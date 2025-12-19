piwik no script img

Anti-Trump-Aktivistin Rayellen SmithDie Drohungen kommen näher

Rayellen Smith hat bei den No-Kings-Protesten 50.000 Menschen auf die Straßen gebracht. Nun gerät die Aktivistin in Trumps Visier.

Eine Frau mit Brille lächelt in die Kamera
Die Aktivistin Rayellen Smith Foto: privat
Simone Schmollack

Von

Simone Schmollack

Allmählich gerät auch sie in den Fokus von Donald Trump: die Aktivistin Rayellen Smith aus Albuquerque, New Mexico. Noch ist sie nicht persönlich von ihm oder seinen Mit­ar­bei­te­r:in­nen bedroht worden, aber es gibt Mails an Menschen in Smith’ politischem Umfeld, die wiederum Warnungen bekommen, der US-Präsident habe es auf die Demokratin abgesehen. Denn Trump geht nicht nur gegen NGOs und sogar Antifa-Gruppen aus Deutschland, Italien, Griechenland vor, sondern vor allem gegen Personen in den USA, die sich offen gegen ihn stellen. Und das tut Smith – bereits seit Trumps erster Amtszeit 2017.

Damals war sie politisch interessiert, aber nicht organisiert. Aber ihr war sehr schnell klar, dass sich das Land unter Trump massiv verändern würde. Sie versammelte politisch Gleichgesinnte um sich, gründete eine Aktivistengruppe, organisierte Demos und Kampagnen gegen Trump und seine Politik. Heute ist aus der anfangs kleinen Gruppe eine breite Bewegung geworden, mit über 800 Mitgliedern, die von Albuquerque aus nicht nur nach New Mexico ausstrahlt, sondern auch in weitere Ecken der USA.

Ein Höhepunkt der Aktivitäten waren die No-Kings-Proteste am 18. Oktober in diesem Jahr. Smith brachte 50.000 Menschen auf die Straße, die gegen Trumps inhumane Abschiebe- und Migrationspolitik demonstrierten. Das ist eine beachtliche Teil­neh­me­r:in­nen­zahl für Albuquerque, eine Stadt mit rund 565.000 Einwohner:innen. Smith sagt: „Wir brauchen keine Kings in Amerika, wir machen auch keine Kings in Amerika.“

New Mexico ist ein Blue State, auch Albuquerque wird von einem demokratischen Bürgermeister regiert, Smith hat zu den Abgeordneten ihrer Stadt nicht nur einen guten Draht, sie arbeiten auch oft gemeinsam.

So wurde auch der Demo-Zug am No-Kings-Day, der immer wieder um acht Häuserblocks zog, von der Polizei begleitet. „Die Polizei hat uns geschützt“, sagt Rayellen Smith: „Albuquerque weiß, wie wichtig freies Rede- und Demonstrationsrecht für die Demokratie ist.“

Bis zu ihrer Pensionierung war die 65-Jährige in der international agierenden Unternehmensberatung PriceWaterhouseCoopers für die Bildung und Umschulung von Mi­gran­t:in­nen zuständig. „Das, was ich jetzt mache, ist ebenfalls ein Fulltimejob“, sagt sie.

Ihre politische Gruppe trifft sich jede Woche, neben den Protesten gegen Trump kümmern sich die Mitglieder auch um soziale und medizinische Belange in der Stadt. Während der Coronapandemie nähte Smith an wenigen Abenden 300 Schutzmasken, als klar war, welche Krankheit sich da ausbreitete und dass es keine Masken für die Massen gab. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine besetzen Mitglieder aus Smith’ Gruppe jede Woche eine Autobahnbrücke und rollen über das Brückengeländer ein Plakat mit der Aufschrift ab: „USA stands with Ukraine, MAGA stands with Putin“.

Mittlerweile weiß Rayellen Smith auch alles über Fracking, denn das will sie in New Mexico stoppen. Fracking ist in dem Bundesstaat ein großes Thema, weil der über riesige Öl- und Gasvorkommen verfügt. „Für Fracking braucht man viel Wasser“, sagt Smith, „aber New Mexico ist ein Wüstenstaat, die Förderungen haben massive Auswirkungen auf das Grundwasser, das Klima, die Gesundheit der Menschen.“ Hat Rayellen Smith Angst vor Trump? „Ein bisschen schon“, sagt sie: „Aber in meiner Stadt, mit meinen Verbündeten fühle ich mich sicher. Wie sonst könnte ich das machen, was ich mache? Irgendjemand muss es ja tun.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Fracking #USA unter Trump #Massenproteste #Umweltaktivisten #Coronaleugner
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Donald Trump hält eine Rede
Trumps Rede an die Nation Viel Selbstlob, viel Frust, wenig Neues

In seiner Rede an die Nation zeigt sich US-Präsident überzeugt von sich selbst. Doch gerade mit seiner Wirtschaftspolitik sind nur wenige zufrieden.

Von Hansjürgen Mai
Ein Scheriff sitzt an einem Schreibtisch, telefoniert und zeigt mit dem Zeigefinger nach vorne
Satire „Eddington“ Ein Film ohne Helden

Wer verrennt sich wo? In der Filmsatire „Eddington“ seziert Ari Aster die extreme gesellschaftliche Polarisierung in den USA während der Covidpandemie.

Von Michael Meyns
Ein als Tyrannus Saurus Rex verkleideter Demonstrierender beim „No Kings Day“ in Cheyenne vor dem Wyoming State Capital
„No Kings“-Proteste in den USA Millionen gehen gegen Trump auf die Straße

Bei landesweiten Massenprotesten gegen die Trump-Regierung gehen laut Veranstaltern rund sieben Millionen Menschen auf die Straße.

Von Hansjürgen Mai
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Mercosur-Abkommen mit Südamerika Übertriebene Kritik
2
Verursacher von Verkehrsunfällen Junge Männer, die rasen, drängeln und töten
3
Abschiebung in die Türkei Klassenkampf für Nihat
4
Russische Vermögen und Ukrainekrieg Beim EU-Gipfel könnte es knallen
5
Kollegahs Deutschland-Song Ein feuchter Traum der Neuen Rechten
6
Lehrerin über Rassismus an Schulen „Wer sagt, dass wir neutral sein müssten, hat keinen Plan“