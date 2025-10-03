Die Wahrheit: Vom Glück des Teilens
Zum Tag der Deutschen Einheit dürfen sich Fans der Wahrheit an einem Poem erfreuen, das mit der Idee, aus eins wieder zwei zu machen, sympathisiert.
Grau wie das Leid liegt deutsches Land
Und alle Wahrheit auf der Hand
Für Ost und West in aller Zeit:
Geteiltes Land war halbes Leid.
Heut gibt es keine Teilung mehr,
Und Land & Leid drückt doppelt schwer
Auf alle Lust und alles Glück.
So gebe Gott, sie kehrt zurück.
Das gibts nur einmal: die handgeschriebene Wahrheit
Für die gedruckte Werktagtaz vom 2. /3. Oktober 2025 hat sich die Wahrheit zusammen mit Julia Molin, Mitarbeiterin der taz-Genossenschaft, eine Premiere ausgedacht. ©Julia Molin verewigt handschriftlich hier verschiedene klassische Formate des Ressorts: Ein Wetter, das Gedicht – dieses Mal von Thomas Gsella zu 35 Jahre Deutsche Einheit, eine Kolumne von Jenni Zylka sowie die allererste Gurke des Tages, die am Starttag der Wahrheit am 3. September 1991 erschien. Und natürlich steht aktuell auch ein Touché by ©Tom auf dieser besonderen Seite im Rahmen der taz druckschluss-Serie. Vorbild für die handgeschriebene Wahrheit war die „Spielnummer“ der taz vom 7. Juni 1978, ©Ute Scheub. Alle Zukunftsinfos unter taz.de/seitenwende +++
