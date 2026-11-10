Es gibt auch gute Nachrichten in der Klimakrise: Die CO 2 -Emissionen aus fossilen Energien werden im Jahr 2026 um voraussichtlich 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 38,2 Milliarden Tonnen sinken. Laut einem Bericht der Wissenschaftlervereinigung Global Carbon Project (GCP) liegt diese seit langem erwünschte Kehrtwende, der erste Rückgang der Fossilemissionen seit vielen Jahren, an einer anderen Krise: am Energieschock, den der Irankrieg und die Schließung der Straße von Hormus ausgelöst haben. Dadurch wird in diesem Jahr 1,9 Prozent weniger Erdöl verbrannt.

Die Trendwende sei zwar „ermutigend“, sagte Pierre Friedlingstein vom Global Systems Institute in Exeter, der die Studie leitete. Das Wachstum im Bereich der nachhaltigen Energien sei jedoch noch unzureichend. Leider sei eine „Reduzierung, die teilweise auf geopolitische Schocks zurückzuführen ist, keine nachhaltige Klimalösung“, so Friedlingstein. Die Analyse des Global Carbon Projects ist am Dienstag in der Fachzeitschrift Earth System Science Data erschienen. Aus Deutschland waren das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut und die Münchener Universität beteiligt.

Die Nutzung fossiler Brennstoffe ist die Hauptursache für den menschengemachten Klimawandel. Etwa 85 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen stammen aus der Verbrennung von Kohle (etwa 39 Prozent), Erdöl (34 Prozent) und Erdgas (21 Prozent).

Im vergangenen Jahr hatten die Emissionen aus den Fossilen immer noch zugenommen, nämlich um 1,1 Prozent. In den zehn Jahren zuvor lag der Anstieg jedes Jahr im Schnitt noch bei 0,8 Prozent, eine ökonomisch bedingte Delle gab es während der Corona-Pandemie.

Insgesamt werden die globalen CO 2 -Emissionen laut GCP auch 2026 weiter steigen: Im laufenden Jahr liegen sie laut der Analyse voraussichtlich bei 43,3 Milliarden Tonnen, also über den 42,8 Milliarden Tonnen aus dem Jahr 2025. Grund ist eine Zunahme der sogenannten Landnutzungsemissionen.

„Vor allem Brände in trockengelegten Torflandschaften und aus der Degradierung von Wäldern in Äquatorialasien verursachten mehr Emissionen. Hier zeigen sich erste Anzeichen des beginnenden El Niños“, erklärt Clemens Schwingshackl von der Uni München, der die Bestimmung der Landnutzungsemissionen in der Studie koordiniert hat. Wie sich der in diesem Jahr besonders starke El Niño auf die Emissionen auswirkt, wird sich laut der Analyse erst im kommenden Jahr zeigen.

Wachstum bei nachhaltigen Energien nicht schnell genug

Ein weiterer Grund für eine Abnahme klimaschädigender Abgase in diesem Jahr: mehr Erneuerbare. Solar- und Windenergie sowie Elektrofahrzeuge fangen zwei Drittel des CO 2 -Anstiegs ab, der sonst durch den wachsenden globalen Energiehunger entstehen würde.

Bei aller Zuversicht: Der Bericht betont, dass das Wachstum bei den nachhaltigen Energien nicht schnell genug ist, um die weltweiten fossilen CO 2 -Emissionen dauerhaft zu reduzieren. Um die globale Erhitzung wie im Pariser Klimaabkommen vorgesehen auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, dürfte die Welt nur noch 150 Milliarden Tonnen CO 2 ausstoßen. Dieses Kohlenstoffbudget wäre bei den aktuellen Emissionen in weniger als vier Jahren aufgebraucht.

Die Dekarbonisierung schreitet immerhin deutlich voran: Zwischen 2016 und 2025 ist die Anzahl der Volkswirtschaften, die ihre CO 2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen senken und gleichzeitig ihr Wirtschaftswachstum steigern konnten, auf 40 gestiegen – fast doppelt so viele wie im vorangegangenen Jahrzehnt. Diese 40 Länder verursachen 26 Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen.