Русский язык во время войны : Когда язык позорит

Украинский ресторан в Варшаве. Четверо друзей разговаривают друг с другом на русском язык. Но возможно ли это еще?

На днях я был в Варшаве, навестить подругу из Беларуси. Вместе с ее друзьями мы пошли в украинский ресторан мореподуктов, который недавно там открылся. Нас было четверо, мы давно не видились… В общем, мы говорили друг с другом много, громко и по-русски. Мы всегда так делаем.

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Меню было на украинском. Мои друзья, обращались к девушке, принимавшей наш заказ, по-польски. Она тоже отвечала по-польски, но было слышно, что она украинка. Я молчал. Когда девушка отошла, разговор перестал клеится. Я огляделся вокруг. Повсюду висели постеры в поддержку Украины, была слышна украинская речь. Наш стол, с которого только что раздавались смех и русская речь, как будто бы случайно сюда попал.

Впервые в жизни, я почувствовал себя виноватым из-за того, что я говорил по-русски. Мне хотелось перед всеми оправдываться. Подходить по-очереди к каждому столу, и говорить, что я не плохой человек. Ведь я пришел сюда из Грузии, в их пространство, и заговорил на языке, который им и их предкам навязывали десятилетиями. А сегодня на этом языке призывают их убивать.

Когда я говорил по-русски с украинскими беженцами в Грузии, я чувствовал себя иначе. Наверное потому, что тогда я выполнял свою работу. Я приходил к ним рассказать их историю, а не развлекатся.

Пока я молча ел мидии, мне в голову пришел еще один вопрос: А почувствовал бы я стыд, еслиб русский был моим родным языком? И вообще, как бы я себя вел, если бы Грузия напала на соседнюю страну? Изучая последние полгода российскую миграцию я пришел к выводу, что большинство россиян не понимают тех негативных эмоций, которые чувствуют грузины по отношению к ним. В их голове не укладывается, почему их речь может злить грузин, или еще хуже – напоминать о том, насколько они беззащитны.

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Но есть и маленькие проблески осознанности. Например, некоторые россияне сперва по-грузински спрашивают у грузин, на каком языке им комфортней говорить, “по-русски, или по-английски?“.

Для того, чтобы снизить уровень социальной тревожности, я встал и закал пиво по-украински, а “дякую“ выговорил особенно четко, чтобы все слышали, что я несколько месяцев занимался украинским.

Когда мы вышли из ресторана, оказалось, что моимх друзей беспокоили те же мысли. Это довольно грустно. Война в Украине не только убила и покалечила сотни тысяч человек, а миллионы лишила домов, она на многие десятелетия отравила русский язык.

У моей 86-летней бабушки немецкий язык до сих пор ассоциируется с солдатскими сапогами. Скорее всего, в будущем, грузинские, украинские и беларусские бабушки будут испытывать те же чувтсва по отношению к русскому.