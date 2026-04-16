Der Spritpreis ist ein schwankes Rohr,

das zwar ein jeder kennt.

Und doch kommt’s Autofahrern vor

wie’s fünfte Element.

Er springt und hüpft, er wächst und steigt,

als säß ein Kobold dran.

Kaum dass er sich auf Tafeln zeigt,

steigt er schon wieder an.

Mag sein, es liegt eventuell

an Sünde drei, der Gier.

Aral, BP und Esso, Shell

sind allerdings schon vier.

Und da die sich auch blind versteh'n,

braucht’s nicht mal Telefon.

Es ist das reinste Marktgescheh’n.

Für Wirtschaftsweise schon.

Und wenn dann noch die Steuer sinkt

ist’s Extrareibach, der da winkt.