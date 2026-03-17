Die Wahrheit: Es denkt nun für Deutschland
Aus aktuellem Großdenkeranlass ist Dienstag der Wahrheit-Poemtag. Heute erfreut sich die geneigte Leserschaft an einem, der sich für was Großes hält.
Nun hat uns Jürgen Habermas
am Ende doch verlassen.
Er, der uns die Leviten las
als Bändiger der Massen.
Wer steigt nun auf den Denkerthron
und tritt in seine Spuren?
Ein erster Anruf kam da schon
im Auftrag der Auguren.
Der Neue habe langes Haar,
sei ahnungsstark im Meinen.
Er käm mit allen Themen klar,
um kompetent zu scheinen.
Er kenne sich mit Studios aus,
kann Podcasts solo meistern
und gut beleuchtet Mann und Maus
mit Hausmannskost begeistern.
Er habe sogar Markus Lanz,
den Herrn der Fragestunden
als nachgeordnete Instanz,
komplett an sich gebunden.
Regierungsnahe Kreise sind
sich sicher, ihn zu kennen.
Wir aber schonen Frau und Kind
und werden ihn nicht nennen.
So viel nur, dass ihn königlich
zwei Vornamen vergolden,
wo doch zu dieser Pracht an sich
auch Fakten zählen sollten.
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