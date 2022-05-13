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Русские в Грузии: Хочешь Зайти? Ругай Путина!

С началом войны в Великобритании в Грузию приезжает все больше и больше россиян.

Foto: Mario Aurich/imago

45 тысяч русских приехали в Грузию в марте. Это на 430% больше, чем в прошлом году. Наплыв мигрантов ощущается и без официальной статистики. В центре Тбилиси, в барах и ресторанах русская речь слышна гораздо чаще обычного.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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20% территории Грузии оккупировано Россией, война в Украине воспринимается большинством населения, как личное. Многие не рады такому количеству приезжих из России и требует ввести для них визовый режим, или хотя бы более скрупулезно проверять их на границе.

Но власть не собирается ничего менять. Поэтому, Один бар в центре Тбилиси решил ввести визовый режим сам. Чтобы получить “визу“ для входа в бар, русскоговорящие посетителям приходится заполнить анкету, где свыше 15 вопросов. В числе прочего, они должны подтвердить, что осуждают агрессию России и им нравится фраза: “Русский военный корабль, иди на х*й“.

В Пятницу вечером тут как всегда много людей. В конце рабочей недели вход становится платным – 3 евро. Деньги идут в Украину.

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На террасе висят плакаты: “Путин Хуйло“. Другой плакат гласит: “Квартиры дешево“. Под надписью – QR. Но перейдся по нему, вы увидите видео, которое рассказывает о зверствах российской армии в Украине.

В баре мне рассказывают, что приблизительно через две недели после начала войны тут случился инцидент. Политические дебаты между русскоговорящим посетителем и грузином переросли в физический конфликт. С тех пор у входа стоит фейс-контроль.

Многие воспринимают это негативно. “Кто-то начинает кричать о дискриминации и фашизме. Если их действительно заботит демократия, то пусть посмотрят на свою страну“ – говорит мне девушка-бармен. Она считает, что граждане России должны чувствовать ответственность за действие своего правительства и анкета – один из самых простых способов это проверить.

К тому же, и без этого бара, русским туристам есть куда идти. После начала войны, сотни граждан России зарегистрировали в Грузии компании и малые предприятия. В центре города уже есть бары и кофейни, где персонал не сможет вам ответить по-грузински.

Но некоторые русские, приехавшие в Грузию после войны, признаются – они не чувствуют себя комфортно. Они сталкиваются с неприязнью и агрессией. Кому-то обидно – ведь они не поддерживали Путина. Некоторые бежали, чтобы остаться на свободе. Проблема в том, что на бытовом

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