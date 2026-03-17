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Die WahrheitEs denkt nun für Deutschland

Aus aktuellem Großdenkeranlass ist Dienstag der Wahrheit-Poemtag. Heute erfreut sich die geneigte Leserschaft an einem, der sich für was Großes hält.

RD Precht lächelnd
Foto: Jürgen Kessler/imago

Von

Reinhard Umbach

Nun hat uns Jürgen Habermas

am Ende doch verlassen.

Er, der uns die Leviten las

als Bändiger der Massen.

Wer steigt nun auf den Denkerthron

und tritt in seine Spuren?

Ein erster Anruf kam da schon

im Auftrag der Auguren.

Der Neue habe langes Haar,

sei ahnungsstark im Meinen.

Er käm mit allen Themen klar,

um kompetent zu scheinen.

Er kenne sich mit Studios aus,

kann Podcasts solo meistern

und gut beleuchtet Mann und Maus

mit Hausmannskost begeistern.

Er habe sogar Markus Lanz,

den Herrn der Fragestunden

als nachgeordnete Instanz,

komplett an sich gebunden.

Regierungsnahe Kreise sind

sich sicher, ihn zu kennen.

Wir aber schonen Frau und Kind

und werden ihn nicht nennen.

So viel nur, dass ihn königlich

zwei Vornamen vergolden,

wo doch zu dieser Pracht an sich

auch Fakten zählen sollten.

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