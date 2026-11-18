Wer ist schuld an der Klimakatastrophe? Wer müsste deshalb auch am meisten dafür zahlen, die Folgen zu lindern? Das Land, das insgesamt am meisten fossile Energie genutzt und damit Treibhausgas verursacht hat, sagen manche – oder das, bei dem pro Ein­woh­ne­r*in am meisten ausgestoßen wurde, wie andere meinen. Einen ganz anderen Versuch der Beantwortung dieser Frage lieferte am Mittwoch eine Liste mit den historisch größten Exporteuren von Kohlendioxidemissionen. Laut der vom Onlineportal Carbon Brief erstellten Analyse sind Russland, Saudi-Arabien und Australien die Nationen mit den größten Exporten von Kohlendioxid seit 1850. Es folgen Venezuela, Iran, Norwegen, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kanada.

Die CO₂-Bilanzierung basiert auf Förderung und Export fossiler Energieträger. Sie biete zwar eine alternative Perspektive auf die historische Verantwortung für die Erderwärmung, werfe aber auch „komplexe Fragen“ auf, sagt Robbie Andrew vom norwegischen Klimainstitut Cicero, der die Daten für Carbon Brief zusammengestellt hat. „Letztlich tragen die Förderländer natürlich nicht allein die Verantwortung für die Verbrennung von Kohle, Öl oder Gas. Es gibt vielmehr eine gemeinsame Verantwortung von Förderern, Produzenten und Konsumenten.“ Die Öl- und spätere Gasproduktion im Nahen Osten etwa sei seit dem frühen 20. Jahrhundert „von und für westliche Mächte entwickelt“ worden.

Die Liste mit der Gewichtung auf die Exporte sortiert die Emissionen – und damit die Verantwortung für die Klimakrise – neu. Russland führt das Ranking mit seinen riesigen Kohle-, Öl- und Gasvorkommen an. Unter Berücksichtigung des CO₂, das durch die Verbrennung der Exporte produziert wurde, war Russland von 1850 bis Ende 2025 für fast 70 Milliarden Tonnen des Klimakillers verantwortlich. Zum Vergleich: Der weltweite Ausstoß von CO₂ liegt derzeit bei knapp 40 Milliarden Tonnen pro Jahr.

Australiens Verantwortung für die Klimakrise nimmt zu

Wenn alle, also auch die im Land selbst entstehenden Emissionen durch fossile Energie seit Beginn der Industrialisierung zusammengerechnet werden, ändert sich das Bild: Dann steht Russland im Weltvergleich „nur“ auf Platz 3, abgeschlagen hinter den USA und China.

Die neue Bilanzierung ändert die Verantwortlichkeiten teilweise radikal – besonders zu Ungunsten des weltweit zweitgrößten Kohleexporteurs Australien. Der Mitausrichter der derzeitigen UN-Klimakonferenz verdoppelt seine Emissionen, wenn jene aus seinen fossilen Ausfuhren miteinbezogen werden, auf fast 50 Milliarden Tonnen CO₂. Die Emissionen des Öl- und Gasförderstaats Saudi-Arabien vervierfachen sich sogar, wenn die heimischen Emissionen zu den durch die Ausfuhren verursachten Klimagase addiert werden, auf gut 80 Milliarden Tonnen.

Entsprechend sinkt der Anteil von Ländern, die stark von Energieimporten abhängig sind. Bei Deutschland nehmen diese dann um etwa 40 Prozent auf 54 Milliarden Tonnen CO₂ ab.