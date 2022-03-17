Побег из Киева : Рады, что они вместе

Столицу Украины бомбят. Многие уезжают из города. Но это не так просто.

Проснулся от того что меня будет Аля и говорит что поезд будет через час. А мы рассчитывали на другое время. Так как расписание поездом меняется каждый день.

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Мы перекусили по бутеру (хлеб, масло и сыр) и выбежали в сторону дарницкого вокзала. Шел снег, руки мёрзли, где-то в далеке звучали сирены, а мы шагали, будто были на лёгкой пробежке с рюкзаками. На вокзале говорили что будут пускать только женщин и детей…

Когда зашли все женщины и дети, Аля тоже зашла в поезд и смотрела на меня, ждала что я войду. Я подошёл к проводнице что стояла у входа, которая запускала людей в вагон, и сказал:“ Я с этой девушкой“, и показал на Алю. Она посмотрела на меня, на неё и потом снова на меня и полуголосом сказала:“ Заходи“. Я забежал. Мужчины, которые стояли рядом на пероне начали горланить:„Стой! Куда?„ И в том духе. Но я уже был в поезде и обратной дороги я уже не видел.

В поезде не было места где сидеть. Поэтому мы стояли, сидели в проходе. Когда уже не было сил стоять мы попросили сумку у женщины что сидела рядом и сели на неё. Но так тоже нельзя было отдохнуть, ноги затекали, колени болели, чувствовал себя будто дед, который скаливши зубы молчит, при этом в глазах видна усталость и безысходность. Поэтому то стояли, то сидели. Было много людей, в основном с детьми и животными. Мужчин было от силы 10 в вагоне, не считая подростков и дедушек.

Я видел как у людей были слёзы на лице, кто по поводу войны, кто по поводу близких. Со временем слёзы впитывались или размазывались по лицу. Взгляд страха, взгляд изнеможения, взгляд безысходности. Но это взгляд у женщин, которые с детьми и без мужчин, у женщин с питомцами. Рядом со мной была семья.

Дед, баба, жена, муж, дети. И они были счастливы. Никто из них не плакал. Только у стариков был взгляд страха иногда. Я видел как жена с мужем держали по очереди младенца и у них в глазах было счастье. Они были рады что они вместе, рады что сейчас, в данный момент у них всё хорошо.