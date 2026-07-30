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Die WahrheitOde an den Ventilator

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein fantastisch windiges Ding erfreuen.

Mann vor Ventilator

Foto: ap

Jürgen Miedl

Von

Jürgen Miedl

Wenn wir bei zu heißem Wetterkaum noch kühle Plätze finden,unter Hitze elend stöhnen,helfen deine Rotorblätter,die mit ihren frischen Windenuns Geplagte sanft verwöhnen.Doch kommt dann der Herbst als Gast,und das Thermometer sinkt,werden wir gleich undankbar.Plötzlich wirst du zum Ballast,dem die Rumpelkammer winkt.„Ciao! Hau ab! Bis nächstes Jahr!“Diese zyklische Verehrungist doch ziemlich unverfroren.Wahrer Dank steckt kaum dahinter.Drum geloben wir Bekehrung.Dieses Jahr – es sei geschworen –preisen wir dich auch im Winter.

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2 Kommentare

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  • Ode an...,



    Ode ab....

  •

    DURCHSCHLAFEN FÖRDERT VIELFACH SCHON



    DECKENVENTILATOR IN AKTION



    /



    Die Bullenhitze ist ja irre,



    Noch schlimmer als im letzten Jahr,



    Es kommt bestimmt neuer Rekord,



    Das macht die Leute ja ganz kirre.



    Es mörderisch im 'Altjahr' war,



    Man findet keinen kühlen Ort.



    /



    Wer Deckenventilator hat,



    Am besten einen der lautlos



    Sorgt für den sanften Wind:



    Gefühlte Wirkung sind drei Grad,



    Das hilft besonders, ist er groß,



    Ich aus Erfahrung find.



    /



    Der wird im Herbst nicht abmontiert,



    Erst recht nicht eingemottet,



    In ihm ist auch die Lampe drin,



    Die ohne Spin gut funktioniert,



    Er wird selbst nicht verschrottet,



    Kommt Splitgerät mal in den Sinn.



    /



    vivomagazin.de/war...rische-luft-sorgt/



    /



    Juli 2026, MR 🆒

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