Oxfam warnt im Vorfeld der diesjährigen UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya vor den Folgen exzessiven Reichtums. Das reichste Promille der Weltbevölkerung verursacht mehr klimaschädliche Emissionen als die ärmsten 44 Prozent, schreibt die Entwicklungshilfeorganisation in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Insbesondere Privatjets und Investitionsentscheidungen sind demnach für die Erderhitzung verantwortlich.

„Die Klimakrise ist eine Frage der sozialen Ungleichheit. Nur die wenigsten nutzen Privatjets oder besitzen Milliardenvermögen“, sagt Oxfam-Referent Manuel Schmitt. So hat im vergangenen Jahr ein Flug im Privatjet im weltweiten Durchschnitt mit 3,7 Tonnen CO 2 fast so viele klimaschädliche Emissionen verursacht wie ein Mensch im ganzen Jahr.

Auch Deutschlands Superreiche heizen das Klima im Vergleich zum Rest der Bundesrepublik besonders an. Die über 55.000 Privatjets, die im Jahr 2025 an hiesigen Flughäfen starteten, stießen laut dem Oxfam-Bericht über 182.000 Tonnen CO 2 aus. Sie verursachten damit in weniger als einer halben Stunde mehr CO 2 als ein*e Durch­schnitts­bür­ge­r*in in Deutschland im gesamten Jahr.

 Die Klimakrise ist eine Frage der sozialen Ungleichheit Manuel Schmitt, Oxfam

Überreiche verschärfen auch mit ihren Investitionen die Klimakrise, wie die Oxfam-Auswertung des Anlageverhaltens von 1.000 Mil­li­ar­dä­r*in­nen zeigt. Die daraus entstandenen Emissionen beliefen sich auf 486 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente. Folglich verursacht ein*e Mil­li­ar­dä­r*in im Durchschnitt durch Investitionen in etwas mehr als einer Minute mehr CO 2 als ein Mensch aus der ärmeren Hälfte der Menschheit im gesamten Jahr. Bei den 49 untersuchten deutschen Mil­li­ar­dä­r*in­nen waren die klimaschädlichen Wirkungen ihrer Investitionen sogar noch deutlich stärker als der globale Durchschnitt.

Oxfam fordert Steuern für Superreiche

„Wer die Klimakrise so stark befeuert, muss auch für ihre Bewältigung zahlen, statt die Kosten auf die Allgemeinheit abzuwälzen“, sagt Oxfam-Referent Schmitt. Er fordert: Hohe Vermögen, Privatjets und Übergewinne, insbesondere fossiler Konzerne, müssten stärker besteuert werden, „damit diejenigen, die besonders viel zur Klimakrise beitragen, auch einen besonders hohen Beitrag zu ihrer Bewältigung leisten“.