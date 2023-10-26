Цензура и предательство в России : Донос эта форма новой России

Российские власти узаконили цензуру и дискриминацию. Нашему автору это напоминает эпоху Брежнева.

Мой дед потерял работу из-за того, что рассказал во время обеденного перерыва на заводе двум своим коллегам анекдот про Брежнева. Вечером того же дня один из них – составил на деда подробный донос. А уже на следующий день – моего деда уволили. Все это происходило в маленьком городе в 70-х годах в СССР. Где крайне трудно было найти вакансии и устроиться работать. Спустя много лет, в нашей семье узнали кто написал донос из-за анекдота, и мы не могли понять почему. Ведь написавший донос коллега, был приятелем моего деда еще многие годы спустя.

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С начала 2021 года “донос“ стал возвращаться в российскую действительность. Российские власти сначала узаконили цензуру и дискриминацию, а к 2021 году приняли ряд законов, которые позволяют использовать внутри страны друг против друга такую форму мести как донос.

По данным российского цензурного ведомства “Роскомнадзора“ за первое полугодие 2022 года россияне написали друг на друга – 145 тысяч доносов: большинство касаются „фейков“ и „дискредитации“ армии. И эта цифра ежедневно увеличивается.

Я разговариваю с молодым служащим государственного учебного заведения, он говорит, что и задолго до начала войны, старался модерировать свой контент в социальных сетях и соблюдать этические стандарты для педагога. Но в 2022 году настолько стал бояться доноса от своих коллег или учеников, что почти перестал пользоваться социальными сетями. Ни с кем не обсуждает свои антивоенные взгляды, старается уклончиво отвечать ученикам на вопросы о происходящем в стране.

Он рассказывает, что донос стал не только способом сведения счетов с теми, кто “выбивается из патриотической повестки“, но и для многих доносчиков это способ продвижения по карьерной лестнице. Теперь легко сместить успешного коллегу – надо просто написать на него донос и занять его место. Руководители предпочитают назначать лояльных власти и тех, кто ходит на правительственные митинги.

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В разговорах заметно, что люди используют больше осторожных фраз, стараются не говорить ничего, что может быть использовано против них.

На каждого человека в России есть свой донос – он лежит в соответствующих органах до поры до времени. Так по доносу в СИЗО отправлены в мае 2023 года российская режиссер Женя Беркович и сценаристка Светлана Петрийчук – формально, причиной ее задержания и ареста стал донос написанный в мае 2021 года. А спектакль, который стал причиной их преследования – прошел в 2020 году.

Многие честно признаются, что находятся в постоянном страхе и ожидании самого худшего – просто за свободное высказывание своих мыслей. Люди внутри России возвращаются к тому, от чего так долго старались избавиться – к тотальному недоверию себе и своим мыслям.