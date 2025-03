Berlin taz | Rund eine halbe Million Mi­gran­t*in­nen aus Kuba, Nicaragua, Venezuela und Haiti sollen bis zum 24. April die USA verlassen. Andernfalls werden sie festgenommen und abgeschoben. Das hat das US-Heimatschutzministerium am Freitag verkündet. Betroffen sind Menschen, die seit 2022 unter einem von der damaligen Biden-Regierung aufgelegten Schutzprogramm in die USA gekommen sind. Trump hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt am 20. Januar verkündet, das Programm zu beenden.

Biden hatte das nach den englischen Initialen der betroffenen Länder CNHV genannte Programm initiiert, um den damals stark gestiegenen Druck an der US-Südgrenze in legale Migrationsmöglichkeiten umzuwandeln – zunächst nur für Menschen aus Venezuela, dann auch für Ein­wan­de­re­r*­in­nen aus den Diktaturen Kuba und Nicaragua sowie aus dem in schwerer Krise befindlichen Haiti. Es konnte legal auch per Flugzeug in die USA einreisen, wer über Bürgen in den USA verfügte. Allerdings war der Aufenthalt auch damals offiziell auf zunächst zwei Jahre begrenzt, wurde dann aber verlängert.

In der Erklärung des Heimatschutzministeriums heißt es, das Programm habe sein mutmaßliches Ziel der Verminderung illegaler Grenzübertritte verfehlt. Stattdessen habe die Biden-Regierung den Mi­gran­t*in­nen „die Möglichkeit verschafft, um amerikanische Jobs zu konkurrieren und amerikanische Arbeiter auszubooten“.

Angst in venezolanischen Communities

In der 35-seitigen Erklärung gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Einige könnten eventuell nach Einzelfallprüfung in den USA bleiben. Nichtregierungsorganisation raten deshalb Betroffenen, sich schnell Rechtsbeistand zu suchen.

Angst geht auch unter jenen in den kubanischen und venezolanischen Communities in den USA um, die nicht vom Ende dieses Programms betroffen sind, sondern einen ganz legalen Aufenthaltsstatus genießen. Denn Mitte März verkündete die US-Regierung, Staatsangehörigen von insgesamt 43 Ländern die Einreise in die USA deutlich zu erschweren oder, im Fall von elf Ländern, ganz zu verbieten. Auf dieser „roten Liste“ stehen neben Kuba und Venezuela auch Afghanistan, Bhutan, Iran, Jemen, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan und Syrien.

In kubanischen Exilmedien in den USA wird deshalb dringend davor gewarnt, sich auf Auslandsreisen zu begeben, weil die Gefahr bestehe, nicht wieder in die USA gelassen zu werden. Wer derzeit außer Landes sei, solle so schnell wie möglich zurückreisen.

Wie sich die neuen Maßnahmen auf die politischen Loyalitäten der besonders in Florida starken kubanischen und venezolanischen Trumpwählerschaft auswirkt, ist unklar.