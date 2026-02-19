piwik no script img

Die WahrheitFührerschein im Homeoffice

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über Nachwuchsautofahrer erfreuen.

Theoretische Führerscheinprüfung
Foto: dpa

Von

Reinhard Umbach

Ich mach jetzt meinen Führerschein

zu Hause auf dem Flur.

Ein Fahrlehrer kommt mir nicht rein,

der stört beim Schalten nur.

Ich bin nun mehr seit Jahren schon

das Homeoffice gewöhnt.

Was will ich da mit ner Person,

die nur will, dass man löhnt.

Ich hab auch extra einen Smart,

der passt in jeden Raum,

und selbst bei ungebremster Fahrt

touchiert er Wände kaum.

Die Nachtfahrt ist ein Kinderspiel.

Ich lösche nur das Licht.

Der Schuhschrank ist wie tags das Ziel.

Ich fahr eh nie auf Sicht.

Bleibt noch die blöde Theorie.

Die mache ich 1a,

gesteuert von und mit KI,

schon ist der Lappen da!

Gemeinsam für freie Presse

3 Kommentare

 / 

  • Der Föhrer war ein armes Schwein 🐽



    Er hatte keinen Föhrerschein.



    Nix wars am Obersalzberg mit dem Lappen!



    Weil‘se da Homeoffice noch nicht hatten.

    Da is hück de leeve Jott - eiderdaus -



    Fein raus!



    Unne so



    Hörens un läns Backes Aschermittwoch is vorbi



    Sitzt ne Kölsch am Rhing, Mühlens Flech dorbi Un is alls am Mönen - Na & wie!



    Kütt de leeve Gott - alls Mühlens Flesch dorbi -



    Un is alls am Mönen - Na & wie!



    “Wat mähtst du dann he?“



    “Homeoffice!“ 🙀🧐🤣



    “Na dann - dann könnts ja endlich mit dem Lappen - klappen! 😇



    Nur Alter - entre nous: Zu dritt am Steuer?!!🙀



    Alter - das wird teuer!“ 🫰



    Jedoch - Mal jus unne so - Laut:



    “Ich - Ich - Ich - bin gefahren!“ 🚓👮 👮👮‍♂️



    Da kommt irgendwann - 🤝 hand drauf:



    Einstellung des Verfahrens! 🤷😜🫰🧐🙀



    Na dann •

  •

    Im Ernst - das ist Ersatz für den Lappen, den man Weiberfastnacht abgegeben hat.



    Ohne Ernst - am Aschermittwoch ist alles vorbei.



    Dafür braucht es (k)eine KI?!?

  •

    ZULETZT KAMEN FRAGEN GEHÄUFT:



    WARUM DER FÜHRERSCHEIN NICHT ABLÄUFT



    /



    Ob Lappen, Fleppe, Führerschein,



    Es ist jetzt eine Plastikcard,



    Passt auch in Westentasche rein,



    Nicht weich, besonders ganz hart.



    /



    Hart ist die Prüfung zum Besitz,



    Schnell fällt man durch trotz Wissen,



    Die Fragen sind nämlich kein Witz,



    Lassen teils Sinn vermissen.



    /



    Der Test ist schriftlich wie Examen,



    Auch Rechnen kommt darin schon vor,



    Wahrscheinlich hat er auch Spitznamen,



    Aus Mangel an Durchblick-Komfort.



    /



    Nun weiß aber der alte Hase,



    Der lang schon hier rumfährt:



    Das Ganze ist 'ne Riesenblase,



    Die an der Geldbörse krass zehrt.



    /



    Sollte Expertengremium



    Für alle hier festlegen,



    Dass auch im Alter, Senium,



    Wissen sei zu belegen:



    /



    Die Straßen wären frei wie nie,



    Die Staus hätten ein Ende,



    Und mit 'nem Schuss aus Ironie:



    Das wär die Verkehrswende!



    /



    www.focus.de/auto/...-2921de752741.html



    /



    Februar 2026, MR 🛺

