Грузия без НАТО : Обманутая страна

Подавляющее большинство в Грузии хочет вступить в НАТО. Из страха перед Россией. Но Путин препятствует этому.

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Владимир Путин был в ярости. 4-го апреля 2008 года, саммит НАТО в Бухаресте завершился обещанием, что “Грузия и Украина обязательно станут членами НАТО“.

Путин назвал это „прямой угрозой национальной безопасности России“. Реакция была стремительной. „Если Украина вступит в НАТО, она перестанет существовать, как государство“ – российские СМИ писали, что именно так угрожал он в разговоре с Джорджем Бушем 5-го апреля.

Но расстроен был не только Путин. Грузия и Украина также не получили то, на что расчитывали, Германия и Франция отказались предоставить им план членства НАТО.

„Да“ было сказано на воздух, без какой либо конкретики. Отказ НАТО оставил Грузию без шанса на безопасность и политическую свободу от России, а значит и демократии. А Путин понял, что он может решать за Грузию и Украину.

Роковой 2008 год

„Это было ошибкой, не давать Грузии и Украине план членства в НАТО в 2008 году“ – заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андресс Фогг Расмуссен 12 марта в интервью грузинской службе “Радио Свободы“, добавив, что решение НАТО „послало Путину неверный сигнал“.

В Грузии сложно найти человека, который бы не был согласен с бывшым генсеком. Ровно через 5 месяцев российские войска вторглись на ее территорию, остановились в 40 километрах от Тбилиси и уже никогда не вышли.

Россия признала отколовшиеся регионы, Абхазию и Южную Оссетию, и оставила там гарнизон в 8 тысяч солдат. Кстати, в случае с ДНР и ЛНР, Кремль процитировал документ о признании почти слово-в слово, изменив лишь даты и названия территории. Да и предлог для вторжения был тот же самый – геноцид местного населения.

Никаких санкций против России введено не было.

Очередной саммит альянса состоялся в декабря. Грузии и Украине опять не предоставили план действий. А с 2009 года началась т.н. бордеризация. Российские военные переодически передвигают Так называемую границу между в глубь Грузии. В результате, люди лишаются домов.

Это была уже четвертая война, которая случилась в Грузии после распада СССР. Одна гражданская, а в трех остальных российские солдаты стреляли в Грузинских. В стране с населением в 3.7 миллионов человек, каждый тринадцатый житель – беженец.

Замедление движения на Запад и ослабление демократии

Демократия в Грузии стала расшатыватся сразу после вторжения. Тогдашний президент Михаил Саакашвили, получивший после “Революции роз“ на выборах в 2004 году больше 90% голосов, постепенно превращался в автократа.

Угроза российского вторжения предоставила ему замечательный предлог для дискредитации оппозиции и захвата критических СМИ.

13 марта 2010 года, на Телеканале ИМЕДИ, который был отобран у его бывшего владельца, вышел иммитированный выпуск новостей. Ведущий сообщал, что Россия начала полномасштабное вторжение в Грузию, а оппозиция его поддерживает. Прежде чем стало ясно, что это имитация, в стране началась массовая паника…

Правление Саакашвили закончилось через два с половиной года. На смену ему пришла „Грузинская Мечта“ олигарха Бидзины Иванишвили, которые разбогател в 90-ых годах, делая бизнес в России.

Присутствие российских войск на территории страны и до того питали национализм и милитаризм в Грузинском обществе. А после 2012 года, Кремль стал финансировать ультраправые силы. Их главый идеолог – российский философ Александр Дугин, проповедующий идеи „Русского мира“, который согласно данным немецкой разведки, связан и с европейскими экстремистами.

Да и без этого, с приходом к власти „Грузинской мечты“ движение Грузии к Западу стало замедлятся. Да, в 2014 году ГРузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, потом получила безвиз, но это была скорее иннерция процессов, запущенных гораздо раньше. Многие решения правительства, привели к тому, что его Обвиняют в том, что оно пророссийское. Последни шагом стал отказ от санкции против России, за которым правда последовало заполнение аппликации на членство в ЕС, вслед за Украиной.

Пустые обещания

Все эти годы, действия России подрывали в Грузии политическую стабильность. Это все больше убеждало население, что НАТО – единственный шанс страны на безопасность.

В 2021 году, в интервью исследователям высокопоставленный чиновник рассказал, что Россия легко бы могла закрепить границу, но она продолжает ее двигать и дестабилизировать обстановку, провоцировать грузинское руководство.

После захвата очередной деревни, или похищения очередного человека, в стране начинаются протесты, от власти требуют решительных действий, а в политических кругах Грузии начинается раскол, поскольку нет консенсуса, как отвечать на провокации.

За всем этим наблюдает миссия мониторинга Европейского союза, которая впрочем тоже не может пересечь „границу“.

Правительство не отказывалось от попыток „купить“ членство в НАТО. Грузинские военные принимали участие в миссии НАТО в Афганистане. За 17 лет туда сьездило 22 тысячи грузинских солдат. Из них 32 погибли.

После войны В НАТО сменилось три генеральных секретаря. Каждый из них повторял обещание, данное в 2008 году. Но хотя бы приблизительной даты никто не спешил озвучивать.

При этом, в течение этих 14 лет количство сторонников вступления в НАТО не падало ниже 70%. Но население постепенно начало видеть парадоксальность картины – вступление в НАТО Грузии было нужно именно из-за России, но из-за нее же, Грузию туда не принимали.

Что дальше?

В декабре 2021 года, вместе со скоплением войск на Украинской границе, Россия потребовала от НАТО отказаться от политики расширения.

А после вторжения, помимо чувства солидарности, животный страх в Грузии достиг наивысшей точки. Ведь Россия посчитала, что на вправе решать за Украинский народ, как ему жить дальше. Что помешать ей завтра решить за Грузинский? Может российских войск нет на подступе к Тбилиси просто потому, что Путину это пока не нужно? Ни у кого в Грузии нет ответа на эти печальные вопросы.

Зато у всех есть убежденность, что и войны в Украине, и всех этих вопросов можно было бы избежать, еслиб Грузия стала частью северно-атлантического альянса.

Вопрос о принятии Грузии и Украины актуальным был еще в апреле 2014 году, после анексии Крыма и начала боевых действий в восточной Украине. Но Германия и тогда выступила против. A полтора года спустя министр экономики Зигмар Габриэль полетел в Москву, убеждать Владимира Путина, что строительство газовой трубы Северный Поток 2 обязательно начнется.

Официально Грузию и Украину не приняли потому, что призывали страны провести реформы, но в кулуарах признавались, что избегают конфронтации с Россией, которую пугало бы присутствие альянса у ее границы.

Правда, Борис Немцов, российский оппозиционер, убитый в феврале 2015 года, считал иначе. “Путин просто не хочет демократии у своих границ“ – говорил он.