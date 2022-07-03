Украинцы в Латвии : Беженцы, или всё сложно

Латвия очень помогает людям из Украины. Простым латышам это не всегда нравится.

Столица Латвии увешана украинскими флагами – сейчас их тут больше, чем латвийских. Политологи говорят, что граничащие с Россией страны хорошо помнят, что такое оккупация, и потому сопереживают Украине сильнее, чем страны Западной Европы.

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Точное число украинских беженцев в Латвии неизвестно. На конец мая официальная статистика называла цифру 26 тысяч, но так как многие не регистрируются в Министерстве внутренних дел, а многие остаются в стране на время и затем едут дальше через Литву в другие страны Европы, то реальное число беженцев, однозначно, больше.

В отличие от Польши, куда люди уезжают из Западной Украины, Латвия принимают у себя тех, кого вывозят с оккупированных территорий в Россию, но кто по понятным причинам не хочет в ней оставаться. Люди, в основном, едут через Петербург в Эстонию, и затем в Латвию.

Недавно украинский Forbes составил рейтинг стран – друзей Украины. В двадцатке, где на первом месте Польша, а на втором – США, Латвия находится на четвертом месте (Германия на 15.) Для небольшой и не самой богатой страны это довольно сильно. В том же рейтинге обозначена и материальная помощь Украине, и в случае Латвии это 0,72% от ВВП страны – это, опять же, довольно существенная доля.

При этом обычные, так сказать, люди относятся к украинцам неоднозначно. И это неприятно удивляет. Когда мы искали квартиру, наш риэлтор (сам, кстати, наполовину украинец, о чем он сразу же сообщил) рассказывал, что спрос на аренду резко вырос с начала войны, но что он никаких поблажек украинцам делать не собирается.

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Затем хозяева квартиры, которую мы сняли (этнические русские), шепотом сказали, что если мы хотим, они подскажут, как подключить российские каналы в обход блокировки (Латвия официально запретила трансляцию российских федеральных каналов). Мы отказались и снова переглянулись. Но квартиру все равно сняли.

Впрочем, и от самих украинцев я слышала странное. Со мной на уроки латышского ходит Аня, она из Киева. И вот Аня говорит, что в основном беженцы – это довольно неприятные и „хабалистые“ женщины (а беженцы, напомню, это в основном, женщины с детьми и пожилые люди), которые своего не упустят. „Я когда таких вижу, мне стыдно, что это мои соотечественницы, – говорит Аня. – Наглые, лезут везде без очереди, кричат „я же мать“, пытаются везде все урвать – отвратительно“.

Мне, человеку из России, автоматически кажется, что украинским беженцам нужно помогать всегда и всюду и всем, чем возможно. И что говорить про них „понаехали“ и „наглые“ недопустимо.

Но, видимо, это уже мое искажение – человека, уехавшего из страны-агрессора.