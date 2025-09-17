piwik no script img

Debatte um „Nordisches Modell“Sex­ar­bei­te­r*in­nen wehren sich mit Fakten

Die CDU will ein Sexkaufverbot. Ein Bündnis für legale Prostitution hat sich dagegen zusammengetan und veröffentlicht eine breite Faktensammlung.

Demonstration, eine weibliche gelesene Person, deren Gesicht durch einen rotne Luftballon verdeckt ist und unter einem roten Regenschirm steht
Sexarbeitende verteidigen sich mit Fakten gegen Schutzfantasien von Recht Foto: Robert Kluba/SZ Photo/dpa
Von Laura Verseck

Berlin taz | Am Mittwochvormittag stellte das Bündnis für legale Sexarbeit seinen Reader „Kein Sexkaufverbot“ vor. Im Berliner Theater Bar jeder Vernunft kamen Sexarbeitende, Be­trei­be­r:in­nen von Bordellen, Rechts­ex­per­t:in­nen und Be­ra­te­r:in­nen zusammen. Gemeinsam wollen sie mit Fakten und Fachwissen gegen die Bestrebungen von Sex­ar­beits­geg­ne­r:in­nen argumentieren. Sie haben ein achtzigseitiges Informationsheft erarbeitet.

Die CDU strebt ein Sexkaufverbot nach dem sogenannten nordischen Modell an, welches nicht Sexarbeiter:innen, sondern die Kun­d:in­nen kriminalisiert. Die Konservativen wollen so ein klares Signal gegen sexuelle Ausbeutung, Menschenhandel und Prostitution setzen. Das Bündnis für legale Sexarbeit warnt jedoch, dass die Arbeit so in unsichere und schwer kontrollierbare Bereiche verdrängt wird.

Howard Chance, Unternehmensberater in der Erotikbranche und Initiator des Bündnisses, sieht im Sexkaufverbot auch eine Menschenrechtsverletzung der Sexarbeitenden: „Menschen vor etwas zu schützen, wovor sie gar nicht geschützt werden wollen, ist ein tiefer Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht.“

Sexarbeit findet auch bei Verboten statt

Ähnlich äußert sich Johanna Weber, Sexarbeiterin und politische Sprecherin des Bundesverbands Sexuelle Dienstleistungen: „Es sprechen immer andere für uns. Dabei entstehen Gesetze, die nicht zu unserer Lebensrealität passen“, sagt Weber. Dass das nordische Modell nicht funktioniere, habe sie während der Coronapandemie gesehen, wo Prostitution verboten war. „Sexarbeit fand statt“, so Weber. So gingen während Corona die Prostituierten zunächst in Airbnbs oder Hotels, später dann in Parks.

Dr. Martin Theben, Rechtsanwalt und Aktivist für Menschen mit Behinderungen, sitzt selbst im Rollstuhl. Er hat seine eigene Sexualität in der Jugend nur mithilfe von Sexarbeit ausleben können. „Behinderte Menschen stoßen auf viele Barrieren, wenn es darum geht, ihre Sexualität auszuleben“, erklärt Theben. Für Menschen mit Behinderungen gibt es die Möglichkeit, Unterstützung durch Sexualassistenz zu erhalten. Ein totales Sexkaufverbot würde jedoch auch diese Form der Arbeit betreffen.

Im Koalitionsvertrag konnte die Union kein Vorhaben zum Sexkaufverbot durchsetzen. Stattdessen einigten sich Union und SPD darauf, die Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes abzuwarten. Das Ergebnis des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) kam im Juni: Das Prostituiertenschutzgesetz wirke und zeige viele Erfolge. Trotzdem bräuchte es Verbesserungen, wie mehr Fortbildungen für Sach­be­ar­bei­te­r*in­nen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Sexarbeit #Prostitution #CDU/CSU #Freier
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Hände einer Frau im Auto mit langen lackierten Fingernägeln

Buch über moderne Sklaverei

Wir alle profitieren von Menschenhandel

Gestohlene Kinder, sexuelle Ausbeutung, erzwungene Arbeit: Viele Millionen Menschen sind heute Opfer von Sklaverei, zeigt Barbie Latza Nadeau.
Von Nina Apin
Beine in hochhakigen Schuhen in schwarz setzten sich von einem Rotlichbereich ab

Schutz von Prostituierten

Jenseits nackter Vorurteile

Kommentar von Patricia Hecht
Das Prostituiertenschutzgesetz wirkt, stellt eine Studie fest. Doch sinnvolle Verbesserungen werden wohl an der Union scheitern – aus purer Ideologie.
Demo, Plattenbauten, drei Personen die uns den Rücken zu weden sind unter einem roten Schirm bei strahelendem Sonnenschein. Sie Tragen freizügige fetish Kleidung.

Sexarbeit

Prostituierte geschützt, aber noch nicht genug

Seit 2017 gilt das Prostituiertenschutzgesetz. Es zeigt Wirkung, lautet das zentrale Ergebnis einer Evaluation. Trotzdem müsse es verbessert werden.
Von Patricia Hecht

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

bpb-Präsident zum Zustand der Demokratie

„Das ist die Stunde der Stabilokraten“

2

Konflikt um NDR-Format „Klar“

Moderatorin Ruhs fliegt nach Protest von Mit­ar­bei­te­rn

3

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

4

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

5

Deutsche Bahn

Es ist ein Desaster

6

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist