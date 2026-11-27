Die Bundesregierung hat sich seit Beginn ihrer Amtszeit mindestens 35 Mal mit Vertretern der Deutschen Bank getroffen. Das geht aus einer schriftlichen Frage der Linksfraktion an das Finanzministerium hervor, die der taz vorliegt. „Für die Sorgen und Nöte der Durchschnittsbevölkerung ist dann natürlich keine Zeit mehr“, wirft die Vorsitzende der Linksfraktion, Heidi Reichinnek, der Bundesregierung vor.

Die Deutsche Bank ist in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen geraten, weil ein Datenleck fragwürdige Geschäftspraktiken und mutmaßliche Probleme bei den Kontrollen der Bank offenbarten. So berichtete ein internationales Recherchenetzwerk unter anderem aus Spiegel, ZDF und New York Times, wie die das größte deutsche Geldhaus noch bis kurz vor Beginn des Ukrainekriegs das Geschäft mit Russland ausbauen wollte.

Die Dokumente enthielten außerdem Details über Geschäfte mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dem US-Präsidenten Donald Trump. Zudem zeigen die geleakten Dokumente, wie die Verlegerin Friede Springer dem Chef des Medienkonzerns Axel Springer, Mathias Döpfner, im September 2020 Aktien im Wert von rund einer Milliarde Euro schenkte. Auf diese Schenkung musste er offenbar kaum Steuern zahlen, weil die Deutsche Bank dafür sorgte, dass Döpfner zum Zeitpunkt der Schenkung über keine Liquidität verfügte.

Das Leak sorgte nun für eine Debatte um die Erbschaft- und Schenkungsteuer. Die Konzerne, die Kunden der Deutschen Bank seien, hätten nur das Ziel, „die Allgemeinheit um die eigentlich fälligen Steuereinnahmen zu bringen“, so Linkenpolitikerin Reichinnek. Jedes Jahr gingen schätzungsweise über 100 Milliarden an Steuereinnahmen durch Steuerhinterziehung verloren. Im Bundeshaushalt fehle derweil „das Geld für Investitionen in Infrastruktur, klimafreundlichen Umbau der Industrie oder Bildung“.

Etwa alle zwei Wochen ein Treffen

Die Linke fordert ein Unternehmensstrafrecht und verstärkte Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Vorständen und Managern. Zusätzlich müsse die Verschonungsbedarfsprüfung bei der Erbschaftsteuer sofort abgeschafft werden. Auch Politiker von SPD und CDU forderten nach den Recherchen zur Deutschen Bank schärfere Regeln bei der Erbschafts- und Schenkungsteuer.

Bei 35 Treffen zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz oder Mitgliedern seines Kabinetts und Vertretern der Deutschen Bank kam es im Durchschnitt etwa alle zwei Wochen zu einem Treffen. Was dort besprochen wurde, geht aus der Antwort des Finanzministeriums nicht hervor. Informelle Gespräche und Telefonate fallen außerdem nicht unter die 35 Treffen, da die Regierung nicht verpflichtet sei, diese zu dokumentieren, so das Ministerium.

2026 trafen sich unter anderem Finanzminister Lars Klingbeil, Digitalminister Karsten Wildberger oder Bundesumweltminister Carsten Schneider mit Vertretern der Deutschen Bank. Schneider hatte demnach im November ein Treffen zu einem „Austausch zur Kreislaufwirtschaft“, Bundeskanzler Merz im Oktober zum „Allgemeinen Austausch zum Wirtschaft- und Investitionsstandort Deutschland“ oder zuvor „zu Fragen des Investitionsstandorts“. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche traf sich zum „Austausch mit der Initiative Made in Germany“.