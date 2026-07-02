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Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über die Zukunft des Wohnens erfreuen.

Frau vor modernem Kühlschrank
Foto: Stefan Boness/Ipon
Jürgen Miedl

Von

Jürgen Miedl

Die Rollläden rollen autark.

Die Lichtschalter: selbstschaltend.

Die Bettlaken: selbstfaltend.

Der Kühlschrank kauft selbstständig Quark.

Die Heizung heizt so, wie sie will.

Der Staubsauger: selbstfahrend.

Die Kochtöpfe: selbstgarend.

Die Lautsprecher sind von selbst still.

Nur zieht dort partout niemand ein.

Man möchte zwar selbstredend.

Doch bleibt das Haus leerstehend.

Es wohnt nämlich auch von allein.

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5 Kommentare

 / 

  • Besser lehr,



    als mehr



    -



    davon

  •

    Ein elektronischer Zoo



    wird ein modernes Fiasko.



    Viel Spaß bei der Verrichtung



    der Stromkostensichtung.

  •

    Ja dann - Jürgen bester Mann



    Fatal / Solipsismus 2.0 banal



    Ja. Schonn. Der Storch -



    Ein&Ausgang verband -



    Zur Schlaich - ungenant!



    Nu entweich! Und wie fein:



    Richt dich mal aufne Rundreis ein •

  •

    Die Wand ziert Kühlschrank auf taz-Bild,



    Bedürfnisse beim Smart Home stillt



    Ein Datensatz aus dem Verbund,



    Wenn er erkennt Getränke-Schwund.



    /



    www.welt.de/print-...bestellt-Bier.html



    /



    Ein erster Hinweis stand einst hier,



    Der Kühlschrank bestellt auch das Bier🍺.

  •

    KOMFORTZONE IM SMART HOME GROẞ:



    WAS MACH ICH MIT DER FREIZEIT BLOẞ?



    /



    Im Smart Home heute nicht zuletzt



    Geräte in dem ganzen Haus,



    Im Garten darüber hinaus,



    Sind wechselseitig stark vernetzt.



    /



    Das Klima innen wird gemacht



    Über die Lüftung, Wärmepumpe,



    Fossile Heizung ist jetzt wumpe,



    Alles per Sensor überwacht.



    /



    Der Kühlschrank macht Menüvorschlag,



    Mit 'Chefkoch' online im Verbund,



    Den tut er Alexa und Siri kund. -



    Was Avatar wohl davon mag?



    /



    Juni 2026, MR



    /



    taz.de/Polizeiarbe...art-Home/!6054713/



    😳

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