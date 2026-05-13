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Die WahrheitMai auf Abwegen

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen katholisch eisigen Monat erfreuen.

Bauer läuft über Feld
Foto: ap

Von

Reinhard Umbach

Der Wonnemonat nässt das Land.

Servatius zieht sein graues Band

wie eisig heilig durchs Gelände

und treibt die Heizungszählerstände.

Zwar freut den Bauern all das Nass

im lange trocknen Regenfass,

doch ohne Dünger für die Äcker

lohnt keine Ausfahrt mit dem Trecker.

So sitzt der Landmann für uns alle

halt stellvertretend in der Falle.

Mal stimmt die Wetterlage nicht.

Mal boykottiert ein Bösewicht.

Wird da ein Ruf gen Würzburg nützen?

Ins Stelldichein der Bischofsmützen?

Macht mit den Eisheiligen Schluss!

Ja, du da, Bonifatius!

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Themen #Mai #Katholikentag #Frühling #Gedicht
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