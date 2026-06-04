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Die WahrheitRegenhaar

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen sommerlichen Niederschlag erfreuen.

Frauen im Schwerregen
Foto: reuters

Von

Franziska Rülke

Fällt der Regen dir aufs Haupt

Wird dasselbe gut entstaubt

War der Regen etwas sauer

Entstaubt das Haar er wohl auf Dauer

Und der nächste Regen fällt

Ungehindert aufs Gebälk

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Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.

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Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.



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