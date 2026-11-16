Hunderte junge Menschen drängen sich an die verglaste Brüstung im Einkaufszentrum One Bangkok. Andere haben ihren Namen mit Klebeband auf den Boden geklebt, um sich einen Platz zu sichern.

Sie sind wegen der Promoaktion einer japanischen Beautymarke da, die einen Schauspieler in die thailändische Hauptstadt eingeladen hat. Dass nur wenige Meter weiter, im selben Gebäudekomplex, der erste Eurovision Song Contest Asia stattfindet, weiß hier niemand.

„Ich habe Geschichte geschrieben“, sagt die erste ESC-Asia-Gewinnerin Carmelle von den Philippinen am Ende des Finales am vergangenen Samstag dann trotzdem.

Elf Länder nahmen teil: Gastgeberland Thailand sowie Südkorea, Malaysia, Vietnam, die Philippinen, Laos, Kambodscha, die Mongolei, Nepal, Bhutan und Bangladesch. Der Wettbewerb hätte ein Flop werden können, wie die US-amerikanische Version, die 2022 bereits nach einer Staffel eingestellt wurde.

ESC mit 131 Millionen Zu­schaue­r:in­nen

Oder ein Erfolg: Längst erreicht Popmusik aus Ländern wie Südkorea und Thailand ein internationales Publikum. Die thailändische Sängerin Lisa etwa hat sogar schon einen Song gemeinsam mit Weltstar Rosalía veröffentlicht.

„Es ist der richtige Zeitpunkt, etwas auf die Beine zu stellen angesichts der Entwicklung der Musik aus Asien und der Neugier der Eurovision-Fans darauf, was jenseits Europas passiert“, sagt Assaf Blecher, Executive Producer des ESC Asia.

Die Veranstalter dürften auch auf das potenzielle Milliardenpublikum des Kontinents hoffen. Ob der ESC Asia vor Ort ein Erfolg wird, lässt sich nach einer Ausgabe kaum sagen. Der Eurovision Song Contest ist das weltweit größte live im Fernsehen übertragene Musikereignis und erreichte in diesem Jahr 131 Millionen Zuschauer:innen. An diese Dimensionen kam die asiatische Ausgabe vorerst nicht. Aber darum muss es auch nicht gehen, sondern ums Ausprobieren. Der ESC Asia bringt den typischen Eurovision-Kitsch, große Gesten und Geopolitik nach Asien.

„Wir haben in sehr vielen Ländern dafür geworben“, sagt ESC-Direktor Martin Green. Promo für das Ereignis ist in Bangkok allerdings wenig zu sehen, stattdessen Schneemänner, Pinguine, der riesige Weihnachtsbaum einer Luxusmarke in Lebkuchenoptik.

Im Internet sind die Fans vereint

Am Tag vor dem Finale ist der Pressebereich, ganz im Gegenteil zu europäischen ESCs, überschaubar: Am Tag vor dem Finale verfolgen etwa zehn Journalist:innen, vorwiegend aus Europa und Australien, die Proben auf einem Bildschirm. Am Finaltag werden es etwas mehr.

„Hoffentlich schaffen sie es beim Finale, das ein bisschen ernsthafter rüberzubringen“, ist über Thailands Liebes-Song zu hören. Ein anderer scherzt, man hätte den ESC Asia besser in Großbritannien austragen sollen – dort gebe es vermutlich mehr Fans.

Viele hier kennen sich von früheren ESCs. Der britische Youtuber ESC Tom sitzt vor der Fotowand im Pressebereich, erklärt im Livestream das Voting-System und stellt die Länder vor. Kurz danach begrüßt ihn die philippinische Delegation freudig mit Handschlag. Sie würden seit Jahren seine Videos verfolgen, sagen sie ihm. Das Internet, es verbindet dann doch ESC Fans auf der ganzen Welt.

Die Veranstalter betonen, dass der ESC Asia keine Kopie des europäischen Wettbewerbs werden soll. Martin Green sagt bei einer Pressekonferenz, die Show habe zwar alle Zutaten des europäischen ESC: eine eigene Identität, große Inszenierungen und die Mischung aus Musik und Unterhaltung.

„Asiatische Gerüchte“

Gleichzeitig sei sie noch unschuldiger, weil niemand wisse, wie viele Menschen zuschauen und wie sie abstimmen werden. „Wir wären niemals so arrogant zu sagen: So muss das hier laufen. Wir müssen herausfinden, was für den asiatischen Markt funktioniert und wie die Shows in Zukunft aussehen sollen.“

Sicher ist hingegen, dass Geld von den ESC-Veranstaltern in das Projekt geflossen ist. Allerdings hatte die schwedische Zeitung Aftonbladet und die Nachrichtenseite Eurovision News kurz vor dem Finale über Budgetprobleme und Kürzungen von mehr als einer Million Euro berichtet. Martin Green weist die Berichte bei der Pressekonferenz auf taz-Nachfrage als „asiatische Gerüchte“ zurück. Lieber spricht er darüber, dass ein lange gewünschtes Projekt nun tatsächlich hätte umgesetzt werden können.

