Wie ein Sahnehäubchen sitzt die Barnes-Eiskappe auf der kanadischen Baffininsel. Mit 6.000 Quadratkilometern Fläche ist die Eiskappe mehr als doppelt so groß wie das Saarland, deshalb mag „Häubchen“ etwas ungerecht wirken – aber nur, wenn man ihre Geschichte nicht kennt. Denn die Barnes-Eiskappe ist das letzte Überbleibsel des Laurentidischen Eisschilds, das vor 20.000 Jahren fast ganz Kanada bedeckte. Vor 12.000 Jahren endete die Eiszeit und das Eisschild schmolz – bis auf den Rest auf der Baffininsel. Und der begann wiederum vor 2.000 Jahren erneut zu wachsen. Das zeigen Wis­sen­schaft­le­r*in­nen verschiedene Hochschulen in den USA und Deutschland in einer Studie im Fachmagazin Science.

Die Studie

Die Geschichte von Gletschern nachzuvollziehen, ist kompliziert: Wenn sie wachsen, walzen sie normalerweise alle Vegetation unter sich nieder und verwischen dadurch ihre Spuren. Aber weil die Barnes-Eiskappe ungewöhnlicherweise am darunter liegenden Gestein festgefroren ist, rutscht sie nicht, sondern schließt die Pflanzen unter sich beim Wachsen ein. Die For­sche­r*in­nen konnten deshalb untersuchen, wann die Moose und Flechten rund um die Eiskappe vom sich ausdehnenden Eis begraben wurden, wann die Eiskappe also wieder zu wachsen begann: vor 2.000 Jahren. Das, sagen sie, markiere den Beginn einer neuen Eiszeit. Doch die 2.000 Jahre Wachstum sind dahin. Seit den 1960er Jahren schrumpft die Eiskappe wieder, je nach Stelle bislang um 200 bis 800 Meter, wie die For­sche­r*in­nen anhand von historischen Fotografien zeigen.

Meredith Kelly, Professorin am US-amerikanischen Dartmouth College und nicht an der Studie beteiligt, nennt die von den For­sche­r*in­nen gesammelten Daten „fantastisch“. Die Studie zeige „deutlich, wie sich die Eiskappe verändert hat“, sagte sie dem Magazin Wired. Um besser zu verstehen, wie Eiszeiten beginnen, müssten die Studienergebnisse aber noch mit anderen Orten verglichen werden.

Was bringt’s?

Bis in die 1980er hinein diskutierten For­sche­r*in­nen darüber, ob die Welt sich denn nun erhitze oder vor einer neuen Eiszeit stehe. Sollten sich die Ergebnisse der Science-Studie andernorts wiederholen, würde die Antwort lauten: beides. Ohne den menschengemachten Klimawandel stünde die Welt tatsächlich vor einer neuen Eiszeit. Eine Eiszeit freilich, die sich weitaus langsamer entwickelt hätte als unsere derzeitige Erderhitzung.

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„Der Rückzug des Gletschers in den letzten Jahrzehnten hat 2.000 Jahre Wachstum rückgängig gemacht – das ist eine ziemlich ordentliche Zeitspanne“, sagte einer der Studienautor*innen, Nicolás Young, dem Magazin Wired. Ziemlich ordentlich? Das ist eine Untertreibung. Schließlich zeigen Young und seine Kolleg*innen, dass das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas jahrtausendelange natürliche Prozesse durcheinanderbringt.