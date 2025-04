+++ Reaktionen zu Zoll-Ankündigungen +++Habeck warnt vor weltweit massivem Schaden

Habeck warnt vor weltweit massivem Schaden

Nach neuen Zollverkündungen durch US-Präsident Donald Trump hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) davor gewarnt, dass die „US-Zoll-Manie“ weltweit massiven Schaden anrichten könne. „Die US-Zoll-Manie kann eine Spirale in Gang setzen, die auch Länder in die Rezession reißen kann und weltweit massiv schadet“, erklärte Habeck am Donnerstag. Das werde „schlimme Folgen für viele Menschen“ haben. „Wir haben immer auf Verhandlungen gedrängt, nicht auf Konfrontation“, betonte der Grünen-Politiker. Wenn die USA allerdings keine Verhandlungslösung wollten, werde die EU eine „ausgewogene, klare und entschlossene Antwort geben“. Dazu sei es notwendig, als EU geschlossen zu handeln. (afp)

EU bereitet Gegenmaßnahmen vor

Die EU bereitet nach der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump Gegenmaßnahmen vor, will aber gesprächsbereit bleiben. „Wir finalisieren bereits das erste Maßnahmenpaket als Reaktion auf die Stahlzölle und bereiten nun weitere Maßnahmen vor, um unsere Interessen und Unternehmen zu schützen, falls die Verhandlungen scheitern“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Rande eines Gipfeltreffens mit Staats- und Regierungschefs zentralasiatischer Staaten in Usbekistan. Man werde auch genau beobachten, welche indirekten Auswirkungen die Zölle haben könnten. Die EU könne keine globale Überkapazität auffangen und auch kein Dumping auf seinen Märkten akzeptieren.

Zugleich betonte die deutsche Spitzenpolitikerin, es sei noch nicht zu spät für Verhandlungen und appellierte an die US-Seite, sich auf Gespräche einzulassen. Ziel müsse es sein, Handelshemmnisse abzubauen und nicht, sie zu erhöhen. Zu den Entscheidungen Trumps sagt von der Leyen, die Universalzölle gegen die ganze Welt seien ein schwerer Schlag für die Weltwirtschaft, und es seien immense Folgen zu erwarten. „Millionen von Menschen werden mit höheren Lebensmittelrechnungen konfrontiert sein. Medikamente werden teurer, ebenso der Transport. Die Inflation wird ansteigen. Und dies schadet vor allem den wirtschaftlich schwächsten Bürgern“, erklärte sie.

Zudem würden auch große wie kleine Unternehmen vom ersten Tag an unter dieser Entscheidung leiden – unter anderem durch größere Unsicherheit, unterbrochene Lieferketten und aufwendige Bürokratie. Hinzu komme, dass es in dieser Unordnung, keine Ordnung zu geben scheine, sagte von der Leyen. „Es gibt keinen klaren Weg durch die Komplexität und das Chaos, das geschaffen wird, da alle Handelspartner der Vereinigten Staaten betroffen sind.“

Die Bürgerinnen und Bürgern in der EU rief sie dennoch auf, nicht die Zuversicht zu verlieren. Sie wisse, dass viele Menschen von dem ältesten Verbündeten enttäuscht seien, sagte sie. Europa habe aber alles, was es brauche, um diesen Sturm zu überstehen. Man werde zusammenhalten und sich füreinander einsetzen. Mit dem besonders von den Zöllen betroffenen Automobil- und Pharmasektor kündigte sie schnelle Gespräche über mögliche Unterstützung an. (dpa)

Eurokurs legt nach US-Zollpaket weiter zu

Der Euro hat nach der Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump weiter zugelegt. Der Kurs für die Gemeinschaftswährung stieg in der Nacht auf Donnerstag bis auf knapp 1,0925 Dollar. Zuletzt gab der Euro einen Teil der Gewinne wieder ab, kostete aber mit 1,0907 Dollar immer noch mehr als vor der Pressekonferenz von Trump zu den Zöllen am Mittwochabend um 22 Uhr. Kurz davor hatte der Euro 1,0850 Dollar gekostet. (dpa)