Es ist aber nicht nur interessant zu schauen, wie sich die Tradition des ESC in Asien abbildet, sondern auch, welche Auswirkungen der Wettbewerb für Europa hat. Was in Asien funktioniert, könnte man später auch verwenden, um den ESC weiterzuentwickeln. Christer Björkman, langjähriger ESC-Produzent, sieht vor allem bei der Verbreitung Veränderungspotenzial: „In Europa ist der ESC immer noch in erster Linie eine Fernsehshow. Wer weiß, wie lange das Nutzungsverhalten so weitergeht“, sagt er der taz. Die Veranstalter rechnen damit, dass Menschen in Asien den Wettbewerb stärker über Youtube und soziale Medien verfolgen.

Tickets und Videoclips wurden über die Plattform Zoop angeboten, eine Social-Media-App, die dem US-Tech-Unternehmer und OnlyFans-Gründer RJ Phillips gehört. Er ist möglicherweise nicht zufällig auch am Unternehmen Voxovation beteiligt, das unter anderen hinter dem ESC steht.

K-Pop fehlt

Zoop soll Künst­le­r:in­nen als Creators näher an ihre Fans bringen, über die zum Unternehmen gehörige Zoop Live App wurde auch das Voting abgeschlossen. Sollte das gut funktionieren, kann es gut sein, dass wir auch bald beim ESC in Europa mit der Zoop App abstimmen.

Musikalisch zeigt sich die interessante Vielfalt der Region: Rap, Pop und traditionelle Gesänge sind dabei. Musik aus asiatischen Ländern könnte international deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Zwar fehlen Genres, die man mit Asien verbindet: K-Pop etwa oder Budots, ein philippinisches EDM-Genre.

Trotzdem sind auch einige in der Region etablierte Stars dabei. Zu den Favoriten gehörten Südkorea mit Junhee, der in seiner Heimat bereits ein Superstar ist, und Tóc Tiên, die als einer der größten Stars Vietnams gilt. Umso bemerkenswerter ist, dass Vietnam nur den dritten und Südkorea den siebten Platz bekommen hat.

Siegerin wird eine andere: Carmelle von den Philippinen. Geholfen haben dürfte ihr nicht nur ihre große Fanbase, sondern auch die starke philippinische Diaspora in einigen Teilnehmerländern.

Vor Ort stellt sich nicht nur die Frage, wer gewinnt, sondern auch: Kann Thailand so große Liveshow umsetzen? Noch fehlt es dem Land an Erfahrungen mit derart riesigen Events im Fernsehen. Die Show wirkt stellenweise etwas holprig. Im Finale verliert Thailands Sänger Daou sein Ansteckmikrofon, bei der Performance von Laos gibt es Soundprobleme. Die Moderationskarten aus Papier hält ganz Oldschool eine Assistenz in die Luft.

In den Kommentaren zum Livestream beschweren sich ESC-Fans, weil die Gewinnerperformance von Carmelle wegen Zeitüberschreitung abgebrochen wurde. Respektlos sei das und passe nicht in die ESC-Tradition, schreibt ein Nutzer. Immerhin sehr imposant und wichtig für den ESC ist die Bühne, die hier aus riesigen LED-Wänden und Laufstegen besteht. Bei den verschiedenen Shows sprühen Feuerfunken und Nebelmaschinen.

Europäische ESC-Bubble

Am Finaltag am 14. Dezember sind die ESC-Fans vor Ort von der Atmosphäre und den Auftritten längst begeistert. Viele – überwiegend Eu­ro­päe­r:in­nen – haben sich in typischer ESC-Tradition mit Hüten, Glitzerkleidern und auffälligen Jacketts herausgeputzt. Sie halten Pappherzen hoch, auf denen das Bild der 19-jährigen Carmelle abgebildet ist.

Ihr kraftvoller Popsong handelt von weiblichen Empowerment und verbindet Latin- und Pop-Elemente mit Sounds aus ihrer Heimat. Philippinische Frauen seien „stark, entschlossen und unabhängig“, betont Carmelle nach ihrer Performance. In den zahlreichen Privatfernsehen-Werbepausen singen die Gays im Publikum dennoch den größeren Ohrwurm „Bae“ aus Laos, um die stockenden Momente zu überbrücken.

Auch wenn es bei der asiatischen Ausgabe Boykott-Aufrufe wegen der Teilnahme einzelner Länder, wie der Israels beim europäischen Wettbewerb, nicht stattfinden: Ganz wegzudenken ist Politik auch hier nicht.

Pratik Himal Rai, der für Nepal antrat, sagte auf der Bühne: „Unterstützt Nepal, denn das Land ist gerade in einer sehr schwierigen Lage.“ Er spielt damit auf den Regierungsumbruch im vergangenen Jahr und die Protestbewegung der Studierenden an.

Zensur im malaischen Fernsehen

Nach dem Wettbewerb berichteten einige Medien etwa, dass das philippinische Juryvoting, vorgetragen von der Dragqueen Vice Ganda, in Malaysia zensiert wurde. Dieser Vorfall wirft natürlich die Frage auf, ob die typische gewachsene Offenheit und Repräsentation von queeren Menschen beim Eurovision Songcontest in Asien möglich ist.

Für den langfristigen Erfolg des ESC Asia wird entscheidend sein, dass die Zahl der teilnehmenden Länder nicht schrumpft und die Veranstalter ein größeres Publikum erreichen. Carmelle wird beim ESC 2027 in Burgas auftreten. Eine Verbindung zwischen beiden Wettbewerben ist damit geschaffen. Vielleicht sollte man dann auch einfach mal die japanische Skincare-Marke fragen, ob sie Werbung für den ESC machen möchte. Jedenfalls weiß sie, wie sie junge Menschen anlockt.