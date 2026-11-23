Die Weltklimakonferenz in diesem Jahr sei die längste und schlimmste jemals gewesen, sie habe alle falschen Rekorde gebrochen. Das sagte Nafkote Dabi, Leiterin für Internationale Klimapolitik bei der Entwicklungsorganisation Oxfam, nachdem das Ergebnis der COP31 klar war: Die Staaten hatten sich im türkischen Antalya nicht auf ein Abschlusspapier einigen können.

Die Europäische Union und zahlreiche kleinere, ärmere Länder hatten die Abschlusserklärung abgelehnt, weil sie nicht die Absicht enthielt, aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Viele Staaten des Globalen Südens vermissten auch einen genauen Fahrplan für die Finanzierung zum Schutz vor Klimafolgen. Ölstaaten wie Saudi-Arabien oder Russland blockierten Formulierungen zur Abkehr von Fossilen; unterstützt von Schwellenländern wie Indien oder China, die auf der historischen Verantwortung der Industriestaaten beharrten und ihre eigene wirtschaftliche Entwicklung nicht durch Klimaschutzvorgaben eingeschränkt sehen wollten.

Die COP31 habe keinerlei nennenswerten Ergebnisse für den Klimaschutz hervorgebracht, sagte Dabi. „Schande über die reichen, umweltverschmutzenden Länder, die den Gemeinschaften, die in der Klimakrise ums Überleben kämpfen, den Rücken gekehrt haben.“ Die Europäische Union und andere Industriestaaten wie Norwegen und Japan hatten neue Geldzusagen für Klimaschutz und -anpassung in besonders gefährdeten Ländern verweigert. „Schande über die Vorsitzländer Türkei und Australien“, ärgerte sich Dabi weiter, „die noch viel Geld in Kohleenergie stecken und von der Klimazerstörung profitieren“.

Auch Jiwoh Emmanuel Abdulai, Umwelt- und Klimaminister des westafrikanischen Staates Sierra Leone, hielt seine Ernüchterung nach dem Ende der Konferenz nicht zurück. „Fast 200 Länder sind in Antalya zusammengekommen, bereit zur Zusammenarbeit. Umso enttäuschender ist es, dass es uns nicht gelungen ist, nennenswerte Fortschritte zu erzielen.“

Globaler Norden blockierte Finanzierungsfragen

Außerhalb der Konferenzsäle gebe es Landwirte, die ihre Ernten verlieren, oder Kinder, die bei extremer Hitze nicht lernen können. Um Klimafolgen dieser Art abzufedern, brauche es Anpassungsfinanzierung, sagte Abdulai. Besonders dort habe seine Delegation Fortschritte erzielen wollen.

Bei der UN-Klimakonferenz vor einem Jahr, in Belém in Brasilien, hatte sich die internationale Gemeinschaft darauf verständigt, die Anpassungsfinanzierung bis 2035 zu verdreifachen. Dieses Geld sollen reiche Industriestaaten, die historisch schon besonders viel Treibhausgas emittiert haben und damit für einen Großteil des Klimawandels verantwortlich sind, an ärmere Staaten zahlen. Die sind besonders bedroht von den Folgen der Klimakrise, obwohl sie wenig dazu beigetragen haben – und sie sollen das Geld in Schutzmaßnahmen vor Ort, vor Dürre, extremer Hitze, Überschwemmungen oder Wirbelstürmen investieren können.

 Manchmal vergessen die Verhandler:innen, dass hinter den Texten echte Menschen und Existenzen stehen Talei Silibaravi, Cagimaiwai Women's Cooperative

Staaten des Globalen Nordens, darunter auch die EU, hatten 2025 aber verhindert, dass eine genaue Summe festgelegt würde, die es zu verdreifachen gälte. In diesem Jahr nun trat die Gruppe der sogenannten Least Developed Countries, besonders armer Entwicklungsländer aus dem Globalen Süden, für Verhandlungen über eine konkrete Summe ein. Ihre Zielmarke veranschlagten sie bei 120 Milliarden US-Dollar pro Jahr, spätestens ab 2035 – sie scheiterten aber erneut am Widerstand der Industriestaaten.

„Es ist sehr enttäuschend, dass die Anpassungsfinanzierung völlig außer Acht gelassen wurde“, sagte daraufhin Raju Pandit Chhetri, Verhandler in der Delegation Nepals. „Die Forderung der besonders gefährdeten Entwicklungsländer, die Anpassungsfinanzierung bis 2035 auf 120 Milliarden pro Jahr zu verdreifachen, wurde einfach beiseitegeschoben.“

Tuvalu richtet Blick nach vorn

Noch während der Verhandlungen hatten Ak­ti­vis­t:in­nen klarzumachen versucht, wie lebensbedrohlich die Klimakrise für sie ist. Talei Silibaravi, Mitglied der lokalen Frauenorganisation Cagimaiwai Women's Cooperative auf der Insel Kavewa im Norden von Fidschi, sagte etwa bei einem Treffen mit der deutschen Grünenpolitikerin Katharina Dröge: „Manchmal vergessen die Verhandler:innen, dass hinter den Texten echte Menschen und Existenzen stehen.“ Auf Kavewa herrscht extreme Dürre, viele Be­woh­ne­r:in­nen müssen Trinkwasser mit Booten von der Hauptinsel Viti Levu holen. Wie es ihr mit dem Ergebnis der Verhandlungen gehe, wollte Silibaravi der taz am Montag nicht sagen.

Maina Talia, Innen- und Umweltminister des pazifischen Inselstaates Tuvalu, klang wiederum schon vor dem Ende der Verhandlungen, als ahne er deren Ausgang – und richtete den Blick deshalb nach vorne, auf die Allianz ehrgeiziger Staaten. Die hatte auf der COP31 neuen Zulauf bekommen: „Das Bündnis zum Ausstieg aus fossilen Energien geht über die Diskussion hinaus, ob ein Text den Begriff ‚fossile Energien‘ überhaupt enthält oder nicht.“ Es liefere konkrete Fahrpläne für weltweiten Wandel. Andere Länder, Wissenschaftler:innen, Indigene und ländliche Gemeinschaften, zivilgesellschaftliche Organisationen „und so viele mehr“ stünden an der Seite Tuvalus im Kampf gegen steigende Temperaturen.

Tuvalu ist existenziell bedroht durch steigende Meeresspiegel und starke Stürme, die immer häufiger werden. Laut einer Unicef-Veröffentlichung aus dem Jahr 2024 droht es der weltweit erste Staat zu werden, der infolge der Klimakrise unbewohnbar wird. Im kommenden Jahr richtet Tuvalu zusammen mit Irland die zweite Weltkonferenz zum Ausstieg aus fossilen Energien aus – „einen inklusiven Prozess für alle Staaten, die sich zu Fortschritten beim Klimaschutz und bei der Wirtschaftstransformation bekennen“, sagte Talia. Dieser Prozess solle allerdings nicht die Weltklimakonferenzen ersetzen, sondern ergänzen.

Und auch Nafkote Dabi von Oxfam meint: „Der Kampf ist noch lange nicht vorbei.“ COPs hätten weiter Legitimität, weil sie dem Globalen Süden einen Platz am Verhandlungstisch verschafften. Die Menschen in den reichen Ländern müssten nun Druck auf ihre Regierungen machen, damit diese extreme Vermögen und Gewinne der fossilen Energiekonzerne besteuern – und so Klimaschutzmaßnahmen in den meistbetroffenen Ländern finanzieren.