Der Gang zur Toilette, das ist etwas, das an Schulen in Berlin viel Mut erfordert. Fehlende Türen, kaputte Klobrillen, oft kein Toilettenpapier, das sei Alltag, berichtet eine Schülerin aus Pankow der taz. Vor allem die Jungsklos seien an ihrer Schule wegen Vandalismus und einem Wasserschaden teils komplett geschlossen, sagt sie.

Und es sei ein Unterschied, in welchem Gebäude der Unterricht stattfinde. In dem einen gäbe es seit Langem keine Möglichkeit für Durchsagen, etwa von der Schulleitung, da funktioniere nur das Pausenklingeln. Verbesserungen waren den Schü­le­r*in­nen erst für ungefähr 2030 und dann doch erst für etwa 2035 angekündigt.

Ihre Präsentation, die eine Aufgabe in der MSA-Prüfung in der 10., Klasse ist, hätte sie gern im Fach Politik und Ethik abgelegt, berichtet die Schüler*in, die in diesem Text anonym bleiben möchte. Doch das sei nicht möglich gewesen, denn es gab nicht genügend Fachlehrer*innen. Das Ergebnis: Sie musste ihre Präsentation im Fach Kunst machen.

Mangel an Mit­ar­bei­te­r*in­nen

 Der Investitionsstau ist abstrus hoch, er bewegt sich in einer Größenordnung von 67,8 Milliarden Euro Norman Heise, Vorstand Landeselternausschuss

Bei der Frage, wo es an den Schulen in Berlin denn aus seiner Sicht am meisten drängt, kommt Norman Heise fast ein bisschen außer Atem. Für den Vorsitzenden des Landeselternausschusses (LEA) Berlin fängt das Problem beim Leh­rer*­in­nen­man­gel an, hört dort aber noch lange nicht auf.

Fast genauso schwerwiegend sei der Mangel an weiteren Mitarbeiter*innen, etwa Medienpädagog*innen, Schul­so­zi­al­ar­bei­te­r*in­nen oder Schulpsycholog*innen. Denn die Schulen sollten viel mehr in multiprofessionellen Teams arbeiten, für die Leh­re­r*in­nen mit anderen Professionen gemeinsam in den Unterricht gehen. Doch es bräuchte eben auch die Menschen, um das umzusetzen, betont Heise, „damit der Unterricht auch entsprechend stattfinden kann“.

Außerdem sei es wichtig, Initiativen zu stärken, die zusätzlich an die Schulen kommen und dort etwa Workshops und Projekte zu Gewaltprävention, Geschlechterbildern, Sexualpädagogik, Antirassismus oder Kolonialismus anbieten. „Denn Leh­re­r*in­nen müssen sich nicht in jedes Thema einarbeiten“, erklärt Heise.

Auch der Zustand der Schulgebäude sei erschreckend – und trotz Investitionsprogrammen wie der Schulbau-Initiative kämen Renovierungen und Neubau nicht voran. „Der Investitionsstau ist abstrus hoch, er bewegt sich in einer Größenordnung von 67,8 Milliarden Euro“, sagt Heise. „Die Ämter können die vorhandenen Gelder nicht sinnvoll und nach Bedarf der Schulen auf den Weg bringen“, sagt er.

Ein Thema, das aktuell kaum ins Gewicht fiele, aber absehbar ein Problem werde, sei der Hitzeschutz. „Wie ist die Situation im Sommer in den Räumen?“, fragt Heise. Es sei notwendig, hier wichtige Mechanismen zur Kühlung zu etablieren, damit nicht im Sommer weiterer Ausfall oder verkürzter Unterricht drohe.

Fachräume schlecht ausgestattet

 Neben verbesserten Lernbedingungen fordert die Bun­des­schü­le­r*in­nen­kon­fe­renz auch inhaltliche Neuerungen, etwa mehr Wissen über Geld, Klima und Demokratie

Auch sonst sei die Ausstattung an den Schulen, insbesondere in den Fachräumen, oft erschreckend schlecht. „Die Räume funktionieren teils nach einem Standard der 60er oder 70er Jahre“, kritisiert Heise. „Das ist, als ob man durch ein Zeitloch gefallen ist, wenn man manche Bio- oder Chemieräume betritt.“ Und auch wenn die Schulen inzwischen mit Internetanschlüssen ausgestattet seien, „dass man da überall darauf Zugriff hat, das ist längst nicht Standard“, sagt er.

Zu einer gut funktionierenden Schule gehören aus seiner Sicht auch IT-Hausmeister, die sich um die Technik kümmern und sie warten, damit die Leh­re­r*in­nen sich auf den Unterricht konzentrieren können. „Es gibt schon immer wieder Situationen, wo man sich sagt, das kann nicht wahr sein“, sagt Heise, etwa, wenn Systeme überlastet sind wegen ein paar zu vieler Kabel und dann alles zusammenbricht. „Dazu kommt auch, dass viele Schulen nicht mit verlässlichen Schließanlagen ausgestattet sind, und auch Kameras sollten Standard sein, damit die Schulen sehen, wer da ihr Gelände betritt“, sagt Heise.

Der Landeselternausschuss schließt sich den Forderungen der Bun­des­schü­le­r*in­nen­kon­fe­renz an. Die hatten in einem 10-Punkte-Plan vom 6. November sanierte Schulen gefordert, den Ausbau von Schulsozialarbeit und Schulpsychologie für bessere mentale Gesundheit, echte Inklusion und Entlastungen für Lehrer*innen.

„Ohne Ahnung vom Leben“

Neben verbesserten Lernbedingungen fordert die Bun­des­schü­le­r*in­nen­kon­fe­renz aber auch inhaltliche Neuerungen: „Wir haben immer wieder das Gefühl, aus der Schule ohne Ahnung vom Leben zu gehen“, heißt es im zehnten Punkt. „Vor allem was Geld angeht, sind wir oft schlecht vorbereitet. Es braucht deswegen realitätsnahe Wirtschafts- und Finanzbildung an jeder Schule.“

Außerdem müssten auch die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel fest im Lehrplan verankert werden und die Schü­le­r*in­nen sollten früh ein Verständnis für Demokratie und ihre Strukturen entwickeln, um gegen Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit gewappnet zu sein.

„Die Koalition, an der wir gerade arbeiten, ist für viele junge Menschen mit Hoffnung verbunden“, sagt Klara Schedlich von den Grünen. Sie ist Mitglied im Abgeordnetenhaus und hatte der Grünen-Fraktion als Sprecherin für Jugend und Sport bereits in der vorangegangenen Wahlperiode angehört. „Auch in Berlin haben wir Schulen, an denen der Sportunterricht ausfällt, weil die Halle nicht betreten werden kann, oder Klassenräume mit Schimmel an den Wänden“, sagt sie. Die Jugendproteste seien daher komplett legitim. „Solche Zustände senden ein falsches Signal an junge Menschen. Und da müssen wir jetzt liefern“, erklärt Schedlich.