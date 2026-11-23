Man könnte das Scheitern der Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz als Scheitern des Multilateralismus sehen. Doch sie ist nicht die einzige Plattform für internationalen Klimaschutz. Auf der Weltklimakonferenz gilt das Konsensprinzip. Das hat den großen Vorteil, dass alle Perspektiven gehört werden. Aber das heißt auch, dass alle mitziehen müssen – auch Ölstaaten – und ehrgeizige Ziele bei Kompromissen unter die Räder kommen. Ein anderer Weg, um diese Ziele umzusetzen, sind Koalitionen der Willigen. Drei Prinzipien könnten dabei helfen.

1: Mitmachen kann, wer will

Besonders der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen war in Antalya ein Streitpunkt. Parallel lief jedoch ein Prozess, bei dem es nicht um das Ob, sondern um das Wie ging. Zum ersten Mal fand im April dieses Jahres in Santa Marta in Kolumbien die Konferenz „Transitioning away from Fossil Fuels“, kurz TAFF, statt. Dort sollte es vor allem um einen konkreten Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gehen.

Beteiligt waren 57 Länder, darunter Deutschland, Frankreich und Brasilien. Die meisten Länder unterstützten ein mögliches internationales Abkommen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen – ergänzend zur Weltklimakonferenz und nicht ersetzend. Die nächste Konferenz ist für Juli 2027 in Tuvalu geplant.

Ähnliche Initiativen sind zum Beispiel: der Klimaclub, der die Dekarbonisierung der Industrie voranbringen will, die Initiative Global Methane Pledge, die auf die Minderung von Methanemissionen abzielt, und die Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use, eine Initiative gegen Abholzung.

„Weil sie nicht auf Konsensentscheidungen angewiesen sind, werden solche Prozesse immer wichtiger“, sagt der Politikwissenschaftler Steffen Bauer vom German Institute of Development and Sustainability. Doch neue Abkommen würden nicht alle Probleme lösen. „Die Frage ist, wie es zu Verbindlichkeit kommt. Ein weiteres Vertragswerk wäre dabei vielleicht hilfreich, aber nicht zwingend notwendig“, meint der Wissenschaftler. Er sieht die Verantwortung, die Versprechen wirklich umzusetzen, besonders bei den Staaten.

2: Bei Partnerschaften müssen sich nicht alle einig sein

Auch einzelne Staaten können international beim Klimaschutz helfen. Bilaterale Abkommen – also Abkommen zwischen zwei Parteien – können zielgerichteter und schneller sein. Die sogenannten „Just Energy Transition Partnerships“ sollen zum Beispiel stark von Kohle abhängigen Ländern helfen, einen gerechten Energiewandel weg von der Kohle zu vollziehen. So unterstützen G7-Staaten sowie unter anderem Dänemark und Norwegen mit Reformplänen, Investitionen und konkreten Projekten Senegal, Indonesien, Südafrika und Vietnam bei einer klimafreundlichen und sozialen Energiepolitik.

3: Reformieren statt aufgeben

Anstatt die Weltklimakonferenz gleich abzuschreiben, schlagen einige Experten eine Reform ihres Prozesses vor. Die Konferenz könnte schlanker werden, mit kleineren Delegationen und weniger Zivilgesellschaft und Lobbyisten. Auch das Konsensprinzip könnte aufgelöst werden. „Reformen wären sinnvoll“, meint auch Steffen Bauer. Aber: Einen UN-Prozess zu reformieren, wäre sehr aufwändig, weil man auch dafür Konsens und die Zustimmung von Ländern wie Russland und Saudi-Arabien bräuchte. „Jeder Vorschlag ist auch ein Einfallstor für Politisierung“, sagt Bauer. Das könnte lange dauern – Zeit, die es beim Klimawandel dringend braucht.