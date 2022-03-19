Кавказ и война в Украине : Как война разделит осетин

В России живут люди разных национальностей. Не все одинаково думают о войне.

Россия это не только русские. Это еще и сотни других национальностей. И хотя, для всего мира всех жителей России принято называть русскими, это далеко не так.

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Лично я – осетин, живущий в столице Северной Осетии Владикавказе. Это Россия. И все мои родственники, дальние и ближние, все предки – россияне. И останутся таковыми. Это наша страна, это моя страна. Как и многих и многих других: кабардинцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, черкесов, татар, башкир, лезгин, лакцев. Можно продолжать еще долго и всё равно, кого-то, да забуду упомянуть.

Отношение здесь, в Осетии, к происходящему на Украине разное. Одни поддерживают войну, другие нет. Тех, кто поддерживает больше, во всяком случае, их лучше видно. Выступать против войны сейчас довольно сложно, в социальных сетях начинается настоящая травля.

Недавно, например, стало известно о 20-летней девушке, которую оштрафовали (oколо 100 евро) в Владикавказе за листовки против войны. В комментариях обычные, вроде бы люди, набросились на неё и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы полиция обнародовала её имя.

я не знаю ни одного человека, который бы одобрял обстрелы и бомбежки мирных жителей в Украине. Здесь, в Осетии, такое невозможно хотя бы по той причине, что в 2004 году весь мир стал свидетелем ужасающего теракта в Беслане. Тогда все поняли, что такое убитые дети, погибшие в мирное время. Поэтому даже те, кто выступает за спецоперацию Z, стараются не замечать информации о жертвах среди гражданского населения. Нас убеждают, что это фейки. И люди верят, потому что так проще.

Везде плакаты с буквами Z и V, каждый из политиков или общественных деятелей старается продемонстрировать поддержку, но на уровне пониже, настроения гораздо спокойнее. При этом, многих раздражает и украинские видео с трупами российских солдат. Раздражают и злят настолько, что даже те, кто высказывается против войны, в разговорах заявляют, что готовы ехать на Украину, чтобы отомстить. Как бы там ни было, но никто не желает смертей нашим солдатам, среди которых уже и русские, и осетины, и ингуши, и дагестанцы.

Маховик ненависти раскручивается всё сильнее. Остановить его будет очень сложно.