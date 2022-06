+++ Aktuelle Nachrichten zum G7-Gipfel in Elmau +++ : „Klassenkampf!“

Die Anti-G7-Demo in München wird vom antikapitalistischen Block angeführt. Nach ihnen folgt der gemütlichere Teil der Demo mit Leuten allen Alters und sogar Hunden.

ERstes Banner an Hauswand

Lindwurmstraße. Eine Frau radelt an dem Zug vorbei und sagt zu ihrem Kind im Kindersitz: „Die demonstrieren alle gegen was Gutes.“

Ak­ti­vis­t*in­nen entrollen ein Banner an einer Hauswand. Zwei Polizisten kommentieren, das sei alles „komplett straffrei“. Könne man nichts machen. Bisher läuft alles friedlich.

„Keine Baerbock, Putin oder Biden.“

Die Demonstration hat sich in Gang gesetzt. „Was macht den G7 Dampf? Klassenkampf!“, tönt es aus dem antikapitalistischen Block. Beamte des „Anti-Konflikt-Teams“ beobachten lächelnd, wie der antikapitalistische Block an ihnen vorüberzieht. Bis jetzt haben sie noch nichts zu tun. Aus den Lautsprechern Gesang: „Keine Baerbock, Putin oder Biden.“

Nach den lautstarken Antikapitalisten folgt der deutlich gemütlichere Teil der Demo. Leute allen Alters sind dabei, auch Kinder. Mehrere haben ihre Hunde mitgebracht. Überall sind Fahnen und Schilder der diversen Verbände zu sehen. Die Forderungen lauten jetzt „Fossile im Boden lassen“ und ähnliches.

Am Ende des Zuges dann ein „schwarzer Block“ von neun Po­li­zis­t*in­nen in Kampfmontur. Ob sich der von der Polizei erwartete echte Schwarze Block bei so wenigen Teil­neh­me­r*in­nen aus der Deckung traut – fraglich.

Die Demo in den sozialen Medien

Demozug formiert sich. Die Demo geht los. pic.twitter.com/93nUhvXpu8 — taz (@tazgezwitscher) June 25, 2022

Auf Twitter hat es die G7-Demo bisher nur mit der „Theresienwiese“ in die Trends geschafft. Der offizielle Twitter-Kanal @g7_demo diente offenbar nur der Mobilisierung. Heute hat sich dort noch nichts getan. Wer sich per Twitter über die Demo informieren will, folgt am besten den Hashtags #StopG7 und #GerechtGehtAnders – oder natürlich @tazgezwitscher

Polizei spricht von 3500 Teilnehmern bei G7-Demo in München

Zu der zentralen Demonstration zum G7-Gipfel in München sind am Samstag zunächst nach Polizeischätzung nur etwa 3500 Teil­neh­me­r*in­nen gekommen. Das sagte der Münchner Polizeisprecher Andreas Franken etwa eine Stunde nach Beginn der Veranstaltung auf der Theresienwiese. Ursprünglich war mit mindestens 20.000 Menschen gerechnet worden.

Eine Sprecherin der Veranstalter sagte, dass erst nach Beginn des späteren Demonstrationszuges eine Schätzung möglich sei. Die Kundgebung auf der Theresienwiese diene zunächst dazu, die Teilnehmer zu sammeln. Oft schließen sich bei solchen mehrstündigen Demos dann noch viele Teil­neh­me­r*in­nen erst im Laufe der Veranstaltung an.

Allerdings zeigten sich einigen Ak­ti­vis­t*in­nen bereits auf der Theresienwiese verwundert und überrascht über den geringen Zulauf. „Wir sind enttäuscht“, sagte die 46-jährige Andrea von Greenpeace aus Hannover. Es wirke so, als ob nur Organisationen vor Ort seien, aber niemand aus der Bevölkerung. „So schlecht ist das Wetter ja auch nicht“, sagte sie. (dpa)

„Whatever they say in Elmau, it’s all bullshit“

„Whatever they say in Elmau, it’s all bullshit“, ruft Esteban Servat, Aktivisit bei Debt for Climate, auf der Bühne. Hinten macht sich ein geschlossener Block mit Sprechchören selbständig: „Hoch die internationale Solidarität.“

