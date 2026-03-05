Des Morgens früh, du bist kaum wach

Denkst schläfrig: Na, wat wird dat für ein Tach?

Da kriecht sie zu dir in die Kiste

Die eine unbequeme Frage

Nach der Weltenlage

Du sagst: „Och nee“ und „Muss das sein?

Lass mich doch bitte noch allein!“

Doch sie ist eifrig und will wissen

„Was macht an diesem neuen Tage

Wohl die Weltenlage?

Wer hat wem den Krieg erklärt?

Wer sich gegen wen verschwört?

Na los, steh auf und find es raus!

Schau nach, was denn wohl nage

An der Weltenlage.“

Doch du, du seufzt und drehst dich um

„Ach weißt du, ich verzage

Grad an der Weltenlage

Drum bitte, Frage, sei so nett

Verlasse doch noch kurz mein Bett

Denn ich versuch’ grad ohne Schießen

mein kleines Glück hier zu genießen.“