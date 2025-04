M änner ergreifen endlich das Wort in der Care-Debatte. Doch der Raum, den sie dafür in manchen großen Medien bekommen, nimmt leider wieder vor allem eine Sichtweise ein: die männliche. So benennt der Soziologe Aladin El-Mafaalani in einem Interview zu seinem neuen Buch „Kinder. Minderheit ohne Schutz“ die Folgen des maroden Bildungssystems. Treffend beschreibt er den Zusammenhang zwischen Bildungskrise und der gesellschaftlichen Entwicklung der vergangenen fünf Jahrzehnte in Westdeutschland: Mehr Frauen wurden erwerbstätig und Teile der familiären Care-Arbeit ausgelagert. Doch es gibt zu wenig Kitas und marode Schulen. El-Mafaalani schlussfolgert: „Der Staat kann die Mütter nicht mal eben ersetzen.“

Sarah Zöllner ist Journalistin in Berlin. Im März 2025 erschien im Ulrike Helmer Verlag ihr Buch „Mütter in die Politik“.

Da hat er recht. Der Staat kann aber auch die Väter nicht ersetzen, die – und das unterschlägt seine Argumentation – in weit größerem Umfang als die Mütter nach der Geburt ihrer Kinder wieder erwerbstätig sind. Und so bleibt die tägliche Care-Arbeit nach wie vor aufseiten der Frauen. Die das neben ihrem Teilzeitjob erledigen. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und geht ganz klar auf Kosten der Mütter und ihrer Kinder. Aber anders als Männer bekommen sie dafür in großen Medien weniger seitenfüllende Interviews, in den Buchläden landen ihre Bücher in der Ratgeber- statt in der Debattenecke.

Frauen brauchen Männer, darunter eben auch Väter, als Mitstreiter einer gemeinsamen Sache. Erst wenn Care-Arbeit in den Familien fair geteilt wird, fehlen Männer in Unternehmen, gesellschaftlichen Institutionen, in der Politik, wenn ihr Kind krank ist oder die Kita mal wieder schließt. Sie begreifen dann vielleicht, was es bedeutet, unbezahlt nach dem Job noch mehrere Stunden auf den Beinen zu sein, ohne Arbeitsschutz und Recht auf Urlaub. Es geht nicht mehr, dass Frauen die Care-Arbeit machen und Männer darüber entscheiden – und schreiben.