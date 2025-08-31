piwik no script img

taz zahl ich

Dating Ü40Ich will keine Beziehung, ich will einen One-Night-Stand

Kolumne
von Mira Milborn

Raus aus der langjährigen Beziehung, rein ins Abenteuer. Wie und wo trifft man Leute für Dates und Sex? Das will unsere Kolumnistin herausfinden.

Lederhandschellen mit Dildo-Vibrator auf blau-rosa Pastellhintergrund
Männer, im potentiellen Befriedigungszustand unerheblich Foto: Depositphotos/imago

K ein Geplänkel in einer Bar, ein abgekürzter Spaziergang, bei ihm dann nur auf Nachfrage und nichts weiter als ein Glas Wasser und erst auf meinen Vorschlag hin Musik. Romantik hat M. nicht eingeplant. Ich bin knapp über 40, habe gerade zehn Jahre einer festen Beziehung hinter mir und will auf keinen Fall sofort wieder eine neue anfangen. Ich will einen One-Night-Stand. Ein paar Stunden reichen auch.

Dafür habe ich mir nach langem Zögern zum ersten Mal in meinem Leben eine Dating-App heruntergeladen und bei „Ich bin auf der Suche nach“ lediglich „Hookups“ angekreuzt. Damit will ich nicht von Bekannten erwischt werden, die in der App auf mein Profil stoßen. Also stelle ich als Wohnort meine Heimatstadt ein, wo ich am Wochenende meine Eltern besuche. Die Stadt ist groß genug, und ich bin so selten da, dass ich dort ausreichend ano­nym ­daten kann. Für den Nachmittag vor dem geplanten Date verabrede ich mich mit einer Schulfreundin, mit der es, so der Coverplan meinen Eltern gegenüber, dann etwas länger werden soll.

Viel Auswahl gibt es in der Kleinstadt nicht. Mehrheitlich werden mir Männer in 50 Kilometer entfernten Städten angezeigt, aber ich habe kein Auto und keine Zeit. Arme Kleinstädter, denke ich, schwierige Partnersuche. Ein paar passende Kandidaten für mich gibt es dann doch. Ich matche mit D. und M. Wir schreiben ein wenig hin und her. Meine Wahl fällt auf D., aber zeitlich passt es nicht. Also sage ich M. zu. Ich will etwas trinken gehen, dass wir ein Gefühl füreinander bekommen, uns gegenseitig verführen. Aber M. sagt, es gebe keine Bar bei ihm in der Nähe. Und: „Keine Sorge, es wird trotzdem ein Vorspiel geben.“

Na ja. Nach einem kurzen Spaziergang sitzen wir auf seinem Sofa, trinken Leitungswasser, unterhalten uns über seine Musiksammlung, dann frage ich, auch nicht sehr romantisch: „Und jetzt?“ – „Wir könnten uns küssen?“ Unbeholfenheit at its best. Also küssen wir uns, beginnen uns auszuziehen. Er schlägt vor, ins Schlafzimmer zu wechseln.

Wenig Erfahrung und ein bisschen konservativ

Aha, denke ich, Vorspiel im Wohnzimmer, Hauptteil im Schlafzimmer. Das passt in mein Bild von ihm. Kleinstädter, wenig erfahren, ein bisschen konservativ in Bezug auf Sex und Geschlechterrollen: M., 36, betont mehrmals, dass er noch nie mit einer „älteren Frau“ zusammen war. Dann behauptet er, Frauen seien beim Sex und Masturbieren grundsätzlich laut. Immerhin, dass Frauen masturbieren, erkennt er an. Und er sagt „Vulva“, hat also etwas vom aktuellen Diskurs aufgeschnappt – und kümmert sich einigermaßen ausführlich um selbige.

Als wir zum nächsten Part übergehen, hält er keine fünf Minuten durch. Er ist drinnen, da ist er schon fertig. Er sei seit seiner letzten Freundin mit keiner Frau mehr zusammen gewesen, meint er, sich erklären zu müssen, spendiert mir ein Nachspiel (meine Wortwahl), dann kuscheln wir ein bisschen. Ich könne bei ihm übernachten, bietet er an, aber ich muss zurück zu meinen Eltern, um nicht aufzufliegen.

Beim Verlassen der Wohnung schicke ich meiner Freundin, mit der ich meinen Standort geteilt hatte, eine Nachricht: „Alles in Ordnung, ich gehe nach Hause. Er hat gerade mal vier Bücher!“ Am nächsten Tag überlege ich, M. ein letztes Mal zu schreiben. Doch der hat unseren Chat bereits gelöscht. Ich bin minimal gekränkt, aber eigentlich ist es mir egal. Ich bin endlich drin im App-Game. Und ich hatte Sex.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Mira Milborn
Themen #Online-Dating #Dating-App #Dating #sexuelle Sebstbestimmung #Singles
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein nackter Mann liegt auf einer nackten Frau in einem leeren Raum mit weißen Wänden auf einem Matratzenstapel, die Frau guckt ausdruckslos in die Kamera, deren Selbstauslöser sie in einer Hand hält

Was Frauen beim Sex stört

Wie kommen wir zusammen?

Viele Frauen klagen über schlechten Sex mit Männern. Was sie sich wünschen und warum Kommunikation oft scheitert. Eine feministische Analyse.
Von Lotte Laloire
döner

Dating in Berlin

Döner for two

Die Unverbindlichkeit beim Dating in Berlin weckt bei vielen das Bedürfnis nach Verlässlichkeit. Die Reihe „Candlelight Döner“ will das ermöglichen.
Von Ivana Sokola
Schatten zeigen einen Erwachsenen und ein Kind auf einer Straße.

Dating-Erlebnisse

Daddys haben es oft schwer – wir auch

Kolumne Midlife Monologe von Anna Fastabend
Väter zu daten, ist etwas für Fortgeschrittene. Unsere Kolumnistin hat da so ihre Erfahrungen gemacht.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Linker Populismus

Nett war gestern

2

Azubi über Handwerksbranche

„Die Atmosphäre ist für queere Menschen unerträglich“

3

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

4

Anschlag auf Nord-Stream-Gasleitungen

Viele Fragen in der Pipeline

5

Diskriminierung im Sport

Verpflichtende Gentests bringen gar nichts!

6

Rückzug von Robert Habeck

Der Erklärbär geht