Die Wahrheit: Die Magie des Spritpreises
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über die wichtigste Frage unserer Zeit erfreuen.
Der Spritpreis ist ein schwankes Rohr,
das zwar ein jeder kennt.
Und doch kommt’s Autofahrern vor
wie’s fünfte Element.
Er springt und hüpft, er wächst und steigt,
als säß ein Kobold dran.
Kaum dass er sich auf Tafeln zeigt,
steigt er schon wieder an.
Mag sein, es liegt eventuell
an Sünde drei, der Gier.
Aral, BP und Esso, Shell
sind allerdings schon vier.
Und da die sich auch blind versteh'n,
braucht’s nicht mal Telefon.
Es ist das reinste Marktgescheh’n.
Für Wirtschaftsweise schon.
Und wenn dann noch die Steuer sinkt
ist’s Extrareibach, der da winkt.
Die Wahrheit auf taz.de
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hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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