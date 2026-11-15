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Kandidatur zum SPD-Vorsitz Besser als Klingbeil

Kommentar von

Gunnar Hinck

Hubertus Heil fordert Lars Klingbeil heraus. Der Ex-Arbeitsminister ist zwar kein Zohran Mamdani, aber mehr am Puls der SPD als der Amtsinhaber.

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Hubertus Heil von der SPD
Kein Grassroot-Held, aber immerhin ein guter Redner: Hubertus Heil

Foto: Kay Nietfeld/dpa

H ubertus Heil fordert Lars Klingbeil als SPD-Chef heraus. Das ist aus zwei Gründen eine schöne Nachricht: Bis zum Wochenende hatte man den Eindruck, dass diese Personalfrage auf Klingbeil-Art in den berüchtigten „Gremien“ hinter verschlossenen Türen vorab geklärt werden soll. Nun zwingt Hubertus Heil, Ex-Generalsekretär und Ex-Arbeitsminister, durch seinen Schritt in die Offensive andere KandidatInnen dazu, ebenfalls Farbe zu bekennen – und somit auch den bis jetzt herumtaktierenden Klingbeil. Auch Manuela Schwesig muss sich jetzt bald äußern – oder eine andere Frau für den Co-Chefinnen-Posten.

Mit Hubertus Heil ist aber auch eine inhaltliche Ansage verbunden. In der SPD ist die Unzufriedenheit darüber groß, dass Klingbeil die Partei wie ein Anhängsel des Regierungsflügels begreift, in dem sich nur der Juso-Chef ab und zu mal querlegen darf.

Die SPD ist nach all den Jahren an der Regierung zu einer Funktionärsmaschine verkommen, die Politik als Sachbearbeitung begreift, als Abhaken von Spiegelstrichpunkten. Mit Hubertus Heil und einer Co-Chefin (N.N.), die nach Bärbel Bas ganz sicher keine Ministerin sein wird, besteht die Chance, dass die SPD eigenständiger wird und mehr inhaltlichen Drive bekommt.

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Stimmt, ParteichefInnen, die nicht Teil der Regierung sind, gab es schon mal mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, und das wenig erfolgreich. Aber Heil ist an der Basis, sogar auf deren linker Seite, beliebt. Er kennt jeden Ortsverein und die Machtspiele und Fallgruben – und er kann ein mitreißender Redner sein.

Heil sitzt seit 1998 im Bundestag und steht nicht gerade für Aufbruch? Stimmt auch. Aber die Funktionärspartei SPD kann sich keine Elif Eralp und keinen Zohran Mamdani backen – sie ist nun mal keine frische Bewegungspartei mit Grassroot-Vibes. Bis ein Wunder geschieht und das so weit ist, wäre Heil eine ziemlich gute Wahl.

Gunnar Hinck

ist Redakteur im taz-Ressort Meinung.

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1 Kommentar

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  • Bürger L.

    Wer auch immer die Führung der SPD Übernehmen wird, die Trennung von Regierungsamt und Parteivorsitz scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, die Partei davor zu bewahren, völlig in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.

    Dass in einer Koalition Kompromisse geschlossen werden müssen, ist klar.



    Es ist dann allerdings kein Wunder, dass potentielle Wähler*innen nicht mehr erkennen können, wofür die SPD als Partei überhaupt noch steht, wenn die Parteivorsitzenden in ihrer Funktion als Regierungsmitglied permanent z.T. faule Kompromisse schließen müssen.

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