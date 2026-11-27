W as bedeutet das für ein gesellschaftliches Subsystem wie „die Wirtschaft“, wenn ihre Akteure keine eigene Sprache für ihre Anliegen entwickeln können, sondern beständig Begriffe aus anderen Subsystemen entwenden, sie umdeuten und schließlich, entleert, zurücklassen? Diese Frage wirft der große „Resilienzkongress“ des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) auf, zu dem er hochrangige Referenten nach Berlin geladen hat.

Eine „resiliente Wirtschaft“ sei notwendig für eine Versorgungssicherheit in Gegenwart und Zukunft, heißt es in der Einladung. Konkurrenten und Gegenspieler der europäischen Industrie „erkennen die fundamentale Bedeutung von Rohstoffen und Energie, wandeln sie gezielt in einseitige Abhängigkeiten um und setzen sie als strategisches Druckmittel ein“. Ob Erdgas, Öl oder Seltene Erden, die Angriffe zielten und zielen auf die Grundlage „unserer wirtschaftlichen Wettbewerbs- und Handlungsfähigkeit“.

Dafür gewappnet zu sein, erfordere eben diese Resilienz – die Fähigkeit, sich flexibel an Krisen anzupassen und externe Schocks abzufedern. Der Industrieverband will sie mit weniger Bürokratie und schnelleren Verfahren erreichen, mit einer verlässlichen Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen, staatlichen Analysen strategischer Abhängigkeiten mit Frühwarn- und Krisenwarnsystemen sowie einem geordneten Informationsfluss zwischen Behörden und Unternehmen.

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Resilienz ist ein Begriff aus der Psychologie, der die Eigenschaft bezeichnet, mit Krisen umzugehen, ohne psychisch zu erkranken. In der Ökologie meint er etwas Ähnliches, nämlich die Fähigkeit von Ökosystemen, auf Störungen zu reagieren und ihre Funktionen im Grundsatz zu erhalten. So konnten sich Korallenriffe nach heftigen Störungen wie Hurrikans und Hitzeperioden trotz steigender Temperaturen und zunehmenden Kohlendioxidgehalts im Ozean dank strenger Schutzmaßnahmen regenerieren und wieder einen Lebensraum bieten.

Verbrauch innerhalb der planetaren Grenzen

Die Umweltbewegung hat den Resilienzbegriff dankbar aufgenommen und damit eine Gesellschaft beschrieben, die innerhalb der planetaren Grenzen konsumiert und wirtschaftet; die nicht mehr auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist, sondern der es gelingt, ohne immer mehr Verbrauch natürlicher Ressourcen ein gutes Leben zu bieten; die Ernährung, Mobilität, Wohnen und Konsum so umgestaltet, dass sie Klimawandel, Artensterben und Verschmutzungskrise stoppt und möglichst wenig unter ihren Konsequenzen leidet.

Eine Gesellschaft, der ein umfangreiches, preisgünstiges ÖPNV-Angebot samt Fahrradinfrastruktur zur Verfügung steht, leidet weniger unter Ölpreisschocks als eine, die auf Autos mit Verbrennungsmotoren angewiesen ist. Es heißt, dass der Bevölkerung in Europa unter den neuen Bedingungen von Hitzestress und Dürreperioden auch in Zukunft Nahrung (im Überfluss) zur Verfügung steht, wenn Förster:innen, Land­wir­t:in­nen und Planungsbehörden dafür sorgen, dass die Landschaft Wasser hält und die Böden fruchtbar bleiben.

Die Übersetzung ins Praktische gelingt aber nur, wenn der Begriff tatsächlich etwas meint. Was sonst passiert, zeigt der Begriff der „Nachhaltigkeit“. Sie beschrieb einst die Idee, dass die Ansprüche der heutigen Generationen befriedigt werden sollten, ohne die der kommenden zu gefährden. Zwar hatte das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung in der Forstwissenschaft zunächst die sichere Versorgung mit Holz im Blick und nicht den Erhalt der Artenvielfalt. Doch ohne Biodiversität und stabiles Klima auf Dauer kein Forst – und kein Holz.

Wirtschaftslobbyisten überbetonten den ökonomischen Aspekt der Nachhaltigkeit jahrelang so erfolgreich, bis die ökologischen und sozialen Aspekte in dem Konzept kaum noch eine Rolle spielten. Heute ließe sich getrost die Drohung von Mercedes-Benz oder Audi als nachhaltig bezeichnen, Werke in Deutschland zu schließen und Verbrenner in den USA zu produzieren, weil damit ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt. Heute steht das Streben nach Nachhaltigkeit auf jeder Website, zahnlos und belanglos.

Ohne Erneuerbare geht es nicht

Dem Begriff der Resilienz droht dasselbe Schicksal. Der BDI beschreibt sie als Fähigkeit von Unternehmen, unter widrigen Bedingungen so weiterzumachen, wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten getan haben. Jeden Ansatz von Wandel und Transformation hin zu neuen, klimafreundlichen Technologien oder Verhaltensweisen wehren sie ab. Diskussionen darüber, wie große Unternehmen sich selbst wandeln, wie sie demokratischer, transparenter, offener werden könnten – Stichwort Open Source oder Commons – finden nicht statt.

Im Gegenteil: Die Autoindustrie lobbyiert so lange für eine Abkehr vom Verbrenner-Aus, bis Berlin und Brüssel einknicken; seit Jahren verzichten die allermeisten Industrieunternehmen zugunsten ihrer jeweils nächsten Bilanz auf langfristige Lieferverträge oder eine sichere Versorgung mit kritischen Rohstoffen, auf die sie dringend angewiesen sind. In einer Art neuem Schweinezyklus geraten sie jedes Mal in Panik, wenn China ihnen den Hahn für günstige Seltene Erden, Wolfram und anderes abdreht.

Staatliche Einflussnahmen – wie ein Lieferkettengesetz oder eine Entwaldungsrichtlinie – bekämpfen sie, staatliche Unterstützung im Krisenfall fordern sie. Ändern müssen sich immer die anderen – der Staat, der schneller und weniger Regeln erlässt und preisgünstiger Energie zur Verfügung stellt, egal welche; die Beschäftigten, die mehr und zu niedrigeren Kosten arbeiten sollen. Diese Forderungen enden nicht in einem resilienteren System, sondern in besseren Quartalszahlen im nächsten Halbjahr.

Die Zukunft der Industriestaaten wird von erneuerbaren Energien, von gemeinschaftlichen Lösungen, von intelligenten Ressourcenkreisläufen geprägt sein. Die „deutsche Wirtschaft“ aber deutet alle Begriffe, die den Weg in diese Zukunft beschreiben könnten, so lange um, bis sie nur noch ihren eigenen Status quo wiedergeben. Am Ende hat sie nicht einmal mehr Worte, mit denen sie ihren notwendigen Aufbruch beschreiben könnte.