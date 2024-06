Zweiter Nationalpark in NRW : Höxter stimmt dagegen

Auf dem Gebiet von Höxter wird das Waldgebiet Egge nicht streng geschützt werden. Im Nachbarkreis Paderborn steht die Entscheidung noch aus.

BERLIN taz | Einen Nationalpark wird es im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen erstmal nicht geben. In einem Bürgerentscheid hat sich die Mehrheit der Kreis­be­woh­ne­r:in­nen dagegen entschieden, die landeseigenen Waldflächen im Kreisgebiet in einen möglichen „Nationalpark Egge“ einzubringen. „Eine Mehrheit von 66,3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die einen gültigen Stimmzettel abgegeben haben, hat mit Nein gestimmt“.

Ostwestfalen könnte trotzdem noch Standort eines zweiten Nationalpark in NRW werden: Das Ergebnis des Bürgerentscheids im benachbarten Kreis Paderborn steht noch aus und wird für Dienstag erwartet. In Paderborn liegen die größeren Flächen in dem Waldgebiet Egge, das durch Moore und wertvolle Geröllflächen mit Höhlen durchzogen ist. Dort leben seltene Tiere wie Schwarzspecht, Schwarzstorch, Salamander und verschiedene Fledermausarten.

„Natürlich ist das Ergebnis enttäuschend“, sagt Martina Denkner, Abgeordnete für die Grünen im Kreis Höxter, „aber die Sache war es trotzdem wert.“ Es sei befruchtend gewesen, mit aufgeschlossenen Leute zu reden, die die Chance eines Nationalparks für die Region erkannt hätten, so Denkner.

„Der Souverän hat entschieden. Das Mehrheitsvotum ist für uns alle bindend“, sagte CDU-Landrat Michael Stickeln. „Die hohe Beteiligung von 58,6 Prozent bei uns im Kreis Höxter setzt ein starkes Zeichen für die Demokratie. Dies zeigt, wie wichtig es den Bürgerinnen und Bürgern bei uns im Kreis Höxter war, mit ihrer Stimme Einfluss zu nehmen“, so Stickeln.

Auf der Suche nach einem Nationalpark

Damit habe der Bürgerentscheid den bereits bestehenden Kreistagsbeschluss bestätigt. Mehrheitlich hatte der Kreistag am 18. Oktober 2023 eine Bewerbung des Kreises Höxter für einen Nationalpark abgelehnt. Stickeln werde den zuständigen Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer (Grüne), über das Ergebnis des Bürgerentscheids informieren.

Die schwarz-grüne Landesregierung von NRW hatte in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass sie nach dem Nationalpark Eifel einen zweiten Nationalpark in dem Bundesland einrichten wollte. Die infrage kommenden Gebiete – etwa im waldreichen Siegerland-Wittgenstein und im Sauerland, hatten allerdings gleich abgewunken.

Sollte auch der Bürgerentscheid im Kreis Paderborn negativ ausfallen, bleibt nur noch der Klever Reichswald am Niederrhein im Rennen; das Waldgebiet ist überwiegend mit einem Buchenmischwald bewachsen und ist der größte zusammenhängende öffentliche Staatsforst in NRW. Insgesamt wird der Reichswald mit seinen etwas mehr als 5000 Hektar von Fachleuten allerdings als zu klein für ein Nationalparksgebiet betrachtet.

Die Bundesrepublik hatte sich auf dem Weltnaturschutzgipfel in Montreal verpflichtet, bis 2030 rund 30 Prozent seiner Land- und Wasserflächen unter einen effektiven Naturschutz zu stellen. Bislang haben sich „in Sachen mehr Schutzgebiete oder strengerer Schutz bestehender Gebiete“ allerdings wenig getan, sagt Axel Paulsch vom Institut für Biodiversität (ibn). „Es tut sich wenig, auch die Reduzierung biodiversitätsschädigender Subventionen geht nicht voran“, so Paulsch.