Gegen 13.30 geht die Auftaktkundgebung unspektakulär zu Ende. Jetzt soll sich gleich der Zug in Bewegung setzen. Es gibt einen „Kulturblock“, einen „ antikapitalistischen Block“ und so weiter… „Reiht euch ein!“

pic.twitter.com/UJSQp0gRbf — taz (@tazgezwitscher) June 25, 2022

Die De­mons­tran­t*in­nen fordern: Ausstieg aus Gas, Kohle und Öl jetzt

Der Demogott hat ein Einsehen: Immer wieder schieben sich Wolken vor die sengenden Sonne. Bestes Demonstrationswetter. „Frieden in Europa gibt es nicht ohne oder gegen, sondern nur mit Russland“, steht auf einem Schild. Viele rote Flaggen mit der Aufschrift „Partizan“ verteilen sich über den Platz. „Niemand muss Bulle sein“, steht auf einem T-Shirt. Die Demonstranten verteilen sich weitläufig über den hinteren Teil der Theresienwiese. Von 20.000 Teilnehmern kann noch keine Rede sein.

Greenpeace-Vertreterin Lisa spottet über den „Klimakanzler Scholz“, der jetzt auf „Gas-Shopping-Tour“ gehe. „Wir haben die Schnauze voll.“ Die G7 müssten jetzt aus Gas, Kohle und Öl aussteigen.

12,1 Mrd. Euro für Gas, Öl und Kohle aus Russland

Kurzer Reminder: Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat Deutschland 12,1 Mrd. Euro für Gas, Öl und Kohle aus Russland bezahlt. Und: In Deutschland gilt seit Donnerstag Stufe 2 des Notfallplans Gas. Das schafft die formale Voraussetzung für folgende Maßnahme: Die Stromproduktion in Gaskraftwerken verringern, um Gas zu sparen, und dafür Kohlekraftwerke länger am Netz lassen als bisher geplant. Mehr Infos dazu, hier.

Bei der Weltklimakonferenz 2021 hatten sich noch 19 Staaten darauf geeinigt, Investitionen in fossile Projekte im Ausland bis Ende 2022 zu beenden. Projekte, die Kohle, Öl oder Gas nutzen, sollen kein Geld mehr bekommen. Bundeskanzler Scholz hat unterdessen vor Kurzem Senegal Unterstützung bei der Erschließung der Gasvorkommen des Landes angeboten. Geschäftsführer von Germanwatch, Christoph Bals, kommentiert: „Neue fossile Infrastruktur in anderen meist ärmeren Ländern zu fördern, um kurzfristige Bedarfe in der EU zu decken, legt die Grundlage für neue große Krisen“.

Schuldenerlass für verarmte Länder

Auch am Start: Debt for Climate – eine Graswurzel-Initiative, angeführt von Menschen aus dem globalen Süden. Ihr Ziel: Ein Schuldenerlass für verarmte Länder, sodass diese nicht weiter aus finanzieller Not, fossile Energieträger abbauen und verkaufen müssen.

Die Idee des Schuldenerlasses ist zwar nicht neu, die Gruppe will den G7-Gipfel aber zum Startpunkt einer großen Kampagne für das Thema machen. Es müsse in der Klimabewegung fest verankert und immer wieder auf den Tisch gebracht werden, bis es Mainstream geworden ist, fordert zum Beispiel Esteban Servat, Aktivisit bei Debt for Climate, der gleich auf der Kundgebung sprechen wird.

Der Aktivist und Gründer von EcoLeaks, Esteban Servat, kommt aus Argentinien, lebt aber seit drei Jahren in Deutschland. Er sagt: “Der Globale Norden treibt die Förderung fossiler Brennstoffe im Globalen Süden weiter voran. Wenn er den Ländern des Globalen Südens stattdessen ihre Schulden erlassen würde, könnten die freiwerdenden Ressourcen dazu beitragen, dass fossile Brennstoffe im Boden bleiben.“

Warum Entwicklungsländer ohne Schuldenerlass keine Chance haben in Klimaschutz zu investieren, haben wir mit Prof. Ulrich Volz von der University of London besprochen. Hier gehts zum Interview.

Geschäfte und Gaststätten schließen in Garmisch-Partenkirchen

Wegen des G7-Gipfels auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen schließen zahlreiche Geschäfte und Gaststätten in dem Touristenort an der Zugspitze. Einige Lokale hatten schon am Samstag, einen Tag vor Gipfelbeginn, geschlossen und ihre Außenbereiche abgesperrt. In vielen Geschäften und auch in einer Bankfiliale hingen Zettel mit Hinweisen auf Schließungen für die Zeit des Gipfeltreffens, das von Sonntag bis Dienstag dauern soll.

