcker in der Schlange oder begegnen uns im Supermarkt. Während ich in der Abteilung für Damenhygiene stehe, denke ich darüber nach, ob mich jemand beim Kauf der Binden beobachten könnte – und wie ich den Einkauf erklären sollte. Ein Problem, das ich mit vielen trans* Männern teile.

Als ich zurück in meinem Zimmer bin, lege ich die Binden in meinen Koffer. Oder sollte ich besser sagen, dass ich sie im Koffer verstecke? Wäre es nicht eigentlich das Normalste, sie in den Badezimmerschrank zu stellen, den ich mir mit meinem Zimmerkollegen teile? Aber ich bin eben nicht normal, denke ich in diesem Moment. Mein Zimmerkollege ist ein cis Mann und ich bin ein trans* Mann, nur weiß er nichts davon, weil ich niemandem in der Klinik davon erzählt habe. Würde er sich noch ein Zimmer mit mir teilen wollen, wenn er es wüsste?

Lerne ich neue Menschen kennen, frage ich mich oft, wie viel sie bereits über mich wissen. Als Autor stehe ich in der Öffentlichkeit. Bei einem Aufenthalt in einer Tagesklinik 2025 haben Mit­pa­ti­en­t*in­nen irgendwann angefangen meinen Namen zu googeln – und so herausgefunden, dass ich ein trans* Mann bin. Mein Klinikmitbewohner kennt zum Glück nur meinen Vornamen, da wir in unterschiedlichen Therapiegruppen sind.

Ich würde nicht behaupten, dass wir uns angefreundet haben, aber wir verstehen uns gut. Während ich in der Klinik bin, verbringe ich viel Zeit im Bett und lese – wenn er reinkommt, fragt er mich jedes Mal, ob ich schon wieder ein neues Buch angefangen habe. Als ich das Zimmer überraschend wechseln muss, bin ich traurig und aufgewühlt. Nach meinem Auszug treffen wir im Patientengarten aufeinander und er sagt mir, dass er sich gerne ein Zimmer mit mir geteilt hat. Mich macht das stolz, als hätte ich eine Prüfung bestanden.

Vor der Klinik habe ich noch nie so viel Zeit auf so engem Raum mit einem cis Mann verbracht. Das letzte Mal war ich noch ein Kind und habe mir mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt. Mir fällt auf, dass mein Zimmerkollege das Badezimmer nach dem Duschen oberkörperfrei verlässt – ich ziehe mir immer ein T-Shirt über, zu groß ist meine Sorge, dass er sich über meine Narben wundern könnte. Wenn ich abends das Badezimmer betrete, bemühe ich mich immer, an alles zu denken, um es bloß nicht noch einmal unbekleidet verlassen zu müssen. Wie geht es dann erst trans* Männern, die keine Brust-OP hatten?

Am liebsten dusche ich, wenn ich alleine bin. Manchmal bekomme ich unter der Dusche plötzlich Angst, dass ich vergessen haben könnte, die Tür abzuschließen. Und wenn ich eine Binde aus der Verpackung nehme, kommt mir das Geräusch beim Abziehen des Klebestreifens ohrenbetäubend laut vor. Ich stelle mir vor, wie sich alle auf der Station fragen, was sie da gerade wohl gehört haben.

Die Angst davor, enttarnt zu werden, ist während meiner Periode besonders schlimm. Wenn ich mich irgendwo hinsetze, werfe ich beim Aufstehen immer einen Blick zurück, um sicherzugehen, dass ich keinen roten Fleck hinterlassen habe. Dazu kommt, dass ich an PMDS leide: Wenn ich meine Tage habe, geht es mir noch schlechter als sowieso schon. In mein Tagebuch schreibe ich:

Am Wochenende zwei Panikattacken, morgendliches Tief, starke Angst und Traurigkeit, viel Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.

