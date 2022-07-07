Украинцы в Крыму : Катастрофа беженцев

Многие украинцы приехали на территории России. Есть украинцы, но есть и русские, которым это не нравится. Люди получают мало помощи.

Многие кто попадает на территорию России из Украины: люди оказавшиеся в ужасающем положении: их дома разрушены ракетными ударами, спасаясь они ехали в любую сторону лишь бы сберечь свою жизнь. У многих не было никакой возможности выехать на территорию Украины из-за отсутствия гуманитарных коридоров.

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Оказываясь на территории России человек сталкивается не только с необходимостью внезапного включения в бюрократические процессы новой страны, но и неоднозначным отношением от россиян к их огромной беде.

Несколько месяцев назад, я узнала, что люди бежавшие из Донецкой области оказались в Крыму, всего официально 4788 беженцев из признанные Россией ДНР, ЛНР и Украины. В Севастополе 544 человека. О тяжелой ситуации с гуманитарной помощью, я узнала от тех, кто привозил продукты: пункты государственной помощи устроены так, что только принимают пожертвования от частных лиц и раздают тем, кто приходит за продуктами. Продукты появляются там нерегулярно.

В открытых чатах ежедневно спрашивают будут ли выдавать продукты и где искать поддержки:

Игорь: “Мы из Мариуполя. Нас 5 человек,бабушка, дедушка,дочь 6 лет,жена и я(муж).нуждаемся в гуманитарной помощи“;

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Татьяна: Есть ли у кого номер телефона ФМС (Иммиграционная Служба) отдел по работе с беженцами. Заболел ребёнок (выявили онкологию);

Светлана: Я приехала с Донецкой области с двумя детьми. Может у кого-то есть чайник обычный, кастрюля 2 и 3 литра, сковорода (желательно с крышкой).

Придав огласке информацию о просто катастрофическом положении этих людей, я увидела насколько у россиян нет понимания вообще о том, как этично поддерживать и говорить с беженцами.

Но и россияне и украинцы: стали требовать от людей оказавшихся в отчаянном положении делать какие-то громкие заявления об их политических взглядах, стали писать предположения о том, что они должны срочно бросать все и бежать из Крыма в страны ЕС (хотя у многих нет никаких возможностей на такой путь и нет даже организаторов таких перевозок), называть их предателями только потому как они спасая свои жизни оказались в Крыму, а не Берлине. Никто даже не допускал, что беженец вправе сам распоряжаться своей жизнью.

Никто даже не задумался о том, что этичность таких требований и даже сообщений, которые могут прочитать в свой адрес люди, которые находятся в отчаянном положении и каждый день звонят в пункты выдачи и спрашивают о продуктах. Что многие из переживших ужасы бомбежек сильно травмированы, и единственное что для них важно это милосердие, сочувствие и любовь.