Anders als beim letzten G7-Treffen auf Elmau vor sieben Jahren fehlten große Absperrungen oder Barrikaden zunächst. 2015 hatten viele Einwohner vor allem Sorge um die farbenfrohen sogenannten Lüftlmalereien an den Fassaden ihrer Häuser. „Wir verlassen uns dieses Mal auf die Polizei“, sagte der Besitzer eines Souvenirladens. Ein Auktionshaus, das sich auf Oldtimer spezialisiert hat, fuhr allerdings schwerere Geschütze auf. Davor wurden Schiffscontainer positioniert, um die alten Autos zu schützen. (dpa)

Worum es geht

Die Kundgebung hat vier Schwerpunkte: den Ausstieg aus fossilen Energien, Erhalt von Tier- und Pflanzenvielfalt, die soziale Gerechtigkeit auf dem Planeten und die Bekämpfung des Hungers. Darauf konnte man sich unter den 15 Verbänden, die zur Demo aufgerufen hatten, einigen. Ansonsten ist das Bündnis sehr breit aufgestellt, reicht von Greenpeace über Attac bis zu Brot für die Welt – Organisationen, die sehr unterschiedliche Sichtweisen mitbringen.

So findet Christoph Bautz, Vorstand von Campact, den G7-Gipfel eigentlich eine feine Sache. Wenn nur die Ergebnisse stimmten! Es sei wichtig, dass Länder zusammenkämen, die „ganz klar zu Demokratie und Rechtsstaat stehen“. Demokratie? Rechtsstaat? Für Uwe Hiksch vom Bundesvorstand der Naturfreunde, der die Kundgebung angemeldet hat, ist Elmau nichts anderes als eine Zusammenkunft „imperialer Staaten“.

Es geht los

Die Theresienwiese füllt sich langsam. Auf der einen Hälfte werden bereits die Stände für das Oktoberfest 2022 aufgebaut, auf der anderen Hälfte kommen langsam die G7-Demo-Teilnehmer*innen zusammen. „Imperialismus beginnt hier“, steht auf einem riesigen Transparent. „Greifen wir ihn an.“ Kommunistische Zeitungen werden verkauft.

Gegen 12.30 Uhr ist dann auch die Auftaktkundgebung mit Reden von der Greenpeace Jugend gestartet. Fiona und Kylian fordern, endlich die Weichen für erneuerbare Energien zu stellen und nicht weiter Fossile einzukaufen. Außerdem könne Gas nicht einfach durch Kohle ersetzt werden.

Gegen 13 Uhr wollen sich die De­mons­tran­t*in­nen dann auf einen 4,5-Kilometer-Marsch durch die Stadt machen, der wieder hier endet. Mit rund 20.000 Teilnehmern wurde gerechnet. 2015, beim ersten G7-Gipfel auf Schloss Elmau waren es 35.000. Schau'n mer mal!

Auch von der Polizei sind ganz viele da: 3.000 Be­am­t*in­nen sollen den Zug sichern. Das sind immerhin ein Sechstel der insgesamt für den Gipfel im Einsatz befindlichen Ordnungskräfte. Man rechne auch mit einem schwarzen Block, hatte Einsatzleiter Michael Dibowski im Vorfeld gesagt. In der Nacht auf Mittwoch waren vor einem Hotel in der Au acht Polizeiautos ausgebrannt. Die Polizei vermutet dahinter einen linksextremistischen Anschlag.

Polizei testet Lautsprecher vor G7-Demo mit Defiliermarsch und Rock

Normalerweise wird der bayerische Defiliermarsch zum Einzug des Ministerpräsidenten auf Veranstaltungen und Volksfesten gespielt, am Samstag wurde er auch auf der Münchner Theresienwiese gespielt. Gut eine Stunde vor Beginn der Großdemonstration testete die Polizei eine neue Lautsprecheranlage mit einem bunten Mix aus Musik – vom Defiliermarsch über volkstümliche Schlager bis zu deutschem Rock.

Ob die Gipfelgegner viel von der musikalischen Untermalung mitbekamen, ist allerdings zweifelhaft: Sie versammelten sich einige hundert Meter entfernt auf der anderen Seite des Geländes, auf dem im Herbst das Münchner Oktoberfest stattfindet. (dpa)

Scholz: Berge versetzen werden wir in Elmau nicht

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern die Erwartungen an das Treffen gedämpft. Elmau liege zwar in den Bergen, „Berge versetzen werden wir dort sicher nicht“, sagte Scholz am Samstag in seinem wöchentlichen Internet-Format „Kanzler kompakt“. Aber die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten könnten „wichtige Entscheidungen treffen und Dinge vorbereiten, die für uns alle nützlich sind“.

