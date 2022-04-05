Волна эмиграции из России : Уезжать или оставаться?

В частности, молодые россияне покидают родину из-за войны на Украине. Но их конфликты остаются.

Я сейчас нахожусь в Москве, хотя с начала того, что власти России требуют назвать “спецоперацией“ уехали десятки тысяч россиян и среди них мои друзья, кто-то уезжал как беженец с рюкзаком и ноутбуком, а кто-то обдумав пару недель просто решил для себя начать новую жизнь вне России. По подсчетам независимого проекта Ok Russians в Турцию, Грузию и Армению выехало за месяц 300 тысяч человек: 57% из них моложе 35 лет, у многих основная работа была и остается в России.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Этот этап жизни стал нулевой точкой отсчета, никто не знает, как правильно поступить сейчас: уезжать или оставаться, а уехав пытаться скрыть свою “pоссийскость“ или наоборот всюду рассказывать о своем опыте и своих попытках борьбы за права и свободы в России, помогать оставшимся внутри или просто навсегда разорвать контакты и забыть о своей прошлой стране и жизни там.

Когда я говорю с теми, кто уехал, мы понимаем, что у нас одинаковые чувства: ненужности, недостаточности, невозможности жить как прежде. Наш мир рухнул, все прошлые планы тоже. Я пишу текст в Москве из под vpn, где социальные сети Meta признаны экстремизмом, а мои друзья каждый день у меня спрашивают где я сейчас, для каждого оставшегося важно знать, что он тут еще не один, что его комьюнити сохранено. И если у меня, или у них будет обыск или суд, то мы сможем прийти друг к другу.

Внешне в Москве сохраняется ее обычная столичная жизнь, чуть больше темных окон закрывшихся магазинов и кафе, чуть больше полиции и Росгвардии на улицах и в метро города. Но внутренне – только больше страха.

Те кто уехал и исключил себя из российского контекста демонизируют незначительные ситуации: цены на продукты и работу банков. Им важно самим себе подчеркнуть, что они уехали и это, безусловно важное в их жизнях событие было не зря. Но в частных разговорах, все чаще мы говорим друг другу: “я больше не могу“, “я очень устал“, “я уехал, а зачем и как жить?“. Для любого уехавшего сегодня стала важно, не только найти сил для себя и новой жизни, но найти силы понять и разделить боль и травму, которую его государство нанесло каждому украинцу.

Те, у кого родные остались в России – отравлены пропагандой, и нужно много усилий тратить для доказательств затуманенным официальной повесткой, о том как страшны их заблуждения о происходящем в Украине, как огромна катастрофа в которую они не хотят верить. Я и сама постоянно спорю с родителями, пытаясь им доказать, что агрессия из телевизора, которая настраивает их против всего мира тупик.