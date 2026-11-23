taz: Wir starten mit einem Wunschkonzert. Was sollten cis Menschen endlich kapieren?

Person 1: Lasst uns einfach sein, wer wir sind. Das schränkt euch doch nicht ein. Im Gegenteil, wir zeigen euch: Du kannst auch viel freier, selbstbestimmter leben – wenn du willst. Wir haben die gleichen Körper. Die Medikamente, die manche von uns für unsere Transition nehmen, nehmen viele von euch auch. Ihr habt vielleicht das Glück, so zu leben, dass andere kein Problem damit haben. Deswegen mag euch unsere Existenz komisch vorkommen. Wir haben dieses Glück nicht.

Person 2: Die Frage ist mir fast schon zu binär. Zwei Kategorien: trans und cis. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs der Vielfalt. Gönnt euch mal, hinter die Fassaden zu schauen.

taz: Was regt euch am meisten an cis Kol­le­g*in­nen auf?

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Person 2: Oh mein Gott, darf ich zuerst?! Mich regt auf, dass ich angeschaut werde wie ein bunter Hund.

Person 3: Wenn Leute sich keine Mühe geben, bestimmte Begriffe zu verstehen. Cis zum Beispiel. Sie müssen sie ja nicht ständig benutzen. Aber bei diesem Unwillen denke ich mir: Du bist so schlau und kennst so viele politische Begriffe. Hast tiefe Einblicke in dieses und jenes Spezialthema. Rümpfst die Nase über alle, die bestimmte Au­to­r*in­nen nicht gelesen haben … Aber du kannst dir cis nicht merken? Und in unserer Unterhaltung wird klar, dass du auch gar nicht wissen willst, was es wirklich bedeutet. Du machst dich sogar selbst ein bisschen darüber lustig, dass du es nicht möchtest. Wir sind eine politische Zeitung. Da sollte man bei Kol­le­g*in­nen schon darauf bauen können, dass sie zumindest versuchen, diese Themen zu verstehen.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Person 1: Schon vor meinem ersten Tag hat ein taz-Mann auf Entscheidungsebene gegen meine Einstellung protestiert. Weil ich als trans Frau seiner Meinung nach nicht „Teil der Normalität“ sei. Das wurde mir später zugetragen. An meinem dritten Tag wurde ich vor einem transfeindlichen Kollegen in der Redaktion gewarnt. Also beschloss ich, mich in der taz nicht zu outen. Denn was passiert, wenn ich in Konflikt gerate mit dieser Person? Für wen werden meine Kol­le­g*in­nen einstehen? Für die junge, nicht-weiße trans Kollegin in Ausbildung oder für diesen Mann, der schon so lange toleriert wird? Als trans Person lernt man früh, zu schauen, in welchen Situationen man sicher ist – und in welchen nicht. Als ich mich dann nach einem Jahr Schritt für Schritt geoutet habe, hat mich eine Kollegin gefragt, ob ich nicht mal über mein Transsein schreiben will, ich sei doch so eine offene Person … Aber ich frage euch: Warum sollte ich das, außer wenn ich das ganz ausdrücklich selbst als Thema einbringe? Warum sollte ich als junge Kollegin so intime Details preisgeben? Und was meint sie überhaupt mit „dein Transsein“?

Person 2: In der Frage steckt ja auch eine krasse Reduzierung. Ich habe auch lange überlegt, bevor ich mich in der taz geoutet habe. Weil das eine Aufmerksamkeit auf mich zieht, die ich auf der Arbeit gar nicht möchte.

Person 3: Wenn du dich outest, dann stellen dir Leute plötzlich Fragen, die sie einen Scheiß angehen. Welche Operationen du hattest zum Beispiel. Nur weil eine Person weiß, dass ich trans bin, heißt das nicht, dass wir eine tiefere Verbindung zueinander haben. Gerade am Arbeitsplatz beeinflusst ein Outing krass deine Karriere. Dann wirst du ganz viel für trans Themen gebucht. Und halt weniger für Sozialpolitik, Buchrezensionen, Sportreportagen oder was sonst dein Thema ist.

