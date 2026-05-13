Die Wahrheit: Mai auf Abwegen
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen katholisch eisigen Monat erfreuen.
Der Wonnemonat nässt das Land.
Servatius zieht sein graues Band
wie eisig heilig durchs Gelände
und treibt die Heizungszählerstände.
Zwar freut den Bauern all das Nass
im lange trocknen Regenfass,
doch ohne Dünger für die Äcker
lohnt keine Ausfahrt mit dem Trecker.
So sitzt der Landmann für uns alle
halt stellvertretend in der Falle.
Mal stimmt die Wetterlage nicht.
Mal boykottiert ein Bösewicht.
Wird da ein Ruf gen Würzburg nützen?
Ins Stelldichein der Bischofsmützen?
Macht mit den Eisheiligen Schluss!
Ja, du da, Bonifatius!
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Die Wahrheit
hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
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Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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