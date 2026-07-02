Die Wahrheit: Home Smart Home
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über die Zukunft des Wohnens erfreuen.
Die Rollläden rollen autark.
Die Lichtschalter: selbstschaltend.
Die Bettlaken: selbstfaltend.
Der Kühlschrank kauft selbstständig Quark.
Die Heizung heizt so, wie sie will.
Der Staubsauger: selbstfahrend.
Die Kochtöpfe: selbstgarend.
Die Lautsprecher sind von selbst still.
Nur zieht dort partout niemand ein.
Man möchte zwar selbstredend.
Doch bleibt das Haus leerstehend.
Es wohnt nämlich auch von allein.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
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hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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