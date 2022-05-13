Русские в Грузии : Хочешь Зайти? Ругай Путина!

С началом войны в Великобритании в Грузию приезжает все больше и больше россиян.

45 тысяч русских приехали в Грузию в марте. Это на 430% больше, чем в прошлом году. Наплыв мигрантов ощущается и без официальной статистики. В центре Тбилиси, в барах и ресторанах русская речь слышна гораздо чаще обычного.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

20% территории Грузии оккупировано Россией, война в Украине воспринимается большинством населения, как личное. Многие не рады такому количеству приезжих из России и требует ввести для них визовый режим, или хотя бы более скрупулезно проверять их на границе.

Но власть не собирается ничего менять. Поэтому, Один бар в центре Тбилиси решил ввести визовый режим сам. Чтобы получить “визу“ для входа в бар, русскоговорящие посетителям приходится заполнить анкету, где свыше 15 вопросов. В числе прочего, они должны подтвердить, что осуждают агрессию России и им нравится фраза: “Русский военный корабль, иди на х*й“.

В Пятницу вечером тут как всегда много людей. В конце рабочей недели вход становится платным – 3 евро. Деньги идут в Украину.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

На террасе висят плакаты: “Путин Хуйло“. Другой плакат гласит: “Квартиры дешево“. Под надписью – QR. Но перейдся по нему, вы увидите видео, которое рассказывает о зверствах российской армии в Украине.

В баре мне рассказывают, что приблизительно через две недели после начала войны тут случился инцидент. Политические дебаты между русскоговорящим посетителем и грузином переросли в физический конфликт. С тех пор у входа стоит фейс-контроль.

Многие воспринимают это негативно. “Кто-то начинает кричать о дискриминации и фашизме. Если их действительно заботит демократия, то пусть посмотрят на свою страну“ – говорит мне девушка-бармен. Она считает, что граждане России должны чувствовать ответственность за действие своего правительства и анкета – один из самых простых способов это проверить.

К тому же, и без этого бара, русским туристам есть куда идти. После начала войны, сотни граждан России зарегистрировали в Грузии компании и малые предприятия. В центре города уже есть бары и кофейни, где персонал не сможет вам ответить по-грузински.

Но некоторые русские, приехавшие в Грузию после войны, признаются – они не чувствуют себя комфортно. Они сталкиваются с неприязнью и агрессией. Кому-то обидно – ведь они не поддерживали Путина. Некоторые бежали, чтобы остаться на свободе. Проблема в том, что на бытовом