Die schlimmste Panikattacke habe ich während der Bewegungstherapie, als ich auf dem Rudergerät sitze. Plötzlich fühlt sich mein Kopf an, als wäre dort Watte drin – die Grenzen meines Körpers lösen sich auf. Die Therapeutin macht mir die Seitentür der Sporthalle auf, ich stelle mich in den Regen, um mich wieder selbst spüren zu können. Die Stationsärztin hat an diesem Tag offene Sprechstunde, ich gehe hin – eigentlich nur, um zu erzählen, dass ich seit der Medikamentenumstellung nächtliche Wadenkrämpfe habe. Doch dann erzähle ich ihr auch, dass ich trans* bin. Es ist eine spontane Entscheidung. Ich möchte mit jemandem darüber sprechen, wie schlecht es mir in dieser Woche geht. Aber um das zu erklären, muss ich auch erwähnen, dass ich meine Periode habe.

Schweigen fühlt sich oft wie ein Verlust meiner Identität an

Warum ich mich nicht bereits bei meiner Aufnahme als trans* zu erkennen gegeben habe? Warum ich stattdessen dieses Geheimnis mit mir herumtrage? Die naheliegendste Antwort wäre, dass ich bei der Aufnahme nicht danach gefragt wurde. Aber wahrscheinlich habe ich mir auch aus Angst angewöhnt, mich nicht mehr zu erkennen zu geben. Aus Angst davor, dass meine bloße Existenz Unbehagen auslösen könnte, oder Überforderung oder Ablehnung oder Neugier.

Als ich mit der Stationsärztin spreche, bin ich aufgeregt, weil ich Angst vor ihrer Reaktion habe. Doch sie reagiert ganz entspannt. Besonders freut mich, dass sie sich für mein Vertrauen bedankt – sie findet es nicht selbstverständlich, dass ich mich ihr geöffnet habe.

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Dass ich an bestimmten Orten nicht erzählen muss, dass ich trans* bin, ist ein Privileg. Die Möglichkeit, die eigene Identität überhaupt verschweigen zu können, haben viele andere marginalisierte Menschen nicht. Etwa trans* Menschen, die keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung oder ihre Dokumente noch nicht offiziell geändert haben.

Und trotzdem: So viel von mir zu verschweigen, weil es in gewissen Situationen der sicherste Weg ist, fühlt sich oft auch wie ein Verlust der eigenen Identität an. Wer bin ich noch, wenn niemand mehr weiß, dass ich trans* bin? Ich muss an einen Satz aus dem Theaterstück „Das Missverständnis“ von Albert Camus denken, frei übersetzt sagt eine Figur dort: „Ich wurde angesehen, aber ich wurde nicht gesehen.“

Mich kostet dieses ständige Kreisen um die Frage, wie ich von anderen angesehen werden könnte, Kraft. Als ich mir beim Sport einen pinken Stock nehme, sagt ein Mitpatient, dass das typisch für mich sei. Ich bin mir nicht sicher, ob das freundlich, neckend oder abwertend gemeint ist. Ich werde als Mann wahrgenommen, aber als ein Mann, der irgendwie anders ist – weil ich über meine Gefühle spreche, weil ich weine, weil ich einen Stoffhund dabeihabe, weil ich in der Ergotherapie häkele und scheinbar auch, weil ich mir beim Sport einen pinken Stock aussuche.

 Bilde ich mir das nur ein oder holen alle um mich herum überrascht Luft? Ich komme mir in dem Moment wie ein Verbrecher vor

In den Tagen nach dem Gespräch mit der Ärztin frage ich mich oft, ob es vielleicht doch ein Fehler gewesen sein könnte, mich ihr anzuvertrauen. Wie geht es jetzt weiter? Werden alle aus dem Stationsteam darüber informiert, dass ich trans* bin? Wie verändert sich ihr Blick auf mich dadurch?

Samstags kann ich eine halbe Stunde länger schlafen, ich betrete um kurz nach 8 Uhr den Essensraum und hole mir bei der Küchenhilfe meinen Joghurt. „Willst du eigentlich als Herr oder Frau angesprochen werden? Ich habe damit kein Problem“, sagt sie zu mir – und ich spüre die Blicke der anderen Pa­ti­en­t*in­nen in meinem Rücken. Sollte ich vielleicht auch damit anfangen, Menschen zu erklären, dass ich kein Problem damit habe, dass sie cis oder heterosexuell sind? Ich antworte ihr, dass ich als Herr angesprochen werden möchte – und bleibe mit einem seltsamen Gefühl zurück.

