5839575

Побег из Киева: Рады, что они вместе

Столицу Украины бомбят. Многие уезжают из города. Но это не так просто.

Foto: Gelb Garanich/reuters

Проснулся от того что меня будет Аля и говорит что поезд будет через час. А мы рассчитывали на другое время. Так как расписание поездом меняется каждый день.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Мы перекусили по бутеру (хлеб, масло и сыр) и выбежали в сторону дарницкого вокзала. Шел снег, руки мёрзли, где-то в далеке звучали сирены, а мы шагали, будто были на лёгкой пробежке с рюкзаками. На вокзале говорили что будут пускать только женщин и детей…

Когда зашли все женщины и дети, Аля тоже зашла в поезд и смотрела на меня, ждала что я войду. Я подошёл к проводнице что стояла у входа, которая запускала людей в вагон, и сказал:“ Я с этой девушкой“, и показал на Алю. Она посмотрела на меня, на неё и потом снова на меня и полуголосом сказала:“ Заходи“. Я забежал. Мужчины, которые стояли рядом на пероне начали горланить:„Стой! Куда?„ И в том духе. Но я уже был в поезде и обратной дороги я уже не видел.

В поезде не было места где сидеть. Поэтому мы стояли, сидели в проходе. Когда уже не было сил стоять мы попросили сумку у женщины что сидела рядом и сели на неё. Но так тоже нельзя было отдохнуть, ноги затекали, колени болели, чувствовал себя будто дед, который скаливши зубы молчит, при этом в глазах видна усталость и безысходность. Поэтому то стояли, то сидели. Было много людей, в основном с детьми и животными. Мужчин было от силы 10 в вагоне, не считая подростков и дедушек.

Я видел как у людей были слёзы на лице, кто по поводу войны, кто по поводу близких. Со временем слёзы впитывались или размазывались по лицу. Взгляд страха, взгляд изнеможения, взгляд безысходности. Но это взгляд у женщин, которые с детьми и без мужчин, у женщин с питомцами. Рядом со мной была семья.

Дед, баба, жена, муж, дети. И они были счастливы. Никто из них не плакал. Только у стариков был взгляд страха иногда. Я видел как жена с мужем держали по очереди младенца и у них в глазах было счастье. Они были рады что они вместе, рады что сейчас, в данный момент у них всё хорошо.

Einmal zahlen
.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Kolumne Война и мир – дневник

Kolumne von

23 Jahre, Chemiker aus Nikolajew. Studium in Kiew, lebt jetzt in Lwiw. Hilft Jour­na­lis­t*in­nen vor Ort. Und schreibt selbst Berichte.

Themen

Писать вместе

Illustration: Ein riesiger Stift, der in ein leeres Buch schreibt.

Эта серия возможна только с Вашей финансовой помощью. Через пожертвования в Фонд taz Panter Stiftung Вы обеспечиваете и поддерживаете независимые репортажи журналистов на местах.

Spenden für die Ukraine

Wir alle wollen angesichts dessen, was mit der Ukraine derzeit geschieht, nicht tatenlos zusehen. Doch wie soll mensch von Deutschland aus helfen? Unsere Ukraine-Soli-Liste bietet Ihnen einige Ansätze fürs eigene Aktivwerden.

▶ Die Liste finden Sie unter taz.de/ukrainesoli

Die Ukraine im Krieg 5418843 5837922 g5837922

So können Sie kommentieren:

Bitte registrieren Sie sich und halten Sie sich an unsere Netiquette.

Haben Sie Probleme beim Kommentieren oder Registrieren?

Dann mailen Sie uns bitte an kommune@taz.de

Den ersten Beitrag schreiben

Geben Sie Ihren Kommentar hier ein