Scholz empfängt am Sonntagmittag die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zu dem dreitägigen Gipfel auf Schloss Elmau. Die Gruppe großer Industrieländer berät im Laufe des Tages zunächst über die weltwirtschaftliche Lage, internationale Partnerschaften bei Infrastruktur und Investitionen sowie die Wirksamkeit der gegen Russland verhängten Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs.

Zur G7-Gruppe gehören neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada. Der Ukraine-Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen mit rasant steigenden Energiepreisen sind ein zentrales Thema des Treffens. Weitere Schwerpunkte sind die Klimapolitik und die globale Ernährungssicherheit. (afp)

🐾 20.000 De­mons­tran­t:in­nen erwartet

Am Sonntag treffen sich die Staats- oder Regierungschefs der „Gruppe der Sieben“ im Luxushotel Schloss Elmau, 100 Kilometer südlich von München – am selben Ort wie schon vor sieben Jahren, als Deutschland das letzte Mal G7-Gastgeber war.

Die Gip­fel­geg­ne­r:in­nen haben sich da schon gewappnet und ein Protestcamp in Garmisch-Partenkirchen aufgebaut. Am Samstag haben sie zur Groß-Demonstration nach München eingeladen. Um 12 Uhr soll es losgehen, angekündigt ist der Protest bis 15 Uhr.

„Klimakrise, Artensterben, Ungleichheit: Die G7-Staaten tragen Verantwortung dafür, dass sich die weltweiten sozialen und ökologischen Krisen immer dramatischer zuspitzen. Schluss damit. Gerecht geht anders.“ So lautet der Aufruf zur Demo. Auf Twitter lauten die Hashtags zur Demo #GerechtGehtAnders und #StopG7Elmau.

Mehr als 20.000 Menschen werden erwartet. Mit dabei sind auch große Organisationen wie Attac, WWF und Greenpeace. Und natürlich die taz.

🐾 Gebremste Gipfelstürmerei

Der G7-Gipfel müsste gar nicht im abgeschiedenen Elmau stattfinden. Denn die globalisierungskritische Protestbewegung ist erlahmt. Was sind die Gründe? taz-Redakteur Christian Jakob schaut zurück auf die G7-Protestgeschichte.

🐾 Worum es in Elmau geht: Der Wunsch nach Harmonie

In Zeiten von Krieg und Klimakrise will G7-Gastgeber Deutschland für einen Schulterschluss der führenden Demokratien sorgen.

Endlich mal in Ruhe unter 14 Augen reden: Der Olaf mit dem Joe, der Emmanuel mit dem Mario und dem Boris, der Fumio mit dem Justin. Die jährlichen Treffen der Staatschefs der sieben wirtschaftlich stärksten Demokratien sowie der EU dienen in erster Linie dem informellen Austausch.

Gemeinsame Beschlüsse sind eh nicht bindend, da die G7 keine internationale Organisation ist. Und doch kommt dem G7-Treffen in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu. Welche, das hat taz-Parlamentskorrespondentin Anna Lehmann aufgeschrieben.

🐾 Wo die G7 gipfeln: Bei Müllers auf'm Schloss

Das Schloss Elmau ist wie gemacht für einen Gipfel, obwohl es im Tal liegt. So zumindest sieht das Schlossherr Dietmar Müller-Elmau, der den Gipfel etwas „ganz Tolles“ findet und sagt: „Ich habe dieses Hotel so gebaut, dass es perfekt ist für einen G7-Gipfel.“ Eine Behauptung, die in den Augen der Bundesregierung nicht ganz abwegig zu sein scheint, schließlich hat man sich nach 2015 in diesem Jahr schon zum zweiten Mal für das Schloss als Austragungsort der weltpolitischen Kaminrunde entschieden.

Ab Sonntag werden sich hier Joe Biden, Olaf Scholz und Co. treffen – im tiefsten Süden der Republik, nach München sind es etwas mehr als hundert, nach Flensburg etwas mehr als tausend Kilometer. Mehr über das Schloss Elmau erzählt taz-Korrespondent Dominik Baur.