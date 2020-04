+++ Corona News vom Dienstag +++ : Wuhan bald wieder offen

Chinesische Behörden lockern Ausgangsbeschränkungen in Wuhan. New York erwägt Bestattungen in Parks. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Neuseeländischer Minister pfeift auf Ausgehverbot

8.49 Uhr: Der neuseeländische Gesundheitsminister David Clark hat gegen die verhängten strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verstoßen. Er sei knapp 20 Kilometer mit dem Auto gefahren, um mit seiner Familie an den Strand zu gehen, gestand Clark und gab sich zerknirscht. „Ich war ein Idiot und ich verstehe, weshalb die Leute wütend auf mich sind“, sagte er. Neuseeland versucht, die Ausbreitung des Virus durch eine vierwöchige Ausgangs- und Kontaktbeschränkung zu minimieren. Die Menschen dürfen nur noch zu unbedingt notwendigen Besorgungen ins Freie. Alle nicht systemerhaltenen Geschäfte sind geschlossen. (AP)

Frankreich hat Höhepunkt der Epidemie noch nicht erreicht

8.45 Uhr: „Wir sind noch immer in einer Phase der Verschlechterung“, sagt Gesundheitsminister Olivier Veran im Fernsehsender BFM. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens blieben so lange in Kraft, wie das nötig sei. Nach den am Montag veröffentlichten Daten ist der Anstieg der Zahl der gestorbenen Patienten wieder steiler geworden: Fast 9.000 Menschen sind bislang an Covid-19 erlegen.

Johnson wird mit Sauerstoff versorgt

8.10 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson liegt weiter auf der Intensivstation. Sein Gesundheitszustand sei unverändert, sagen zwei Personen aus seinem Umfeld. Johnson wurde am Montagabend auf die Intensivstation verlegt und mit Sauerstoff versorgt. Die Regierung sprach von einer Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Johnson beatmet werden müsse.

Zahl der täglichen Infektionen in Deutschland steigt

7.41 Uhr: In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen und der infolge einer Ansteckung verstorbenen Patienten wieder stärker angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 99.225 bestätigte Infektionsfälle, das ist ein Anstieg binnen 24 Stunden um 3.834. Am Tag zuvor hatte das RKI noch 3.677 Neuinfektionen mitgeteilt. Die Zahl der verstorbenen Patienten stieg um 173 auf nun 1.607. Am Montag lag der Anstieg hier noch bei 92 Todesfällen binnen 24 Stunden. (rtr)

Minister Müller will Flüchtlingsschutz auf Lesbos

5.33 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) dringt angesichts der Pandemie auf schnelles Handeln zum Schutz der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Konkret rief er die EU in der Neuen Osnabrücker Zeitung dazu auf, das Flüchtlingslager auf Lesbos in kleinere Einheiten aufzuteilen und auf die Standards des UN-Flüchtlingswerks zu bringen. „Hoffentlich wartet Brüssel nicht, bis es zur Katastrophe kommt“, fügte er hinzu.

Er habe das Camp selbst besucht und gesehen, wie 20.000 Menschen in einem Lager, das für 3.000 Menschen ausgelegt war, zusammengepfercht leben. Das Problem sei denmach nicht gelöst, wenn 1.600 Minderjährige wie geplant von Deutschland und anderen EU-Staaten aufgenommen würden.

Grüne fordern Akutplätze bei Gewalt gegen Frauen

5.32 Uhr: Angesichts des drohenden Anstiegs von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder wegen fordern die Grünen von der Landesregierung ein Aktionsprogramm. „Das Land muss Geld bereitstellen, um Kommunen bei der Anmietung beispielsweise von Ferienwohnungen und Hotelzimmern zu unterstützen“, sagte Imke Byl, frauenpolitische Sprecherin im Landtag. Die Erfahrungen anderer Staaten zeigten bereits, das häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder mit den Ausgangsbeschränkungen deutlich ansteige, sagte Byl. Andere Bundesländer wie Sachsen, Berlin oder Baden-Württemberg planten bereits die Anmietung von Einrichtungen zur Schaffung von Notfall-Plätzen. (dpa)

China: positive Entwicklungen

5.02 Uhr: Die Behörden der chinesischen Großstadt Wuhan lockern die zur Eindämmung der Pandemie verhängten Reisebeschränkungen. Erstmals seit Wuhan am 23. Januar von der Außenwelt abgeriegelt worden war, sollen die Bewohner ab Mittwoch die Stadt wieder verlassen dürfen. Von Wuhan aus hatte sich das Virus weltweit ausgebreitet. In den vergangenen 14 Tagen wurden aus Wuhan aber nur noch zwei bestätigte Neuinfektionen gemeldet.

4.48 Uhr: China meldet einen Rückgang der Neuinfektionen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden am Montag 32 neue Fälle bestätigt nach 39 am Tag zuvor. Bei allen 32 Neuinfektionen handle es sich um Reisende, die aus Übersee nach China gekommen seien. Insgesamt seien nunmehr 81.740 Fälle erfasst. 3.331 Menschen seien gestorben.

Mexiko: Weiterer Anstieg der Fälle erwartet

4.00 Uhr: Mexiko verzeichnet seinen bislang höchsten Anstieg an Corona-Fällen binnen eines Tages. Das Land registrierte 296 Neuinfektionen. Insgesamt seien damit bislang 2.439 Fälle erfasst. Die Totenzahl liege bei 125. Der stellvertretende Gesundheitsminister Hugo Lopez-Gatell erklärt, die Fälle würden noch erheblich zunehmen. (rtr)

Gräber in Parks?

2.30 Uhr: New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sieht für den besonders heftig getroffenen Bundesstaat Licht am Ende des Tunnels. Die Zahl der neu in die Krankenhäuser gekommenen Patienten sei deutlich zurückgegangen, genauso wie die Zahl der Menschen an Atemgeräten. Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten liege nun bei über 130 000.

Wegen der vielen Toten in New York überlegt man nun sogar, Leichen vorübergehend in Stadtparks zu begraben. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Stadtrats, Mark Levine, schrieb am Montag bei Twitter, die Leichenhäuser und Friedhöfe der Stadt seien mit einer Situation wie bei einem „anhaltenden 11. September“ konfrontiert. Falls nötig, würde man „mit „vorübergehenden Bestattungen“ beginnen. Dies wird wahrscheinlich durch die Nutzung eines New Yorker Parks geschehen (ja, Sie haben das richtig gelesen)“, schrieb Levine.

„Aber es wird für die New Yorker schwierig sein, es zu ertragen“, fügte er hinzu. Trotzdem könnte diese Maßnahme nötig werden, um Bilder wie aus Italien zu verhindern, das zeitweise nicht mit der Anzahl an Gestorbenen fertig wurde. Angesprochen auf die möglichen Pläne sagte Gouverneur Cuomo jedoch, er habe nie davon gehört, dass Menschen in Parks beerdigt werden sollen. (dpa)

Längere Ausgehbeschränkungen in Kolumbien

2.22 Uhr: Kolumbien verlängert die landesweite Quarantäne zur Eindämmung des Coronavirus um zwei Wochen bis zum 27. April. Dies teilt Präsident Ivan Duque mit. (rtr)