Im Gespräch mit der Ärztin hatte ich meine Geschichte in den eigenen Händen, ich konnte selbst entscheiden, in welchem Rahmen ich über meine Identität sprechen will. Als ich zwei Wochen später in der wöchentlich stattfindenden Visite sitze, fühlt sich das ganz anders an. Dort wird mir meine Geschichte aus den Händen gerissen. Die Oberärztin beginnt damit, dass sie erklärt, einige Nachfragen zu meiner Lebensgeschichte zu haben: „Leben Sie alleine? Hatten Sie schon einmal eine Beziehung? Warum ist Ihre letzte Beziehung schon länger her?“ Ich fühle mich wie in einem Kreuzverhör. Und dann kommt die letzte Frage: „Ist Linus eigentlich Ihr Geburtsname?“

Ich fühle mich bloßgestellt und beschämt

Ich sitze alleine auf einem Stuhl in der Mitte des Raumes, die Oberärztin sitzt mir gegenüber – um sie herum Schwestern, Therapeut*innen, der Sozialarbeiter, der Stationsarzt, der Stationsleiter und eine Praktikantin. Das hier fühlt sich nicht wie eine Visite an, sondern wie ein Tribunal. In den Wochen davor waren die Visiten meistens kurz und schmerzlos und drehten sich vor allem um medizinische Fragen. Als ich die Frage der Oberärztin mit Nein beantworte, fühlt es sich an, als würde sich die Stimmung im Raum verändern. Bilde ich mir das nur ein oder holen alle um mich herum überrascht Luft? Ich komme mir in dem Moment wie ein Verbrecher vor: angeklagt wegen Betrugs. Als hätte ich alle Menschen in diesem Raum betrogen, weil ich ihnen nicht gesagt habe, dass ich ein trans* Mann bin.

Mir wird erklärt, dass meine Transition zu meiner Biografie gehört und deshalb auch thematisiert werden muss. Aber genau das habe ich doch im Gespräch mit der Ärztin getan. Warum werde ich jetzt dazu gezwungen, es noch einmal zu sagen, und dann auch noch in dieser großen Runde?

Ich fühle mich bloßgestellt und beschämt. Als ich nach der Visite im Patientengarten sitze, kann ich nicht aufhören zu weinen. Auch beim Mittagessen weine ich weiter. Mit­pa­ti­en­t*in­nen fragen mich, was los ist, aber ich möchte mit niemandem sprechen, weil ich dafür zu viel erklären müsste.

In den ganzen sechs Wochen habe ich in der Klinik nur eine andere Patientin kennengelernt, die auch queer ist. Bei der Körpertherapie weigern wir uns beide, bei einer Übung mitzumachen, die daraus besteht, sich gegenseitig den Rücken abzuklopfen. Für mich fühlt sich die Übung unangenehm an, weil sie mir zu intim ist, denn ich kenne meine Mit­pa­ti­en­t*in­nen doch erst seit kurzer Zeit. Ich bin froh, dass ich mit diesem Unbehagen nicht alleine bin. „Zwei queere Menschen haben ein Problem mit etwas, das alle Heteros selbstverständlich finden“, kommentiert sie die Szene beim anschließenden Mittagessen. Sie hat die Klinik mittlerweile verlassen, jetzt habe ich niemanden mehr, mit dem ich so offen sprechen kann.

Meine Transition war eine Befreiung

Das Ausmaß meiner Traurigkeit überrascht mich selbst. Ich versuche zu verstehen, warum mich die Frage der Oberärztin in der Visite so getroffen hat. Ich nehme mir vor, in der nächsten Visite über das zu sprechen, was passiert ist. Die Vorstellung macht mir Angst, es ist mir unangenehm, meinen eigenen Standpunkt zu vertreten.

Ich möchte niemand sein, der sich beschwert oder etwas einfordert. Ich notiere mir in meinem Notizbuch, was ich sagen möchte – vier Seiten schreibe ich auf. Als ich das Zimmer betrete und auf demselben Stuhl sitze wie eine Woche zuvor, fangen meine Hände an zu zittern. Warum ist das so, dass ich in solchen Momenten immer anfangen muss zu weinen?

