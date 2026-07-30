Die Wahrheit: Ode an den Ventilator
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein fantastisch windiges Ding erfreuen.
Wenn wir bei zu heißem Wetterkaum noch kühle Plätze finden,unter Hitze elend stöhnen,helfen deine Rotorblätter,die mit ihren frischen Windenuns Geplagte sanft verwöhnen.Doch kommt dann der Herbst als Gast,und das Thermometer sinkt,werden wir gleich undankbar.Plötzlich wirst du zum Ballast,dem die Rumpelkammer winkt.„Ciao! Hau ab! Bis nächstes Jahr!“Diese zyklische Verehrungist doch ziemlich unverfroren.Wahrer Dank steckt kaum dahinter.Drum geloben wir Bekehrung.Dieses Jahr – es sei geschworen –preisen wir dich auch im Winter.
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Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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