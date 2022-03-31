Россия и западные санкции : Цены взрываются

Продукты дорожают все больше. Западные товары больше не продаются. И гречка распродана.

Уже неделю не могу купить гречку, не успеваю. Вечером, когда я возвращаюсь с работы, ее в магазинах уже нет. На пустой полке висит ценник и маленькое объявление: „не больше 5 штук в одни руки“. Забавно, что в любой сложной ситуации в России в первую очередь скупают гречку. Рис и пшено мало кого интересуют. Здесь шутят, что гречка – это наше серое золото, люди вкладывают деньги.

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Впрочем, сахар уже тоже сложно найти. И соль. Других продуктов на полках полно, на ценники лучше не смотреть. Кажется, их меняют каждый день.

Рабочий день начинается с обсуждения новостей, очередных санкций и новых цен. Мозг невольно работает в направлении „что купить, чтобы успеть“. И речь не о гречке, конечно, черт с ней. А о лекарствах, например. Мама постоянно принимает препарат, заменяющий гормон щитовидной железы. Его производят в Германии. Звоню маме, прошу купить впрок. Но немецких таблеток уже нет ни в аптеках, ни на складах. Есть только российский аналог, и в голове стучат вопросы: будет ли он эффективным? Будет ли он в аптеке через месяц? И сколько будет стоить?

Поход к стоматологу на днях обошелся мне в ползарплаты. Вторую половину я отдам через неделю. Врач сказал, что цены на материалы и имплантаты поставщики подняли на 200-250%. А примерно через месяц кончится то, что в клинике смогли запасти заранее.

Где живут те, кто говорит, что у нас в стране все есть? Я не знаю. Наверное, в какой-то другой России. „Ничего, – сказала мне одна таксистка в день, когда закрылась Икеа, – будем покупать свое!“ Я не стала спорить, только вспомнила, что мои друзья шьют обувь на заказ. Клей, кожу, фурнитуру они закупают в Китае. И теперь это в три раза дороже. Будем покупать свое, да. Кто сможет.

Мои родители пережили дефицит, развал СССР, потом девальвацию и дефолт в 1998-ом. А я смотрю на ценники в магазине и думаю: „За что им все это снова?“ Скоро сойдет снег, и они посадят в огороде картошку, как делали каждую весну, всю жизнь. Надо съездить к ним на выходные, взять мастер-класс.