Ich klammere mich an mein Notizbuch und lese vor: „Ich bin nicht dazu verpflichtet, meine Identität – oder Sexualität – offenzulegen. Und vor allem sollte ich dazu nicht in der Visite verpflichtet sein. Meine Transition ist fast zehn Jahre her und vor allem: Es war kein belastendes Ereignis, sondern eine Befreiung. Im Nachhinein kann ich nur sagen, dass ich mir wünschte, dass ich die Frage nicht beantwortet hätte.“

Meine Erinnerung an die Reaktionen im Raum ist verschwommen. Die Oberärztin sagt etwas wie: Es sei nicht ihre Absicht gewesen, mich bloßzustellen – wenn ich das so empfunden hätte, würde es ihr leidtun. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mit dieser Entschuldigung zufrieden zu sein. Mehr werde ich nicht bekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich verstanden wurde, warum es schwierig ist, so eine Frage in der Visite zu stellen.

Ich will selbst entscheiden

Ich bin in einer psychiatrischen Klinik, weil ich an einer Angst- und Panikstörung und einer schweren depressiven Episode leide. Ob meine psychische Erkrankung und meine Erfahrungen als trans* Mann zusammenhängen, lässt sich vielleicht nicht eindeutig voneinander trennen. Aber es bleibt meine Entscheidung, ob ich über meine Identität spreche – und vor allem, wann, wo und mit wem. Auch cis Pa­ti­en­t*in­nen werden schließlich in der Visite nicht nach ihrer Identität gefragt. Warum sollte ich dann eine solche Frage beantworten müssen?

Genau deshalb war es mir wichtig, das Erlebte in der Visite noch einmal anzusprechen. Ich musste an die trans* Menschen denken, die vielleicht nach mir auf dieser Station sein werden. Auch sie sollten selbst entscheiden können, wann und wem sie ihre Geschichte erzählen möchten.

Ich denke auch an all die trans* Menschen, die vielleicht gar nicht erst in eine psychiatrische Klinik gehen werden, weil sie Angst vor übergriffigen Fragen haben, davor, misgendert zu werden, oder vor anderen Diskriminierungsformen. Ich lese von ihren Erfahrungen in Telegram-Gruppen und Foren auf Reddit. Ihre Erfahrungen unterscheiden sich von meinen. Ich kann nicht für sie sprechen.

Aber ich kann sagen, was ich mir für mich gewünscht hätte: dass die Stationsärztin mich fragt, ob sie meine Geschichte mit dem Team teilen darf. Dass die Oberärztin, wenn sie Fragen zu meiner Transition hat, diese mit mir unter vier Augen bespricht und mir erklärt, warum sie sie stellt. Und dass ich selbst entscheiden kann, ob und wann ich darauf antworten möchte. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Identität in der Klinik weder ein Geheimnis sein muss noch zum Gegenstand einer Visite wird.

Ein Ort der Grenzverletzung

Wenn ich schon mal dabei bin: Ich wünsche mir, dass es nicht nur Flure für cis Männer und cis Frauen gibt, sondern vielleicht auch Zimmer für nicht-binäre Menschen. Und dass es The­ra­peu­t*in­nen gibt, die sich mit Transitionen auskennen, rassismussensibel sind und verstehen, was es bedeutet, dem Hormonchaos ausgesetzt zu sein.

Mein Klinikaufenthalt liegt mittlerweile zwei Monate zurück. Vor einigen Tagen bin ich zum ersten Mal wieder dorthin zurückgekehrt, weil ich ab jetzt wöchentlich zur Ergotherapie gehe. Als ich die Klinik verließ, neigte sich der Sommer gerade dem Ende entgegen, jetzt stehe ich vor goldgelb leuchtenden Bäumen.

Im Gebäude laufe ich an dem Fahrstuhl vorbei, den ich eigentlich nehmen muss, und bemerke meinen Irrtum erst, als ich vor meiner alten Station stehe. Es fühlt sich seltsam an, wieder hier zu sein. Ich wünschte mir, die Klinik wäre für mich ausschließlich ein Ort der Heilung gewesen, aber das war sie nicht, sie war auch ein Ort der Grenzverletzung, der Einsamkeit und der Angst.