Person 4: Ich komme bewusst so auf die Arbeit, dass ich mich sichtbar mache. Für mich ist das eine Form von Repräsentation. Ich kann das, weil ich weiß, dass ich die Fragen und Blicke aushalte. Und weil ich gewisse Privilegien habe, die andere nicht haben. Ich habe erst nach und nach erfahren, dass es bei der taz noch mehr von uns gibt.

Person 1: Mit dem Rechtsruck entscheiden immer mehr trans Menschen, sich nicht zu outen. Das führt auch dazu, dass es weniger Vorbilder für Kinder gibt. Die haben es dann noch schwerer. Das passiert jetzt schon, obwohl die AfD noch nicht mal an der Macht ist. Das passiert auch in der taz. Von Kol­le­g*in­nen in Schubladen gesteckt werden, sich nicht zu outen, das sind alles Folgen von Transfeindlichkeit. Die beginnt schon lange vor der direkten Gewalt.

Person 3: Wenn ich offen damit umgehe, dass ich trans bin, dann setze ich mich Transfeindlichkeit aus. Aber ich kann eben auch ein Role Model sein und wir alle wissen, wie wichtig Role Models für uns waren. Wenn ich es nicht tue, gehe ich mit dem Gefühl von Schuld durchs Leben gegenüber denen, die sofort als trans Personen erkannt werden. Und das sind eben die Menschen, die die meiste Gewalt abkriegen.

 Wenn die taz es nicht auf die Kette kriegt, wer dann?

Person 1: Deshalb erzählen wir auch niemals weiter, dass eine Person trans ist. Wir wissen, dass wir dazu nicht das Recht haben.

Person 3: Niemals.

taz: Wurdet ihr schon mal gefragt, ob ihr noch mehr trans, inter oder nicht-binäre Personen kennt in der taz?

Person 4: Ja, relativ häufig sogar.

Person 3: Inzwischen haben wir auch häufiger trans Praktikant*innen. Ein trans Mann hat mir einmal erzählt, wie ihn eine Kollegin damit konfrontiert hat, dass er ein Verräter an der Frauen- und an der lesbischen Bewegung sei. Das hat mich krass schockiert. Bei mir würde sich das niemand trauen. Weil ich älter bin und nicht im Praktikum. Aber dieses Mindset ist vorhanden, und das kriegen dann junge Kol­le­g*in­nen ab.

taz: Wo findet ihr Solidarität?

Person 3: Bei meiner Ressortleitung. Die weiß, was los ist. Die stellt keine Fragen, wenn ich immer wieder im Krankenhaus bin, weil irgendwas scheiße gelaufen ist. Sondern sagt einfach: Gib Bescheid, wann du wieder fit bist und wenn ich dir irgendwie helfen kann.

Person 4: Außerhalb der taz, bei verschiedenen Communitys. Da sind Menschen, die mich unterstützen. Dafür bin ich dankbar.

Person 2: Es gab ja im Sommer wieder eine Debatte über einen transfeindlichen Beitrag. Ich habe damals zu einem Kollegen, der lautstark dagegen protestiert hat, gesagt: Danke, dass du was sagst. Und er meinte, du kannst das ja aber viel besser sagen als ich. Das stimmt vielleicht. Aber ich bin auch müde. Ich habe keine Kraft mehr, wenn gesagt wird, es sei unsere Meinung, dass wir solche Beiträge als Bedrohung empfinden. Dass sich auch cis Kol­le­g*in­nen positioniert haben, hat das Schlimme leichter gemacht.

Person 3: Manchmal fühlt es sich auch solidarisch an, gefragt zu werden, wie es einem geht. Zum Beispiel nach dem CSD-Anschlag. Das ist so einfach, und das haben trotzdem so wenige Menschen gemacht, die nicht queer sind.

