piwik no script img

Brandmauer bei LandwirtenNiedersächsischer Bauernverband lädt AfD zu Diskussion ein

Das Landvolk, Niedersachsens größter Bauernverband, hat ein Podium angekündigt, auf dem auch ein AfD-Politiker sprechen soll. Trägt das zur Normalisierung der Partei bei?

Mann mit AfD-Weste fotografiert mit Handy einen Traktor bei einem Bauernprotest
Rechte schmeißen sich gern an Landwirte ran: Mann mit AfD-Weste bei Bauernprotest Foto: Imago

Von

Jost Maurin

Der größte Bauernverband in Niedersachsen, das Landvolk, hat einen AfD-Politiker zu einer Podiumsdiskussion auf seiner Mitgliederversammlung eingeladen. In der Einladung zum „Polit-Talk“ am Donnerstag in Hannover steht neben den agrarpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen auch der AfD-Politiker Alfred Dannenberg. In der Runde solle die „Agrarpolitik in Niedersachsen beleuchtet“ werden, heißt es in dem Schreiben, das der taz vorliegt.

„Solche Auftritte normalisieren eine Partei, die der Verfassungsschutz in Niedersachsen als rechtsextremen Verdachtsfall führt“, kritisierte der Agrarsprecher der Grünen im Landtag, Pascal Leddin. Die Strategie, die AfD in derartigen Diskussionen inhaltlich zu stellen, funktioniere nicht. Die Partei leugne sogar den Klimawandel. „Mit denen ist keine faktenorientierte Diskussion möglich. Mit der AfD zu diskutieren ist, wie einen Pudding an die Wand zu nageln.“

Er hätte die Veranstaltung am liebsten gemeinsam mit CDU und SPD boykottiert, sagte Leddin. „Aber nachdem klar war, dass die CDU bei der Zusage bleiben würde, wäre das Podium faktisch zu einer AfD-CDU-Runde geworden und das kam für mich nicht infrage.“ Das Landvolk hätte die AfD nicht einladen müssen, so der Grüne. Die Partei regiert in Niedersachsen nicht, sondern ist die kleinste Oppositionsfraktion. Das Landvolk hatte zuvor erklärt: „Unser Umgang mit der AfD beschränkt sich auf das protokollarisch gebotene Maß.“ „Protokollarisch geboten ist es, in einem Landtagsausschuss auf Fragen der AfD zu antworten. Aber nicht, sie einzuladen“, so Leddin.

Auch die agrarpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Karin Logemann, forderte das Landvolk auf, „den AfD-Vertreter vom Podium zu nehmen.“ Logemann wäre es auch am liebsten gewesen, die Veranstaltung gemeinsam mit CDU und Grünen zu boykottieren – wenn „wir uns einig gewesen wären“.

Keine Kritik von der CDU

Aber ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion schrieb nur, diese entscheide nicht über die Gäste der Landvolk-Mitgliederversammlung. Die CDU überlasse „die Deutungshoheit über die Zukunft der niedersächsischen Landwirtschaft nicht anderen“.

Mit der Kritik konfrontiert, teilte eine Sprecherin des Landvolks mit, der Verband habe „zu einigen Veranstaltungen“ zum Beispiel die agrarpolitischen Sprecher der im niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien eingeladen – also ebenfalls die AfD.

Auch der Deutsche Bauernverband (DBV), bei dem das Landvolk Mitglied ist, hat schon die AfD zu Podien wie seinem „Agrarpolitischen Jahresauftakt“ 2023 und 2024 eingeladen. Der DBV antwortete nicht auf die Frage der taz, ob er die AfD weiterhin für die Veranstaltungsreihe einplant.

Der Verband der Familienunternehmer hatte vor Kurzem viel Kritik kassiert, weil er zu einem Parlamentarischen Abend die AfD eingeladen und seine bisherige „Brandmauer-Strategie“ aufgegeben hatte. Schließlich bezeichnete die Organisation die Einladung als Fehler.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Landwirtschaft #AfD #Bauernverband #Niedersachsen #CDU Niedersachsen #Grüne Niedersachsen #SPD Niedersachsen #Brandmauer
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Marie-Christine Ostermann bei einem Interview.
AfD und Familienunternehmer Die Brandmauer steht wieder

Der Verband der Familienunternehmer erntete heftige Kritik und Austritte wegen seiner Abkehr vom Kontaktverbot zur AfD. Jetzt rudert er zurück.

Von Simon Poelchau und Jost Maurin
Ein Traktor mit Puppe und einem Galgen und Plakat „stirbt der Bauer, stirbt das Land“
Rechtsoffener Agrarverband Neue „Freie Bauern“-Sprecherin gegen die Wahrheit

Die neue Sprecherin der „Freien Bauern“ ist bekannt für Esoterik. Und für ein Papst-Buch, das geklaute Texte von der taz-Satireseite als wahr verkauft.

Von Jost Maurin
Podien-Einladungen für die AfD Eine Bühne für Rechtsextreme

Wie soll man mit der AfD umgehen? Der Deutsche Bauernverband und mehrere Industrie- und Handelskammern bieten AfD-Politikern immer wieder ein Podium.

Von Jost Maurin
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

1 Kommentar

 / 
  • F

    Ein Boykott der demokratischen Parteien wäre der richtige Weg gewesen, schade dass die CDU sich nicht dazu durchringen kann. Offenbar möchte sie sich die Option AfD weiter erhalten. Dieser CDU über den Weg zu trauen, ist kaum noch möglich.

meistkommentiert

1
US-Delegation in Moskau Der Ton wird schärfer
2
Kritik an ARD-Israel-Korrespondentin Was wir schützen müssen
3
Probeabstimmung in der Unionsfraktion Gefährlich viele Abweichler
4
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
5
Mahnung an die CDU Walter-Lübcke-Denkmal vor die Tür gestellt
6
Aufrüstung in Russland Moskaus Wirtschaft – untauglich