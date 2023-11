„Friedensdemonstration“ in Berlin : Wagenknecht vor ihrer Klientel

Explizite Flaggen: Sorgen, mit wem man sich gemein mache, sind auf der Friedensdemonstration wohl nicht so groß.

BERLIN taz | Trotz Schneeregen und Temperaturen am Gefrierpunkt sind viele dem Aufruf zur Friedensdemonstration gefolgt. Unter dem Motto „Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen – Zukunft friedlich und gerecht gestalten“ versammelten sich am Samstag um 13 Uhr zur Auftaktkundgebung am Brandenburger Tor laut Polizeisprecherin über zehntausend Teilnehmende. Die Veranstalter selbst sprechen von zwanzigtausend. Später sollte die Demo noch durch das Regierungsviertel gehen und eine weite Kundgebung vor dem Brandenburger Tor auf dem Platz des 18. März stattfinden. Zum Auftakt der Demo spricht Sarah Wagenknecht, die gerade im Aufbau ihrer eigenen Partei ist.

Sie verurteilt den Vorstoß von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der Deutschland wieder „kriegstüchtig“ machen wollen und kritisiert die Politik der Ampel-Koalition scharf. Obwohl es im Aufruf vor allem um ein Ende des Ukraine-Krieges ging, ist ebenfalls der Krieg in Gaza zentrales Thema auf der Demo.

Auch Wagenknecht übt am israelische Vorgehen im Gazastreifen Kritik: „Ich denke, ich kann für alle auf dem Platz sprechen. Wir alle waren am 7. Oktober entsetzt und schockiert über die furchtbaren Massaker der islamistischen Hamas, über die Morde an unschuldigen Zivilisten, an Frauen und an Kindern.“ Nichts, kein Unrecht dieser Welt, rechtfertige solche Verbrechen. Doch, ebenso schockiert und entsetzt müsse aus „rücksichtslosen Bombardements im Gazastreifen“ geblickt werden, finde sie. Zu glauben, dass Bomben den islamistischen Terror schwächten oder jüdisches Leben schützen würde, sei „absurd“.

Sarah Wagenknecht und die Autorin Gabriele Krone-Schmalz gehören mit zu den In­itia­to­r*in­nen der Kundgebung, zu der auch Linken-Politiker Gregor Gysi und Dietmar Bartsch, der frühere SPD- und Linken-Vorsitzenden Oskar Lafontaine, sowie zahlreiche Gewerkschafter-, Autor- und Künstler*innen, unter anderem Hannes Wader, aufriefen. Das Bündnis hat deutschlandweit mobilisiert. Mit Bussen und Zügen reisten Demonstrierende aus Dresden, München und Bonn an. Neben den typischen Friedensfahnen – weiße Taube auf blauem Grund – wegen zahlreiche Gewerkschaftsfahnen über die Menschenmenge.

„Alles, was jetzt zählt, sind Abrüstung und Friedensverhandlungen“, sagt Christine Kohl. Die Berliner Lehrerin und GEW-Mitglied ist am Samstag mit dem Gewerkschaftlichen Ratschlag für Frieden auf der Kundgebung am Brandenburger Tor. „Wir wollen, dass es den Menschen gut geht und das bedeutet auch weniger Kosten für Rüstung“, sagt Kohl. Stattdessen brauche es zum Beispiel mehr Geld für Bildung und Schulen.

Die Veranstalter seien positiv überrascht von der hohen Teilnehmerzahl und der guten Stimmung. Sie hätten klar ihr Zeichen setzen können für unsere Anliegen von Waffenstillstand, Diplomatie und dem „Sozialkrieg“, sagt der Veranstaltungsleiter Reiner Braun der taz. Für ihre Verhältnisse seien die Demonstrierenden erstaunlich jung, sagt Veranstalter Braun. Im insgesamt älteren Publikum tragen die jüngeren Teilnehmenden auffällig oft Plakate, die sich für die Freiheit Palästinas solidarisieren. Obwohl Landesflaggen zu Hause bleiben sollten, gab es einige Palästina-Flaggen und mehrfach Deutsch-Russisch-Freundschaftsflaggen.

Besonders für die Linke sei es wichtig, auf der Demo „Fahne zu zeigen“, sagt Felix Ehrenberg, Parteimitglied der Linken der taz. Wortwörtlich. An einem langen Holzstab hebt er die Parteiflagge über den Demonstrationszug, trotz Bitte der Veranstalter auf Parteifahnen zu verzichten. Ebenfalls wehen viele Flaggen der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) und der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschland (MLPD). Friedenspolitik und Antifaschismus seien beides Säulen der Linken Partei. Sorgen, mit wem man sich gemein mache, sind auf der Friedensdemonstration anscheinend nicht so groß.

Sicherlich stimme die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz nicht mit der politischen Meinung aller Teilnehmenden überein, aber deshalb nicht auf der Kundgebung zu reden, halte sie für dumm. Bereits im Februar, zum Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine, sind 10.000 Demonstrierenden Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzers Aufruf zum sogenannten „Aufstand für den Frieden“ zum Brandenburger Tor gefolgt. Zu der Veranstaltung damals versammelten sich zahlreiche Gruppen aus dem Querdenkerspektrum.

Auch rechte und rechtsextreme Akteure, wie Jürgen Elsässer, Chefredakteur des Compact-Magazins nahmen teil. Anders als damals, grenzt sich die Bewegung vorab stärker von rechten Akteuren ab, alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hätten auf der Demo keinen Platz und deshalb gebe es „keine Zusammenarbeit mit der AfD und anderen rechtsextremen Kräften“ schrieben die Veranstalter in ihren Aufruf.