Person 1: Nicht in der taz, denn was ich hier erlebt habe, beschäftigt mich immer noch. Menschen können einerseits nett im Umgang sein und gleichzeitig Dinge reproduzieren, die problematisch sind. Ich habe bis heute noch keinen einzigen Beitrag zu trans Themen auf den Politikseiten untergebracht. Auch nicht nach dem CSD-Anschlag, wo wieder versucht wurde, die Existenz von nicht-weißen queeren Personen zu entpolitisieren und eher als etwas Buntes auf den Gesellschaftsseiten zu platzieren. Auch zum internationalen Gedenktag an ermordete trans Personen wird mir dann gesagt: Das sei doch eher was für die Gesellschaftsseiten, „Starke Gefühle“ oder so. Das sei nicht politisch genug. Und das sagen diese Kollegen zu einer Person, die nicht weiß, wie alt sie wird, weil sie als nicht-weiße trans Frau genau zu der Gruppe gehört, die am wahrscheinlichsten einem transfeindlichen Mord zum Opfer fällt. Dabei ist selbst die generelle Sterblichkeit von trans Personen doppelt so hoch wie die von cis Menschen. Und das ist euch nicht politisch genug?

taz: Was kann die taz tun, um solidarisch mit trans Personen zu sein?

Person 3: Christian Specht will eine Regenbogenbank vor der taz. Das ist eine geile Idee. Jetzt muss sich nur noch jemand drum kümmern. Größer ist natürlich die Frage: Was kann die taz an ihrer Berichterstattung ändern?

Person 1: Die taz will das linke Meinungsspektrum abbilden. Aber wenn ich mir anschaue, wie wenige queere und auch nicht-weiße Kol­le­g*in­nen wir haben, kann das gar nicht gelingen. Die taz ist rassistisch und sie ist auch transfeindlich. Das liegt nicht an böswilligen Kol­le­g*in­nen oder so. Aber wir leben in einer rassistischen und transfeindlichen Gesellschaft. Erst wenn man anerkennt, wie das auch das eigene Denken und Handeln prägt, kann man überhaupt anfangen, was zu verändern. Erst dann kann man sich offen fragen: Was kann ich tun, damit sich daran was ändert?

Person 4: Von heute auf morgen lässt sich das große Ganze nicht ändern. Das ist unrealistisch. Aber Solidarität in kleinen Momenten ist trotzdem wichtig. Und: Es sind oft auch Entscheidungen, die nicht getroffen werden, die Schaden anrichten.

Person 2: Mehr trans Re­dak­teu­r*in­nen fest einzustellen, fände ich nicht so schwer. Uns gibt es ja. Wir sind da. Aber ich habe leider wenig Vertrauen in unsere Leitung, dass sie sich ihrer Verantwortung da bewusst ist.

taz: Verstehen trans Personen Geschlecht besser?

Person 3: Für mich ist es ein klassisches „Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Man lernt auf diesem Weg, dass es so viele unterschiedliche, sich verändernde Ausprägungen von Geschlechtern gibt.

Person 2: Ich kann aber schon mehr Neopronomen aufzählen als meine Mom.

Person 4: Stimmt! Wobei … Meine Mom holt auf.

taz: Über trans, inter, nicht-binäre Menschen wurde in der Vergangenheit ja auch kritisch und transfeindlich in der taz geschrieben. Was macht das mit euch?

Person 3: Das ist krass verletzend. Wenn die taz es nicht auf die Kette kriegt, wer dann? Wenn wir uns hier nicht sicher fühlen können während der Arbeit, in welchem Medienhaus sollen wir das dann können? Ich will die taz nicht auf ein Podest stellen. Aber ich denke immer, wenn wir hier so grundlegende Probleme haben: Wo kann ich überhaupt arbeiten?

