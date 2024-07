+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Orbán sucht „Frieden“ in Peking

Ungarns Ministerpräsident Orbán besucht überraschend die nach seinen Worten „Schlüsselmacht“ China und trifft dort Machthaber Xi Jinping.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ist überraschend zu einem Besuch in China eingetroffen. Das berichteten chinesische Staatsmedien am Morgen (Ortszeit). „Friedensmission 3.0 #Beijing“, schrieb Orbán nach seiner Ankunft in Peking auf X. Dort veröffentlichte er auch ein Foto, das ihn bei der Begrüßung durch die chinesische Vize-Außenministerin Hua Chunying am Flughafen zeigt.

Chinas amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua zufolge traf Orbán Staats- und Parteichef Xi Jinping zu einem Gespräch. Thema waren demnach Fragen von gegenseitigem Interesse. Ganz oben auf der Agenda dürfte der russische Angriffskrieg in der Ukraine gestanden haben. Orbán schrieb in einem weiteren Post auf X, China sei eine „Schlüsselmacht“, um Bedingungen für einen Frieden in dem Krieg zu erzeugen. Deshalb habe er Xi getroffen.

Orbán war erst am Freitag zu einem umstrittenen Besuch nach Moskau gereist, wo er vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen wurde. Er hatte das Treffen mit Putin, dessen Land seit mehr als zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, als „Friedensmission“ inszeniert. Die Reise war auch deshalb auf Kritik gestoßen, weil Ungarn gerade erst die halbjährlich wechselnde EU-Ratspräsidentschaft übernommen hatte. Zuvor hatte Orbán die Ukraine besucht.

Xi war im Mai auf einer Europa-Reise auch in Ungarn. Budapest und Peking haben schon länger gute Beziehungen. Orbán war im Oktober einer von wenigen europäischen Vertretern und einziger EU-Regierungschef, der bei Chinas Forum zur „Neuen Seidenstraße“ teilnahm. Ungarn ist Teil des chinesischen Investitionsprojekts, mit dem Peking weltweit Infrastrukturprojekte umsetzt und damit seinen Einfluss ausbaut. (dpa)

Selenskyj empfängt neue Minister aus London und Den Haag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mehrere Minister der neuen britischen und niederländischen Regierung in der Hafenstadt Odessa empfangen. „Ich habe sie über die Lage auf dem Schlachtfeld informiert“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er kündigte eine „weitere Stärkung“ der ukrainischen Marine mit Unterstützung der beiden Staaten an.

Derzeit verfügt die ukrainische Marine nur über wenige kleinere Einheiten. Im kommenden Jahr soll Kyjiw zwei gebrauchte Minenjagdboote aus den Niederlanden erhalten. Ob die Schiffe wegen des Kriegs von den türkischen Behörden eine Durchfahrterlaubnis durch den Bosporus bekommen, ist nicht bekannt. (dpa)

Neues Patriot-System für die Ukraine

Die unter ständigen russischen Luftangriffen leidende Ukraine erhält von den Niederlanden ein Patriot-Flugabwehrsystem für den Ausbau ihres Schutzschirms. Das bekräftigten der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp und Verteidigungsminister Ruben Brekelmans bei einem Treffen mit dem ukrainischen Außenamtschef Dmytro Kuleba, wie die Agentur Unian berichtete. Dass ein System zur Verfügung gestellt wird, war im Juni von der Vorgängerregierung in Den Haag angekündigt worden. Ein genauer Zeitpunkt für die Lieferung wurde nicht genannt.

Kyjiw soll derzeit über fünf Patriot-Systeme verfügen. Ein weiteres wurde unter anderem von Rumänien in Aussicht gestellt. Kyjiw hofft auf weitere Zusagen beim bevorstehenden Nato-Gipfel in Washington. Unter anderem sind bis zu sechs Patriot-Systeme aus Israel im Gespräch.

Präsident Selenskyj hatte ursprünglich mindestens sieben derartige Systeme für einen zuverlässigen Schutz regelmäßig mit Raketen angegriffener Großstädte wie Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Odessa genannt. (dpa)

Baldiges Eintreffen von Kampfflugzeugen erwartet

Die Ukraine rechnet auch mit dem baldigen Eintreffen von Kampfflugzeugen vom Typ F-16 aus niederländischen Beständen. Ein genaues Datum ist aus Sicherheitsgründen nicht bekannt, ebenso wie die möglichen Einsatzflughäfen dieser Maschinen. Russland hatte bereits gedroht, auch Flugplätze außerhalb der Ukraine anzugreifen, sollten diese Jets dort stationiert werden.

„Wir haben auch alle technischen Bedingungen erörtert, die erforderlich sind, damit diese F-16 hier fliegen können, und es werden wichtige Schritte in diese Richtung unternommen“, wurde Verteidigungsminister Brekelmans von niederländischen Medien zitiert. Ein konkretes Datum für die Lieferung der Kampfjets wollte er aber nicht nennen. „Aber kurzfristig werden sie geliefert werden.“

Neues Waffenpaket aus London

Der neue britische Verteidigungsminister John Healey sagte der Ukraine bei seinem Antrittsbesuch neue Waffenlieferungen zu. Neben Artilleriegeschützen, Minensuchern und Panzerabwehrlenkwaffen umfasst das in der Hafenstadt Odessa vorgestellte Paket große Mengen an Munition. (dpa)

Russland vereitelt Kaperung von strategischem Bomber

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen die Vorbereitungen ukrainischer Truppen gestoppt, einen strategischen Bomber vom Typ Tu-22M3 zu kapern und in die Ukraine zu fliegen. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtet, Russland habe Hinweise erhalten und dann den Flugplatz Oserne westlich von Kyjiw angegriffen. (dpa)

Treffen Selenskyjs mit Republikaner Mike Johnson geplant

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wird am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in Washington mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Dies geht aus dem offiziellen Terminkalender Johnsons hervor. Die Unterstützung für die Ukraine wird voraussichtlich eines der Hauptthemen des Gipfels in dieser Woche sein. Es herrscht Besorgnis über die künftige Unterstützung der USA für die Regierung in Kyjiw, sollte Donald Trump die Präsidentschaftswahlen am 5. November gewinnen. (dpa)

Familie fährt bei Charkiw auf Mine – vier Tote

In der Nähe der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw ist ein Auto mit einer Familie auf eine Landmine gefahren. Mindestens vier Menschen seien dabei ums Leben gekommen, teilt die Staatsanwaltschaft der Region mit. Demnach befanden sich vermutlich sechs Personen in dem Fahrzeug, das auf dem Rückweg von einem Ferienhaus der Familie auf einer Schotterstraße nordöstlich der Stadt war. Unter den vier bislang identifizierten Toten sind zwei Kinder. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)