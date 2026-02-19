Ich mach jetzt meinen Führerschein

zu Hause auf dem Flur.

Ein Fahrlehrer kommt mir nicht rein,

der stört beim Schalten nur.

Ich bin nun mehr seit Jahren schon

das Homeoffice gewöhnt.

Was will ich da mit ner Person,

die nur will, dass man löhnt.

Ich hab auch extra einen Smart,

der passt in jeden Raum,

und selbst bei ungebremster Fahrt

touchiert er Wände kaum.

Die Nachtfahrt ist ein Kinderspiel.

Ich lösche nur das Licht.

Der Schuhschrank ist wie tags das Ziel.

Ich fahr eh nie auf Sicht.

Bleibt noch die blöde Theorie.

Die mache ich 1a,

gesteuert von und mit KI,

schon ist der Lappen da!