Person 2: Bei einigen ist es ja nicht nur Ignoranz, Versehen oder Tollpatschigkeit. Es gibt ja auch linke Strömungen, deren Ding ist Transphobie.

Person 3: Stell dir vor, wir wären Mechatroniker. Und unsere Kollegen bauen neben uns Funktionen ins Auto ein, die dafür sorgen, dass wir beim ersten Crash getötet werden. Genau so fühlt sich das an, wenn Kol­le­g*in­nen transfeindliche Scheiße in die Zeitung bringen. Das sind Waffen, die gegen alle trans Personen verwendet werden. Und dass wir selber an dem Produkt mitarbeiten müssen, das auf uns zielt, fühlt sich krass an.

Person 1: Oft wird dann ja gesagt: Das ist nur eure Meinung. Aber unsere „Meinung“ basiert auf gelebter Erfahrung und Fakten. Die „Meinung“ der Gegenseite aber basiert auf Pseudofakten und Hass. Zum Beispiel bei Themen, mit denen sich leicht Angst verbreiten lässt, wie bei pubertätshemmenden Medikamenten. Aber von linken Jour­na­lis­t*in­nen erwarte ich, dass sie das erkennen. Und wenn sie es selbst nicht erkennen, dass sie Betroffenen wirklich zuhören.

Person 2: Ich finde das Bild mit der Waffe so passend. Das muss man sich mal vorstellen, da richtet jemand im übertragenen Sinn eine Waffe auf Menschen und diese Menschen sagen, wir hätten ganz gern, dass keine Waffen auf uns gerichtet werden, dass nicht auf uns geschossen wird. Und Leute schauen sich das an und sagen: „Ja, das ist halt seine Meinung.“

Person 3: Oder sie sagen: „Du kannst das doch nicht Waffe nennen!“

Person 1: Oder: „Das muss man aushalten.“ Als wären nicht eh schon genug Waffen auf uns gerichtet. Ganz wörtlich: Die Suizidrate ist bei uns vielfach höher als in der Gesamtbevölkerung.

Person 3: Oder sie sagen: „Ich habe schon erkannt, dass das eine Waffe ist. Aber bitte schrei nicht so laut.“

taz: Habt ihr auf der Arbeit schon transfeindliche Vorfälle erlebt?

Alle: Ja.

taz: Wie ist euer Arbeitsumfeld damit umgegangen? Gab es Konsequenzen?

Person 2: Nein.

Person 1: Manche Personen wissen es vielleicht nicht mal. Manche Ressortleitungen kriegen gar nicht mit, wie sie trans Themen und trans Personen systematisch außen vor lassen. Es gab Menschen in Verantwortungspositionen, die sich Zeit genommen, mir zugehört haben. Aber echte Konsequenzen sehe ich noch keine.

Person 4: Für mich ist die trans taz eine Art Konsequenz.

Person 1: Stimmt. Aber halt nur, weil wir es selber gemacht haben, mit wenig Finanzierung und wenigen Ressourcen. Ich bin zwiegespalten. Einerseits ist es gut, dass es die trans taz gibt. Anderseits sorgen wir damit auch dafür, dass die taz in der trans Community ein Renommee bekommt, indem wir uns mit unseren Geschichten verletzlich machen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die taz sich dieses Vertrauen wirklich schon verdient hat.

Person 3: Ich brauche für diese Geschichten oft viel mehr Zeit, um mich emotional vorzubereiten. Und viel mehr Zeit, um mich davon zu erholen.

Person 4: Wohin geht es nach der trans taz? Das ist für mich die entscheidende Frage. Atmen danach alle auf und denken sich: Jetzt haben wir es einmal gemacht, jetzt reicht’s auch? Oder ist das der Beginn eines echten Commitments?

Um frei sprechen zu können, wurde vereinbart, die Antworten ohne Namen zu veröffentlichen.