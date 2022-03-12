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Русские и война на Украине: Ненавистью затопило половину мира

Россияне виноваты? И как вести себя теперь по отношению к украинским друзьям?

Демонстрант показывает свой паспорт в знак того, что не все россияне поддерживают войну Путина

Демонстрант показывает свой паспорт в знак того, что не все россияне поддерживают войну Путина Foto: Sachelle Babbar/imago

Каждое утро я просыпаюсь в мире, где все ненавидят всех. Дементоры сбежали из сказки, и не осталось ни капли радости. Звонит подруга, она визажист: „Оля, мне стыдно работать, когда рядом столько горя. А еще я читаю соцсети и плачу: нас все ненавидят“. Моя милая, кажется, так и есть.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Мои друзья пишут: „Это наша общая вина“. „Нам никогда этого не простят“. „Мне стыдно за свою страну“. По городу развесили баннеры с символом „Z“: теперь это символ поддержки российской армии. На заборах и домах граффити „Нет войне!“. Одни публично каются, другие салютуют российской армии. Это ад. Никакой суд не смог бы вынести столько приговоров, сколько вынесли люди друг другу за эти дни. Радуешься жизни – бездушный. Поддерживаешь власть – ватник, не поддерживаешь – предатель. Не выходишь на протест – трус. А если выходишь – преступник.

Пропаганда стала настолько топорной, что за пропагандистов даже неловко. Но по обе стороны границы это до сих пор работает не хуже пушек. Нас с украинцами много лет учили ненавидеть друг друга, и надо признать, обе страны в этом неплохо преуспели. Пока наверху делили власть, внизу умирала любовь и дружба. А сейчас вскрылся нарыв, и кажется, ненавистью затопило половину мира.

В Украине живут мои родственники, одноклассники, коллеги. А я боюсь им писать. Боюсь, что мое сострадание снесет лавиной враждебности. Боюсь, что они ждут от меня покаяния. Но то, что происходит, – это не мой выбор. Мне очень больно и страшно, но я не чувствую ни вины, ни стыда за свое гражданство, за умных и отзывчивых людей, которых так много в моей стране. Всем нам хочется однозначных ответов: кто прав, и кто виноват. Но вместо ответов беспросветный мрак и бессилие.

Я не плакала все эти дни, но сегодня на глаза в YouTube попался видеоролик трехлетней давности, социальный эксперимент: на улице Петербурга прохожие обнимают парня с табличкой „Я из Украины, давай обнимемся“. Я рыдала взахлеб и не могла остановиться: кажется, мы никогда больше не сможем друг друга обнять.

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