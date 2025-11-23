piwik no script img

Knutschen im ClubDoppel-Date zu dritt

Mira Milborn
von Mira Milborn

Ein Dreier der anderen Art. Auf einer After-Work-Party wird geknutscht als gäbe es kein Morgen.

Jemand serviert einen roten Cocktail.
In der Bar wird nicht nur getrunken Foto: Dinuka Liyanawatte/reuters

D a sitze ich also mit A. und seinem besten, seinem ältesten Freund. A. ist schüchtern, er kichert viel, ich treibe die Konversation voran. Wir fühlen uns alle etwas fremd auf den Bierbänken vor der Trompete. Die Menschen um uns herum sind zwar immerhin wie wir um die 40 und nicht 20 Jahre jünger, wie in vielen Clubs, aber sehen alle aus, als kämen sie direkt von ihren Büros in Reinickendorf oder Spandau. Es war meine Idee gewesen, altersgerecht auf eine After-Work-Party zu gehen. Viel Auswahl gab es nicht, und so entschieden wir uns für die Bar von Ben Becker.

Von A. kam die Idee, aus unserem zweiten Date ein Doppel-Date zu machen. Er habe einem Freund von unserem Tanzvorhaben erzählt und der fragte, ob er sich anschließen könne. Und weil ich offen für Neues bin, stimmte ich zu und hatte keine Schwierigkeit, eine Freundin zu überzeugen, sich anzuschließen. Sie ist dem Konzept Doppel-Date grundsätzlich zugeneigter als ich.

Doch eine Kette ungünstiger Umstände – der Freund sagte ab, irgendwas mit Arbeit, daraufhin sagte ich meiner Freundin ab, dann sagte sein Freund doch zu, war außerdem schon unterwegs; meine Freundin war aber schon in die Pantoffeln geschlüpft und nicht mehr bereit, sie durch Straßenschuhe zu ersetzen – führte dazu, dass wir nun plötzlich zu dritt sind.

Nach drei Wodka E (A. und sein Freund) beziehungsweise zwei Aperol Spritz (ich) verlagern wir unsere Dreisamkeit auf die Tanzfläche. Der Freund und ich lassen uns von der Musik treiben. Nach dem vierten oder fünften Wodka E kommt auch in A.s Beine Bewegung. Ich hatte eigentlich auf knutschen gehofft, fühle mich durch den Chaperone unter uns aber gehemmt. Der versteht offenbar doch irgendwann, dass er unser Date crasht und verabschiedet sich.

A. setzt sich auf eine Bank, mit rotem Leder überzogen, ich tanze noch ein bisschen, setze mich dann zu ihm und lehne mich an seine Schulter. A. stupst mich mit der Nase an, ich drehe mich zu ihm und küsse ihn zum ersten Mal. Und küsse. Und küsse. Wow, wie er küsst. Ich schwinge mich auf seinen Schoß, wir saugen, knabbern, beißen, lecken. Ich grabe meine Hände in sein Haar. A. schiebt seine Hand unter meine Bluse, will meine Brust streicheln, kommt aber nicht am gepolsterten BH vorbei.

Knutschen, bis keine Luft mehr da ist

Ich schiebe mich etwas nach oben, küsse A.s Stirn. Er küsst meinen Hals, mein Dekolletee. Ich fahre mit einer Hand in meinen Ausschnitt und schiebe den Cup meines BHs zur Seite, lege meine Brustwarze frei, A. nimmt sie in den Mund, umspielt sie mit seiner Zunge und beißt sanft zu. Ich stöhne leise auf. Dann knutschen wir weiter. Bis keine Luft mehr da ist. Ich richte mich auf, zuppele meine Bluse zurecht, rutsche von seinem Schoß und sehe, dass die Bargäste sich mittlerweile nicht mehr nur hinten auf der Tanzfläche drängen, sondern auch hier im vorderen Bereich tanzen – wir müssen nicht gerade wenige Zu­schaue­r*in­nen gehabt haben.

Wir grinsen uns an, zwischen verwegen und verschämt, ich blicke auf die Uhr auf seinem Handgelenk. Nach Mitternacht. „Wollen wir los?“, frage ich und wir machen uns auf den Weg zum nächsten Nachtbus, je­de*r zu sich nach Hause. Am nächsten Tag ist Bürotag.

„Mit dir kann man kutschen, als gäb’s kein Morgen“, schreibt er mir später. „Das überzeugt mich auch immer wieder an mir“, antworte ich. Er reagiert mit einem Sonnenbrillen-Emoji und schlägt vor, am nächsten Wochenende in eine Ausstellung zu gehen – knutschen inklusive.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Mira Milborn

Mira Milborn
Mira Milborn schreibt. In der taz die Kolumne "Zu mir oder gleich hier" übers Dating Ü40 - Spaß garantiert, cringe auch. @mirimil.bsky.social Instagram.com/miramilborn
Themen #Kolumne Zu mir oder gleich hier? #Dating #Party #Männer #sex-positiv
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Rollmops mit Zwiebeln
Der Sex meines Lebens High auf Hormonen
Kolumne Zu mir oder gleich hier? von Mira Milborn

Was spricht gegen Fußball, Zigaretten und einen Typen, der gern Ansagen macht, wenn ich den Sex meines Lebens habe?

die füße zweier menschen die sex haben
Von der Bar ins Bett Der Versuch, seriös zu daten
Kolumne Zu mir oder gleich hier? von Mira Milborn

Der Plan fürs erste Date war Kneipe und Konzert – dann gab es doch noch Sex. Und ein bisschen Versteckspielen.

Lederhandschellen mit Dildo-Vibrator auf blau-rosa Pastellhintergrund
Dating Ü40 Ich will keine Beziehung, ich will einen One-Night-Stand
Kolumne Zu mir oder gleich hier? von Mira Milborn

Raus aus der langjährigen Beziehung, rein ins Abenteuer. Wie und wo trifft man Leute für Dates und Sex? Das will unsere Kolumnistin herausfinden.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trumps „Friedensplan“ In großen Teilen schlecht, aber immerhin: ein Plan
2
Brief an den Nachbarn Michael, wir haben ein Problem
3
Neue Cannabis-Nutzergruppe geschaffen Der Online-Rausch
4
Neue Studie über Femizide Gekränkte Männer, tote Frauen
5
Streit über Rentenpaket Was passiert mit der Rente?
6
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will