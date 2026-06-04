Die Wahrheit: Regenhaar
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen sommerlichen Niederschlag erfreuen.
Fällt der Regen dir aufs Haupt
Wird dasselbe gut entstaubt
War der Regen etwas sauer
Entstaubt das Haar er wohl auf Dauer
Und der nächste Regen fällt
Ungehindert aufs Gebälk
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Die Wahrheit
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Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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