Indien stellt sich im Edelsteingeschäft auf starken Exportrückgang ein

Die US-Zölle in Höhe von 26 Prozent werden Indiens 32 Milliaren Dollar schwere Edelstein- und Schmuckindustrie belasten und zu einem starken Exportrückgang führen. „Der Zoll ist höher als erwartet“, sagte Colin Shah, Geschäftsführer von Kama Jewelry, einem der führenden Diamantschmuckhersteller Indiens, gegenüber Reuters. Das werde den Export beeinträchtigen. Auf die USA entfallen fast zehn Milliarden Dollar oder 30,4 Prozent von Indiens jährlichen Edelstein- und Schmuckexporten. (rtr)

Taiwan will verhandeln

Taiwans Regierung hält die von den USA erhobenen Zölle für unangemessen und will mit der US-Regierung darüber sprechen. Taiwanische Produkte werden mit einem Zoll von 32 Prozent belegt, ausgenommen sind Halbleiter. Die taiwanische Regierung erklärt, sie bedauere die „unangemessenen“ US-Zölle, werde sich um eine Klärung bemühen und die Gespräche mit Washington fortsetzen, um sicherzustellen, dass die Interessen Taiwans geschützt werden. (rtr)

EU sucht neue Partner

Die Europäische Union sollte nach den Worten von EU-Ratspräsident Antonio Costa nach den neuen US-Zöllen Freihandelsabkommen mit anderen Ländern abschließen. „Wir werden mit allen unseren Partnern zusammenarbeiten und unser Handelsnetz weiter stärken und ausbauen. Jetzt ist es an der Zeit, die Abkommen mit Mercosur und Mexiko zu ratifizieren und die Verhandlungen mit Indien und anderen wichtigen Partnern entschlossen voranzutreiben“, schrieb Costa in einem Beitrag auf X. (rtr)

Macron lädt ein

Der französische Präsident Emmanuel Macron lädt Vertreter sämtlicher Branchen, die von den US-Zöllen betroffen sind, in den Élysée-Palast. Das Treffen soll im Laufe des Tages stattfinden, wie das französische Präsidialamt mitteilt. (rtr)

Protest aus China

China fordert die USA auf, ihre neuesten Zölle unverzüglich aufzuheben und kündigt Gegenmaßnahmen an. „China lehnt dies entschieden ab und wird Gegenmaßnahmen ergreifen, um seine eigenen Rechte und Interessen zu schützen“, so das chinesische Handelsministerium in einer Erklärung. Der Schritt der USA missachte den Interessenausgleich, der in multilateralen Handelsverhandlungen im Laufe der Jahre erreicht worden sei. (rtr)

Neue US-Zölle machen Börsen in Asien zu schaffen

Die beispiellosen US-Zollerhöhungen sorgen für starke Kursverluste an den Börsen in Asien. Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index rutschte am Donnerstag um gut drei Prozent auf 34.570 Punkte ab. Der breiter gefasste Topix verlor fast vier Prozent auf 2548 Zähler. Damit verzeichneten die beiden Börsenbarometer ihre größten Tagesverluste seit rund einem halben Jahr. In China gaben die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen jeweils rund ein halbes Prozent nach. (rtr)

Dollar bricht nach US-Zöllen ein – Euro im Aufwind

Die drastischen Zollerhöhungen von US-Präsident Donald Trump lassen den Dollar einbrechen. Der Dollar-Index verlor am Donnerstag in der Spitze 0,8 Prozent auf 102,9840 Punkte und markierte damit den tiefsten Stand seit Mitte Oktober 2024. „Die Anleger wollen kein Risiko eingehen und preisen ein schwächeres globales Wirtschaftswachstum ein,“ sagte Kyle Rodda von Capital.com. Investoren fürchten, dass es zu einem umfassenden Handelskrieg kommt, der die Konjunktur weltweit in Mitleidenschaft zieht.

Der Euro konnte nach den Zollankündigungen Boden gut machen. Die Gemeinschaftswährung stieg um bis zu 0,7 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 1,0935 Dollar. Rodrigo Catril, Währungsstratege bei der National Australia Bank, sagte, die Widerstandsfähigkeit des Euro sei wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sich Europa angesichts der US-Zölle auf die Unterstützung seiner Wirtschaft konzentriere, statt nur auf Vergeltungsmaßnahmen zu setzen. Ebenfalls im Aufwind war die japanische Landeswährung, die in Krisenzeiten traditionell als sicherer Hafen angesteuert wird. Der Dollar verlor zeitweise 1,4 Prozent auf 147,12 Yen. (rtr)